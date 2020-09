Clôture Paris : lourde chute

Clôture Paris : lourde chute









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Déjà en baisse de plus de 1% vendredi après-midi, le CAC40 a accéléré sa chute pour perdre 3,74% ce lundi, de retour à 4.792 points en clôture. La deuxième vague épidémique qui se confirme en Europe entraîne désormais une nouvelle vague baissière sur les marchés car elle remet en question tous les scénarios de reprise économique rapide....

La recrudescence des nouveaux cas de coronavirus dans certains pays a conduit à de nouvelles mesures restrictives, notamment en Italie, en Grande-Bretagne, en France et même en Allemagne dans la région de Munich. Dans ce contexte, la Banque centrale européenne va évaluer son programme d'achats d'obligations en urgence introduit en mars pour répondre à la crise, croit savoir le Financial Times, qui cite deux membres du Conseil des gouverneurs de l'institut d'émission.

La cote américaine corrige aussi ce lundi, les opérateurs s'alarmant de nouveau du risque sanitaire, alors que la propagation du virus se poursuit avec bientôt plus de 200.000 morts aux USA et près d'un million dans le monde, sans avancée concrète pour l'heure concernant un éventuel traitement ou vaccin. Le DJIA reperd plus de 3% et le Nasdaq abandonne plus de 2%.

ECO ET DEVISES

Sur le front économique, l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago pour le mois d'août 2020 est ressorti à 0,79, contre 1,88 de consensus et 2,54 un mois avant. Une lecture positive signale rappelons-le une expansion supérieure à la normale.

Au programme de la semaine également, les auditions au Congrès du président de la Fed Jerome Powell et du Secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin seront suivies de près... Demain mardi, les deux hommes seront entendus par la Commission des services financiers de la Chambre US des représentants. Il s'agit d'évoquer les réponses apportées par la Fed et le Trésor US à la crise sanitaire. Mercredi, une audience est prévue devant la commission spéciale en charge de la crise du nouveau coronavirus. Enfin, les responsables seront auditionnés par la Commission bancaire du Sénat. La semaine dernière, Powell est revenu sur l'action de la Fed à l'occasion de la réunion FOMC, la banque centrale américaine se concentrant désormais sur l'emploi et se montrant plus souple concernant l'objectif d'inflation. Dans le même temps, les législateurs américains du Congrès sont dans l'impasse, pour l'heure, sur la question du plan de relance destiné à lutter contre le virus...

Le baril de brut WTI rechute aussi de 4% à 39,6$ sur le Nymex. Le Brent de la mer du Nord cède 4% à 41$. Sur le marché des changes, l'indice dollar prend 0,7% face à un panier de devises de référence. L'euro recule à 1,1735/$ entre banques.

VALEURS EN HAUSSE

OSE Immunotherapeutics grimpe de plus de 7,8% alors que la société a présenté les résultats positifs de l'étape 1 de la phase 3 de l'essai de Tedopi, vaccin thérapeutique à base de néo-épitopes, chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) après échec d'un traitement par checkpoint inhibiteur immunitaire, au congrès virtuel ESMO 2020 (European Society for Medical Oncology).

Genkyotex : +2% avec Balyo, Groupe Crit, Adocia et BioMerieux

Suez : +1,3%. Le président d'honneur d'Engie et de Suez, Gérard Mestrallet, s'oppose à l'offre de rachat de Veolia sur le spécialiste de la gestion des déchets dont il estime qu'il doit rester indépendant, écrit-il dans une tribune au Figaro parue dimanche. "Une fusion créerait-elle une entité deux fois plus grande, où 1 + 1 ferait 2 ? La réponse est non, et cela tient au caractère hostile de l'opération", estime l'ancien PDG d'Engie.

Immobilière Dassault : +1,3% avec AST Groupe, Tessi

VALEURS EN BAISSE

Technicolor : -12% suivi des valeurs pétrolières,Vallourec (-11%) a reçu le 18 septembre 2020 l'accord, à la majorité requise, des porteurs de chacune de ces émissions obligataires, et a l'intention de demander, dès que possible, la nomination d'un mandataire ad hoc. Vallourec a également obtenu l'accord de ses banques, conformément aux termes de ses crédits renouvelables concernés, pour engager des discussions concernant sa restructuration financière.

TechnipFMC et CGG reculent aussi de 11%...

Navya : -10% avec Amoeba (-9%), Elis, TF1

Bastide : -8,5% avec 2CRSI, Tarkett, Tikehau

Société générale (-7,5%) se préparerait à lancer la vente de sa filiale de gestion d'actifs Lyxor, une opération qui permettrait à la banque de la Défense de renforcer son bilan, selon plusieurs sources rapportées par l'agence Reuters... La troisième banque française aurait engagé Citigroup pour superviser la vente qui devrait être lancée au quatrième trimestre, ont indiqué ces sources sous couvert d'anonymat.

Eramet : -7,5% avec Gl Events, IPSOS, Air France KLM, Renault, AKKA, Faurecia

Les secteurs aéronautique et du tourisme sont en première ligne de l'augmentation des incertitudes sur l'horizon de la reprise : Safran abandonne 6,8%. Airbus (-6,5%) travaille sur trois concepts d'avion à hydrogène, avec l'ambition d'être le premier constructeur à mettre en service un tel appareil en 2035, déclare Guillaume Faury, le président exécutif de l'avionneur européen dans un entretien au journal Le Parisien/Aujourd'hui en France daté de lundi.

BNP Paribas et Crédit Agricole reculent aussi de plus de 6% et de 5%.

FFP : -6% suivi de Solocal, Catana, M6, Rallye, Haulotte

Orpea (-3,7%) annonce avoir détecté dans la nuit du 17 septembre l'intrusion d'un logiciel malveillant sur certains de ses serveurs. Les équipes de sécurité informatique, pleinement mobilisées, ont pris les mesures immédiates pour sécuriser les systèmes, isoler les serveurs concernés (moins de 1% de la totalité des serveurs) et fermer temporairement l'ensemble du réseau, empêchant ainsi la propagation du logiciel. Cette interruption volontaire a provoqué des perturbations sur les systèmes informatiques mais n'affecte en rien la continuité des soins et la vie sociale au sein des établissements, précise le groupe.

Iliad (-3%) va lancer une offre publique d'achat portant sur l'intégralité des actions composant le capital social de l'opérateur de télécommunications polonais Play, pour un montant en numéraire de 39 zlotys par action (soit 2,2 milliards d'euros pour 100% du capital, et 3,5 milliards d'euros en valeur d'entreprise). Iliad a dans ce cadre conclu un accord contraignant relatif à l'acquisition d'un bloc de contrôle de 40% auprès des deux actionnaires de référence de la société au même prix unitaire (soit 39 zlotys par action) lui conférant la majorité des sièges au conseil d'administration de Play...