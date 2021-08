Clôture Paris : les biotechs se distinguent !

Clôture Paris : les biotechs se distinguent !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Début de semaine calme ce lundi, avec un CAC40 quasiment stable en clôture (+0,08% à 6.687 points), alors que la bourse de Londres était fermée aujourd'hui. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, n'a pas donné de calendrier précis pour la réduction des mesures de relance de la Réserve fédérale, que ce soit sur le 'tapering' ou les taux, lors de son allocution dans le cadre du symposium de Jackson Hole vendredi. Il a déclaré que la Fed resterait prudente dans toute décision éventuelle sur une hausse de taux alors qu'elle tente de ramener l'économie vers le plein emploi, affirmant vouloir éviter d'accorder une attention excessive à une inflation qu'il juge toujours "transitoire". Bref, Powell a validé le 'tapering', sans affoler les marchés. Mission accomplie !

Le palmarès du jour a fait la part belle aux secteurs médical et biotech, avec notamment la poursuite de la hausse de Valneva qui affiche un parcours impressionnant depuis la semaine dernière, dans l'attente de l'autorisation de son candidat vaccin contre la Covid-19.

ECO ET DEVISES

Selon la National Association of Realtors américaine ce lundi, l'indice des promesses de ventes de logements pour le mois de juillet est ressorti en déclin de 1,8% en comparaison du mois antérieur à 110,7, alors que le consensus se situait à +0,3%. L'indicateur trébuche de 8,5% en comparaison du mois de juillet 2020. La NAR constate que "le marché commence peut-être à se refroidir légèrement, mais pour le moment, il n'y a pas assez d'offre pour répondre à la demande des acheteurs potentiels".

L'indice manufacturier régional de la Fed de Dallas pour le mois d'août s'est établi pour sa part au niveau décevant de 9, contre 25 de consensus et 27,3 un mois auparavant sur l'activité générale.

Alors que la Fed scrute toujours les chiffres de l'emploi américain afin de s'assurer des conditions optimales pour lancer son 'tapering', le rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi pour le mois d'août 2021 qui sera publié vendredi revêt une importance toute particulière... Le consensus FactSet est actuellement situé à environ 750.000 créations de postes non-agricoles, dont 683.000 dans le privé, pour un taux de chômage réduit à 5,2%. Le taux de participation à la force de travail, de 61,7% le mois dernier, pourrait augmenter légèrement. Le salaire horaire moyen est anticipé en hausse de 0,3% en comparaison du mois antérieur et de 3,9% en glissement annuel.

Le rapport d'ADP sur l'emploi privé pour le mois d'août sera divulgué pour sa part mercredi, avec un consensus logé à plus de 600.000 selon FactSet.

En Europe, l'indice CPI espagnol du mois d'août en données harmonisées, hors ajustements saisonniers et en glissement annuel, a grimpé de 3,3%, un peu plus qu'attendu. Le CPI préliminaire allemand d'août est ressorti en ligne avec les attentes, avec une croissance de 3,4% en glissement annuel et en données harmonisées. L'euro campe sur les 1,18/$ ce soir. le brent pointe à 73,50$.

VALEURS EN HAUSSE

Valneva débute la semaine comme elle avait fini la précédente, en très forte hausse de 16%. Dans le vert pour la sixième séance consécutive, la valeur a été multipliée par plus de deux depuis le début de l'année et pèse désormais 1,9 milliard d'euros. Le laboratoire de Saint-Herblain a annoncé la semaine dernière qu'il avait commencé la soumission progressive du dossier de demande d'autorisation initiale de son candidat vaccin contre la Covid-19, VLA2001, auprès de l'agence de santé britannique MHRA. VLA2001 est actuellement le seul candidat vaccin à virus entier, inactivé et adjuvanté contre la Covid-19 en essais cliniques en Europe. VLA2001 est actuellement testé au Royaume-Uni dans le cadre d'un essai pivot de Phase 3, 'Cov-Compare' (VLA2001-301), dont les premiers résultats sont attendus au début du quatrième trimestre 2021. Sous réserve de données positives de l'étude Cov-Compare et de l'opinion de la MHRA sur le dossier soumis, Valneva estime qu'une autorisation initiale pourrait lui être accordée d'ici la fin de l'année.

Quantum Genomics gagne 15%. La cotation a repris ce matin pour le titre suspendu vendredi. Quantum a dévoilé les résultats de firibastat dans l'étude QUORUM, qui ouvre, selon le groupe, la voie à une nouvelle prise en charge de l'insuffisance cardiaque après infarctus du myocarde chez les patients sévères. Parmi les faits principaux, Quantum évoque une efficacité comparable de firibastat et du traitement de référence (ramipril) sur l'ensemble de la population étudiée pour prévenir la dégradation de la fraction d'éjection ventriculaire gauche (critère principal) après infarctus du myocarde. Il fait état d'une efficacité plus marquée de firibastat par rapport au ramipril chez les patients sévères avec fraction d'éjection basse, ainsi que d'une amélioration du profil tensionnel plus importante sous firibastat. Enfin, le groupe évoque une bonne tolérance clinique des deux doses de firibastat.

Navya remonte de 13% suivi de Medincell et de ArtMarket

Abivax : +7% avec Séché et S30 (+6%)

Lysogène (+5%) a annoncé le traitement du premier patient aux Etats-Unis avec le candidat-médicament de thérapie génique LYS-GM101, réalisé au CHOC Hospital (CHOC) dans le cadre de l'essai clinique global au design adaptatif (NCT04273269) pour le traitement de la gangliosidose à GM1. Cet essai est une étude interventionnelle, multicentrique, en ouvert, au design adaptatif en deux phases évaluant l'administration intra-cisternale d'un vecteur recombinant de virus adéno-associé de sérotype rh.10 (AAVrh.10).

Gensight : +4% avec Chargeurs, McPhy, Guillemot, AB Science, 2CRSI

Ose Immuno (+3%) continue après son bond de 14% vendredi suite à l'inclusion de la première patiente d'une étude de phase 2 dans le cancer de l'ovaire. L'essai clinique de phase 2 évaluant Tedopi en monothérapie et en combinaison avec Keytruda (pembrolizumab) de MSD, en traitement de maintenance chez des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire en rechute après échec d'une chimiothérapie (étude Tedova).

Atari : +3% avec Rallye

Nexans : +2,5% suivi de SII, JC Decaux, Nicox

Robertet : +2% avec TechnipEnergies, Lagardère et STM

VALEURS EN BAISSE

Esi Group : -5% avec DMS (-3,7%) et Axway

XFab : -1,5% avec Plastic Omnium

Peu de baisses significatives sur le CAC40 : Société Générale ferme la marche sur un repli de 1,5% suivi de BNP Paribas.

Boiron : -1% avec Elior, Valeo, Ubisoft, M6, Mersen, Alstom