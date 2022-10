Clôture : Paris marque une saine pause...

(Boursier.com) — La séance à Paris s'était bien engagée, évoluant en territoire positif jusqu'en début d'après-midi. A la mi-journée, le CAC40 gagnait encore 0,55%, revenant autour des 6.100 points. Cette 5e séance de rebond et une reprise des marchés de quelque 5% depuis jeudi dernier achoppent sur une prise de parole de Vladimir Poutine, qui a décrété, en début d'après midi, la loi martiale dans 4 régions d'Ukraine annexées par la Russie : Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia. Ses déclarations ont rapidement recentré les marchés sur la réalité du conflit russo-ukrainien et ses conséquences économiques. Au final, après bien des hésitations, le CAC40 fléchit de -0,43% en clôture, terminant au plus bas du jour à 6.040 points.

La décision du président russe, Vladimir Poutine, de décréter la loi martiale dans les 4 régions d'Ukraine annexées par la Russie marquent la volonté du gouvernement de Moscou de contrer la série de revers militaires enregistrés depuis le début du mois de septembre face aux forces ukrainiennes. Attisant à nouveau les tensions, Vladimir Poutine a décidé de donner davantage de pouvoirs aux dirigeants des quelque 80 régions de Russie afin de protéger les installations essentielles, et maintenir l'ordre public. Il suggère également d'augmenter la production pour soutenir l'"opération militaire spéciale" de Moscou. Poutine a aussi publié un décret ordonnant une "mobilisation économique" dans 8 régions adjacentes à l'Ukraine, dont la Crimée, et a indiqué que les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur de ces régions seraient limités. L'ensemble de ces mesures doit venir renforcer la stabilité de l'économie et de l'industrie.

Il faut l'avouer... Même sans la prise de parole de Vladimir Poutine, la logique des données macroéconomiques engageait davantage à la contraction des marchés plutôt qu'à la reconquête de la zone des 6.100 points. Cette séance de pause à Paris est donc saine, car en phase avec les difficultés politiques et économiques du moment.

Bien que revue en légère baisse par rapport à son estimation préliminaire, l'inflation a accéléré dans la zone euro en septembre. Selon les données finales d'Eurostat, le taux d'inflation annuel a atteint 9,9% dans la région, après 9,1% en août, et contre 10% annoncé initialement. Les taux annuels les plus faibles ont été observés en France (6,2%), à Malte (7,4%) et en Finlande (8,4%). A l'inverse, les taux les plus élevés ont été enregistrés en Estonie (24,1%), en Lituanie (22,5%) et en Lettonie (22%), précise Eurostat. L'inflation annuelle 'core', qui exclut les éléments les plus volatils, est confirmée à 4,8% (+4,3% en août). Ces nouvelles données macroéconomiques vont dans le sens d'un nouveau tour de vis sur la politique monétaire de la BCE.

Egalement au Royaume-Uni, les prix s'envolent puisque l'inflation dépasse à nouveau les 10% au. Selon les données du Bureau national de la statistique, les prix à la consommation ont augmenté de 10,1% sur un an en septembre, après 9,9% le mois précédent, et contre un consensus de 10%. L'inflation retrouve ainsi son sommet de 40 ans déjà touché en juillet. L'inflation a notamment été tirée vers le haut par la flambée des prix des denrées alimentaires (+14,8%). Ces niveaux de prix sont bien au-dessus de l'objectif de 2% de la Banque d'Angleterre. Elle devrait d'ailleurs rester à des niveaux élevés pendant encore de très long mois outre-Manche. La pression sur les membres de la BoE est donc forte pour qu'ils augmentent considérablement les taux directeurs le mois prochain.

Les marchés américains évoluent maintenant en ordre dispersé, mais restent galvanisés par de bons résultats d'entreprises tentant d'éclipser les craintes de récession... Le S&P 500 cède -0,14% à 3.714 points. Le Dow Jones est sur un gain de +0,29% à 30.613 points. Le Nasdaq cède -0,27% à 10.743 points.

Après sa glissade de 2,55% hier, le baril de WTI redonne encore -0,39% à 83,25$. Le Brent de mer du Nord est stable à 90,67$.

L'euro poursuit sa glissade vers ses plus bas historiques, à 0,9786$ pour 1 euro. Sur la séance, il a évolué entre un plus bas de 0,976 et un plus haut de 0,987.

L'once d'or cède -1,16% à 1.631 dollars (1.667 euros). Le Bitcoin revient vers les 19.000$, redonnant -0,5% à 19.193$.

Valeurs en hausse

* Orpea (+9,88% à 14,17 euros). Dans d'énormes volumes de 9,9% de capital échangé, le titre du spécialiste de la prise en charge de la dépendance s'est envolé en séance à un plus haut de 18,88 euros. Avec cette 5e séance consécutive de forte progression, Orpea ne termine pas au plus haut du jour, mais affiche un gain de près de 42,4% sur la séquence. Aucune explication particulière ne vient justifier ce regain d'intérêt pour le groupe, si ce n'est justement que sa valorisation était tombée sur de très bas niveaux sur fond de scandales financiers et sanitaires. La remontée de l'action entraîne également des rachats de la part de vendeurs à découvert (Blackrock a notamment réduit ses positions courtes cette semaine), ce qui entretient la phase haussière du titre. Enfin, Orpéa a présenté, le 10 octobre, sa nouvelle équipe de direction emmenée par Laurent Guillot (DG). Elle sera chargée de redonnée de la crédibilité au spécialiste de la dépendance.

* Nicox (+4,86% à 2,005 euros). Au 30 septembre, Nicox disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 25,6 ME (31,6 ME au 30 juin 2022). La société considère, sur la base du seul développement du NCX 470, être financée jusqu'au 31 octobre 2023 et sera financée jusqu'au 30 novembre 2023 avec l'exercice prévu de l'option d'extension de la période pendant laquelle seuls les intérêts de la dette existante de Kreos seront payés. Le chiffre d'affaires net du 3e trimestre s'est élevé à 0,8 ME (entièrement composé de paiements de redevances nettes). Le chiffre d'affaires net pour le 3e trimestre 2021 était de 2,4 ME (dont 0,7 ME de paiements de redevances nettes et 1,7 ME de paiements relatifs à la conclusion d'accords de licence).

* Haulotte (+4,6% à 2,84 euros). Le spécialiste des matériels d'élévation a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 140 ME au 3e trimestre 2022, en hausse de +17% par rapport à la même période de l'année précédente. Haulotte devrait afficher une croissance de son chiffre d'affaires proche de +20% en 2022. Etant donné les nombreuses incertitudes qui subsistent, renforcées par la crise énergétique qui prend de l'ampleur depuis l'été, Haulotte n'est pas en mesure de confirmer ses objectifs de marge opérationnelle courante pour 2022, mais n'attend pas d'amélioration significative au 2e semestre par rapport au 1er.

* Sidetrade (+3,05% à 135 euros). Sidetrade a réalisé sur le 3e trimestre un chiffre d'affaires en croissance de 12% à 9,2 ME. Globalement sur le 3e trimestre 2022, les commandes provenant de nouveaux clients (New Business) et les extensions sur de nouvelles entités au sein d'un groupe (Cross-Sell) représentent 81% des prises de commandes (75% en moyenne sur les derniers trimestres). Tous ces nouveaux contrats d'abonnement, à l'image de l'ensemble des contrats existants, comportent une clause annuelle de ré-indexation automatique du prix basée sur l'évolution des indices du pays concerné.

* Air France KLM (+2,89% à 1,49 euro). Le transporteur aérien bénéficie d'une note de Kepler Cheuvreux qui est passé à 'achat' sur le dossier tout en portant son objectif de 1,2 à 1,9 euro. L'analyste explique que l'action a surperformé ses pairs depuis le début du 3e trimestre et s'attend à ce que cette tendance se poursuive. Il table sur de solides résultats sur les 3 mois clos fin septembre et s'attend à ce que le consensus relève ses estimations à court terme.

* Veolia (+2,14% à 21,43 euros). Morgan Stanley est passé à 'surpondérer' malgré un objectif réduit de 29 à 25 euros.

* TF1 (+1,67% à 6,1 euros) a finalisé la cession des activités Publishers Unify à Reworld Media (-0,72% à 5,5 euros). Le Groupe TF1 concentre ainsi un peu plus ses développements autour de ses activités d'éditeur de contenus, son offre de streaming et la production. L'opération d'acquisition de l'activité Publishers de Unify par Reworld Media a été financée par endettement bancaire. Cette acquisition permet à Reworld Media d'intégrer de nouvelles marques pionnières "digital natives" de qualité, très complémentaires à ses univers thématiques (santé, gaming/technologie, cuisine, femme), et de renforcer son expertise sur des leviers de croissance en ligne avec sa stratégie. Le groupe franchit une nouvelle étape dans son développement en devenant notamment le 2è groupe média digital en France, fort d'une audience propriétaire de 35 millions de visiteurs uniques mensuels.

* Alstom (+1,43% à 19,15 euros). Le groupe termine à la 3e place du CAC40 après avoir conclu de beaux contrats à l'international. Ainsi, Alstom a signé un nouveau contrat de services d'environ 300 ME avec Govia Thameslink Railway (GTR), l'une des plus importantes entreprises bénéficiant d'une franchise ferroviaire au Royaume-Uni. En outre, Alstom a également indiqué avoir signé un contrat-cadre avec Rete Ferroviaria Italiana pour la fourniture d'un système de signalisation ERTMS destiné au centre et au sud de l'Italie. Le groupe français a décroché le lot "Sud-Centre" d'une valeur de 900 ME, qui couvre environ 1.400 km de lignes.

* Valeo (+1,25% à 16,95 euros). L'équipementier automobile et SRG Global ont conclu un accord d'alliance stratégique, afin de fournir aux constructeurs automobiles les prochaines générations de faces avant intégrant des systèmes lumineux innovants. Cette alliance vise en effet à créer des systèmes d'éclairage extérieur hautement intégrés et stylisés dans les modules avant des prochaines générations de véhicules, en Amérique du Nord et en Europe.

* Casino (+0,55% à 8,17 euros). Le groupe de distribution a finalisé la cession de sa filiale spécialisée dans l'efficacité énergétique GreenYellow à Ardian. Le produit de cette cession pour le groupe Casino, déduction faite du réinvestissement de 165 ME (participation de 15%), s'élève à 600 ME. Casino a d'ores et déjà perçu 250 ME (dont 30 ME versés sur un compte séquestre qui seront libérés sous réserve du respect d'indicateurs opérationnels), en complément du préfinancement de 350 ME conclu avec Farallon Capital le 20 septembre 2022.

* OL Groupe (cotation suspendue à 2,8 euros). Euronext a suspendu la cotation des actions et des OSRANEs émises par la société, à compter de l'ouverture du marché et "dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse relatif à l'opération avec Eagle Football". Eagle Football Holdings LLC (Eagle Football), contrôlée par John Textor, Pathé, IDG, Holnest et OL Groupe, se sont entendus, par voie d'avenants à leurs accords, sur le 21 octobre comme nouvelle date pour la réalisation de l'opération de reprise d'OL Groupe. A la publication de ses comptes de l'exercice 2021-2022, le club de football lyonnais avait rappelé qu'Eagle Football prévoit de déposer, pour le compte du concert constitué avec Holnest, une offre publique d'achat simplifiée sur le solde des titres OL Groupe, au prix de 3 euros par action et 265,57 euros par OSRANE, suivie d'un retrait obligatoire si les conditions sont réunies. Sous réserve de certaines conditions, le mandat de Président Directeur Général de Jean-Michel Aulas serait renouvelé pour au moins 3 ans.

Valeurs en baisse

* Sartorius Stedim Biotech (-16,7% à 290 euros). Le fournisseur d'équipements et de services destinés à l'industrie biopharmaceutique a dévoilé des comptes en forte croissance sur 9 mois, mais un peu courts par rapport aux attentes des analystes au 3e trimestre. Le marché retient surtout que la croissance annuelle du chiffre d'affaires consolidé devrait se situer dans la moitié inférieure de la fourchette de 15 à 19% prévue jusqu'à présent. Concernant la rentabilité, le management a confirmé viser une marge d'Ebitda courant de plus de 35%.

* Virbac (-11,01% à 242,5 euros). Le point trimestriel du groupe de santé animale est marqué par un ralentissement d'activité, un resserrement de la guidance annuelle de revenus et un léger avertissement sur la marge. Le management anticipe désormais une croissance de son chiffre d'affaires annuel à taux et périmètre constants dans une fourchette comprise entre 6% et 9%, contre entre 5% et 10% auparavant. L'objectif de marge d'Ebita est ramené d'"autour de 15%" à "entre 14% et 15%" (à taux de change constants). Le groupe de santé animale a réalisé un chiffre d'affaires de 304,9 ME au 3e trimestre, en progression de +5,8% sur un an.

* Esker (-6,04% à 121,4 euros). Malgré un 3e trimestre record en matière de prises de commandes et un chiffre d'affaires consolidé en croissance de +21% en données publiées et de +13% à taux de change constant, à 40,4 ME, le titre recule avec l'accroissement des incertitudes liées au contexte macroéconomique. Esker est d'ailleurs prudent dans ses ambitions, mais confirme un objectif de croissance organique entre 12% et 14% et un objectif de profitabilité entre 13% et 15%.

* Mercialys (-1,91% à 8,23 euros). La société foncière spécialiste des centres commerciaux publie à fin septembre 2022, des loyers facturés de 129 ME, en hausse de +1,7% à périmètre courant par rapport à fin septembre 2021, et +4,3% à périmètre constant. Après un travail de renforcement de la structure financière, la liquidité de Mercialys ressort nettement renforcée, sans échéance obligataire avant février 2026. Les performances d'activité à fin septembre permettent à Mercialys de confirmer ses objectifs 2022, hors événements liés à la crise sanitaire qui pourraient dégrader l'exploitation au dernier trimestre. La croissance du résultat des opérations (FFO) sera d'au moins +2% vs 2021 et le dividende versé sera compris entre 85% et 95% de ce FFO 2022.

* Bastide Le Confort Medical (-1,45% à 27,1 euros). Au cours de l'exercice 2021-2022, le spécialiste des prestations de santé à domicile à destination des personnes âgées, malades et handicapées a réalisé un chiffre d'affaires de 468,3 ME, en hausse de +5,5% et supérieur à son objectif de 460 ME. La croissance organique est en léger retrait de seulement -0,8% malgré la baisse de plus de 70% des ventes d'équipements de protection individuelle liée à la fin de la crise sanitaire. Malgré l'impact négatif du contexte inflationniste et des baisses tarifaires de 10% sur la prise en charge de l'apnée du sommeil et du diabète depuis le 1er septembre 2021 et le 1er janvier 2021 respectivement, la marge d'Ebitda affiche une hausse de 60 pbs, à 20,3%. L'Ebitda ressort ainsi à 95 ME, en hausse de +7,6%. Le résultat opérationnel courant est en hausse de +5,1%, à 38,9 ME, soit une marge stable de 8,3% en ligne avec l'objectif du Groupe. Le résultat opérationnel est en hausse à 32,5 ME (28,3 ME un an plus tôt). Le résultat net reste stable à 14,3 ME, après une charge d'impôt de 5,9 ME. Groupe Bastide confirme son objectif d'un chiffre d'affaires de plus de 520 ME, intégrant la contribution des acquisitions récentes. En dépit d'un environnement inflationniste, le Groupe vise une marge opérationnelle courante de plus de 8,3% grâce à un strict contrôle de ses coûts de structure.

* Atos (-0,96% à 8,83 euros). Atos peine encore à convaincre malgré la signature d'un contrat aux Pays-Bas. Le Ministère néerlandais des Infrastructures et de la Gestion de l'Eau (IenW) vient en effet de confier à Atos l'hébergement, la maintenance et la migration vers le cloud public de son infrastructure SAP. Le projet a été remporté dans le cadre d'un appel d'offres. La durée initiale du contrat, couvrant les processus de financement, les achats et l'exécution du budget au sein du Ministère, est de 5 ans. Elle pourra être prolongée de 5 années. Ce contrat s'inscrit dans la continuité des projets menés par Atos, principal partenaire SAP du Ministère, intervenant dans la transformation et l'évolution de son système SAP.

* Safran (-0,75% à 106,04 euros). Au terme d'une séance indécise, le titre du motoriste recule. Safran Nacelles a pourtant signé avec la compagnie aérienne islandaise Play un contrat de 12 ans pour le support des nacelles de leurs 15 Airbus A320neo équipés de moteurs LEAP-1A de CFM International. Play opère actuellement 7 appareils ; 8 avions supplémentaires viendront rejoindre cette flotte dans les prochaines années.

* Scor (-0,6% à 14,05 euros). Oddo BHF a abaissé son objectif de 32 à 26 euros ('surperformer').