Clôture Paris : nouveau record à 7.128 points pour le CAC40

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 est allé chercher de nouveaux records en ce début de semaine en dépassant les 7.100 points. L'indice de la bourse de Paris termine à 7.128 points, en progression de 0,53%. Le secteur bancaire a pris le relais du luxe dans l'après-midi pour apporter sa contribution à la hausse du marché. Le secteur aéronautique était aussi en vue après un gros contrat pour Airbus. Pendant ce temp- là, Wall Street hésite sur ses plus hauts ce lundi, les opérateurs relativisant toujours le risque d'inflation durable et le futur 'tapering' de la Fed, qui va progressivement réduire son soutien monétaire.

VALEURS EN HAUSSE

* BNP Paribas (+3,3% à 61,2 euros) chercherait à se séparer de sa filiale américaine Bank of the West. Selon 'Reuters', qui cite des sources proches du dossier, la banque française a demandé à JPMorgan et Goldman Sachs de travailler sur cette cession potentielle et de sonder l'appétit d'éventuels acquéreurs. L'opération pourrait valoriser la banque de détail californienne jusqu'à 15 milliards de dollars. La Banque Toronto-Dominion et la Banque de Montréal feraient partie des prétendants potentiels, tout comme KeyCorp, un groupe basé dans l'Ohio.

* Worldline remonte de 2,7% à 50,4 euros. L'action du groupe de services de paiement bénéficie du soutien de Bank of America qui a repris la couverture du dossier avec un conseil 'acheter' et un objectif de 80 euros. Malgré la contre-performance du titre cette année (-37%), le marché reste clairement positif sur la valeur puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 21 analystes sont à l''achat', 2 sont à 'conserver' et aucun à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 77,38 euros.

* Airbus gagne 1,7% à 114 euros après avoir décroché une méga-commande de plus de 30 milliards de dollars (au prix catalogue) auprès d'Indigo Partners. Le groupe de l'homme d'affaires américain spécialisé dans le transport aérien à bas coûts Bill Franke va acquérir 255 A321 destinés à ses quatre compagnies aériennes : Wizz Air, Frontier Airlines, JetSMART et Volaris. Wizz Air, le transporteur hongrois, sera le principal bénéficiaire de ce contrat puisqu'il recevra 102 A321, 75 A321neo et 27 Airbus A321XLR, la plupart devant être livrés entre 2025 et 2027. Dans certaines circonstances, Wizz Air pourrait acquérir 19 A321neo supplémentaires. Airbus a également accordé à Wizz Air des droits d'achat portant sur 75 A321neo pour des livraisons en 2028-29, à convertir en une commande ferme d'ici la fin 2022.

* Le secteur du luxe apporte encore sa contribution avec Hermès qui a touché un nouveau record de 1.500 euros (+1,5%).

* Remy Cointreau (+2,7% à 184,8 euros) évolue sur un plus haut historique, dopé par une note de Barclays qui est passé à 'surpondérer' sur le dossier tout en portant son objectif de 175 à 234 euros. La banque pense que la division cognac peut offrir une croissance à moyen terme de 10%, supérieure aux 8% indiqués par la société. L'offre de cognac étant limitée, Remy augmente considérablement ses prix et concentre son attention sur les marchés à prix élevés. Ce qui in fine devrait profiter à la marge brute...

* Ubisoft (+1,8% à 46,8 euros) a annoncé que le jeu Tom Clancy's Rainbow Six Extraction sera disponible dans le monde entier, le 20 janvier 2022.

VALEURS EN BAISSE

* Pierre & Vacances Center Parcs chute de 13% à 7,92 euros, portant son passif depuis le premier janvier à plus de 45%. La situation reste très difficile pour le numéro un européen des résidences de loisirs, toujours à la recherche de fonds pour redresser la barre. Alors que la société avait indiqué le mois dernier avoir reçu plusieurs offres indicatives, une seule offre ferme aurait été déposée pour recapitaliser le groupe, selon 'Les Echos'. Le groupement réunissant les fonds Alcentra et Fidera, et la société d'investissement Atream a concrétisé son intérêt pour la totalité de l'entreprise. Bpifrance s'est vu proposé d'investir à leurs côtés, selon les sources du quotidien économique.

* Peu de baisses significatives sur le CAC40. ArcelorMittal ferme le palmarès sur un repli de 2,6% à 26,88 euros.