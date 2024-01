Clôture Paris : nouveaux records pour Airbus, Safran ou Vinci

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le marché parisien gomme son recul des trois dernières séances négatives avec un rebond de 1,05% en clôture ce vendredi. Le CAC40 se redresse à 7.465 points et ne perd plus que 1% depuis début janvier. Le luxe a pourtant un peu pesé sur la tendance aujourd'hui, en partie à cause de l'avertissement du groupe britannique Burberry qui a abaissé ses prévisions de bénéfices annuels après des ventes décevantes au mois de décembre. A l'opposé, le secteur aéronautique a confirmé sa grande forme.

La publication hier d'un indice américain des prix à la consommation affichant une progression légèrement supérieure aux attentes n'a pas fait grandement évoluer les anticipations d'assouplissement monétaire qui reste le thème principal amené à guider les marchés cette année.

Selon le baromètre FedWatch, la probabilité se situe toujours à plus de 90% que la Fed opte pour un statu quo monétaire le 31 janvier, laissant ses taux inchangés entre 5,25 et 5,50%, tandis que le premier assouplissement interviendrait le 20 mars (probabilité de 76%). Le même outil montre que les taux pourraient terminer l'année dans une fourchette de 3,75% à 4% (probabilité de 40%), ou même entre 3,5% et 3,75%, un scénario auquel une probabilité d'environ 31% est associée.

VALEURS EN HAUSSE

* Airbus grimpe de 3,7% à 149,2 euros, sur un nouveau plus haut historique. Le géant européen a dépassé son objectif de livraison pour l'exercice 2023 et a enregistré des commandes nettes/brutes record. Airbus a en effet livré 735 avions (expéditions les plus élevées depuis l'exercice 2019) contre une guidance de 720 unités et un consensus Visible Alpha de 723. La firme a également enregistré un record de 2.094 commandes nettes/2.319 commandes brutes l'an passé. Le carnet de commandes s'élève actuellement à 8.598 avions. Comme le soulignent les analystes de Stifel, inutile de dire qu'Airbus a battu sans effort Boeing tant en termes de commandes brutes (1.456) que de livraisons (527).

* Le groupe aéronautique Safran en profite pour gagner près de 3% à 168,5 euros, son meilleur niveau boursier également.

* Nouveau sommet aussi pour Vinci (+1,9% à 116,7 euros) qui a indiqué que son cash-flow libre 2023 devrait finalement dépasser son niveau atteint en 2022, lequel s'était établi à 5,4 MdsE, marquant ainsi un nouveau record.

* Teleperformance confirme son rebond de la veille en progressant à nouveau de 4,9% à 139,6 euros. Morgan Stanley a réduit son objectif de cours de 220 à 178 euros ('pondération en ligne').

* Bureau Veritas gagne 3% à 23,4 euros. Morgan Stanley est passé à 'surpondérer'.

VALEURS EN BAISSE

* Kering perd 1,2% et LVMH 0,3%. Burberry a finalement limité sa baisse à 4,5% à Londres après son avertissement. Le bénéfice d'exploitation ajusté devrait se situer entre 410 et 460 millions de livres sterling (entre 523 et 587 M$) sur l'exercice clos fin mars, contre une guidance antérieure de 552 à 668 M£. En novembre, Burberry avait averti que l'objectif de chiffre d'affaires de cette année pourrait être hors de portée en raison d'une faible dynamique de ventes. Cela signifiait que son bénéfice se situerait probablement à l'extrémité inférieure de sa fourchette guidée. Ce ne sera même pas le cas. La nomination de Daniel Lee à la tête de la création pour redynamiser la popularité de l'entreprise peine à porter ses fruits.

A signaler aussi : Jefferies a minoré son objectif sur Kering de 420 à 400 euros ('conserver') et a réduit le curseur sur LVMH de 710 à 695 euros ('conserver').

* Début d'année catastrophique pour Atos qui chute encore de presque 15% à 4,86 euros en cette fin de semaine. Un gadin qui porte le repli du titre depuis le premier janvier à plus de 25%. Les dernières annonces de la société de services informatiques, et notamment l'ouverture de discussions avec Airbus en vue de lui céder BDS, sont loin d'avoir convaincu les opérateurs. Certains analystes affirmaient dernièrement que le marché s'était montré trop optimiste quant au prix auquel le groupe informatique pourrait vendre ses actifs pour consolider son bilan. Et ce alors qu'une augmentation de capital plane toujours au-dessus de l'entreprise.

* Kalray plonge de plus de 8% à 18,5 euros au lendemain d'une publication particulièrement décevante. Le spécialiste des technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données n'a réalisé que 25,8 ME de chiffres d'affaires en 2023. Ce chiffre affiche une croissance de +57% par rapport à 2022 mais ressort nettement inférieur à la prévision récemment abaissée à environ 30 ME. Une commande importante, initialement programmée fin 2023, est maintenant attendue sur le mois de janvier. En conséquence, l'objectif initial d'EBITDA à l'équilibre en 2023 n'a pu être atteint. Kalray attend désormais une large amélioration de son EBITDA, dont la perte devrait être divisée par deux en 2023 (l'an dernier, l'EBITDA 2022 était de -2,7 ME).