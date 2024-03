Clôture Paris : les 8.000 points sont dépassés sur le CAC40 !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — On ne l'attendait pas forcément aujourd'hui mais le record des 8.000 points pour le CAC40 a été largement atteint et même dépassé après la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne. Le CAC40 termine en hausse de 0,77% à 8.016 points.

Comme prévu, la BCE a laissé ses taux directeurs inchangés, le taux de dépôt restant à 4%, mais a surtout réduit ses anticipations d'inflation pour 2024, ce qui laisse penser que la baisse des taux se rapproche.

" La BCE acte les progrès réalisés sur le chemin de désinflation mais souhaite voir des progrès supplémentaires sur l'inflation des services avant de baisser ses taux. En conférence de presse, Christine Lagarde a quasiment confirmé le pricing de marché d'une 1ère baisse de taux en juin. Elle pré-engage étonnamment la BCE alors que la désinflation des services reste encore à confirmer ", a réagi Juliette Cohen, Stratégiste chez CPR Asset Management.

VALEURS EN HAUSSE

* Dans le vert pour la cinquième séance consécutive, Eutelsat bondit de 6,5% à 3,91 euros sur la place parisienne après avoir pris plus de 10% un peu plus tôt dans la journée. Bharti Space Limited, premier actionnaire du groupe, a acquis 12,3 millions d'actions à un prix unitaire de 6,6503 euros, selon une déclaration déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers mentionnant que cette transaction a eu lieu hors plateforme de négociation.

* Nouveau plus haut historique pour Air Liquide qui gagne 1,4% à 193,4 euros. LBW a revalorisé Air Liquide de 175 à 205 euros ('achat'). Le géant des gaz industriels reste plébiscité par les analystes puisque, selon le consensus de place, 17 sont 'positifs', 7 sont à 'conserver' et 4 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 195,13 euros.

* Hermès remonte de près de 2% à 2.315 euros, très proche de ses records.

* Spie grimpe de plus de 6% à 32,8 euros après avoir annoncé une production annuelle de 8.709 Millions d'euros, en hausse de +7,6% par rapport à 2022, dont +8,4% de croissance organique, un niveau exceptionnel reflétant la forte dynamique de ses marchés, ainsi que sa capacité à augmenter les prix dans un contexte inflationniste. Le groupe a fait part d'une forte progression de l'EBITA de 14,3% par rapport à 2022, à 584,2 millions d'euros. La Marge d'EBITA ressort supérieure à l'objectif, à hauteur de 6,7% de la production ; +40 pb par rapport à 2022, malgré un contexte inflationniste, et grâce à l'attention permanente portée à l'excellence opérationnelle et à la sélectivité encore accrue dans un contexte de forte demande pour ses services. Le résultat net ajusté est de 344 ME (+14,2% par rapport à 2022). Le Résultat net part du Groupe ressort à 238,5 ME (+57,4% par rapport à 2022). Le dividende recommandé au titre de l'exercice 2023 est de 0,83 euro par action, en hausse de 13,7% par rapport à 2022.

VALEURS EN BAISSE

* Teleperformance s'effondre de 23% à 86 euros, cette fois sanctionné après une publication décevante. Pour 2024, Teleperformance a indiqué adopter une approche prudente et adapte son modèle de développement au contexte macroéconomique volatil. La croissance de l'activité devrait rester limitée au 1er trimestre 2024, compte tenu d'une base de comparaison très défavorable et d'un environnement qui reste volatil. L'objectif annuel de croissance organique du chiffre d'affaires est compris entre +2% et +4% avec une hausse de marge de l'EBITA récurrent comprise entre +10 et +20 points de basse sur une base pro forma (vs. 14,9% en 2023) hors coûts d'intégration de Majorel.

* JCDecaux perd 9% à 17,7 euros. L'absence de dividende, la famille Decaux ayant fait le choix du renforcement du bilan plutôt que de la rémunération des actionnaires, et des prévisions un peu courtes par rapport aux attentes expliquent ce net repli de la valeur. Le management anticipe une croissance organique d'environ 9% au premier

trimestre 2024 contre un consensus davantage proche de 10%.

* GL Events recule de près de 4% à 21,5 euros au lendemain de la présentation de ses comptes annuels. Le chiffre d'affaires s'est établi à un niveau record de 1,427 milliards d'euros, en croissance de 9% et de 11% à taux de change constants, tandis que l'EBITDA a augmenté de 18% à 199,2 ME, soit un taux de marge de 14%, en hausse de 1,2 point. Le dividende proposé est multiplié par 2 à 0,7 euro par action. Le groupe vise cette année une croissance de 7% du chiffre d'affaires, avec une dette nette stable.

* Safran cède 1% à 196,6 euros après avoir frôlé un nouveau plus haut de 200 euros en séance. CFM International, société commune à 50/50 entre Safran et General Electric, a finalisé plusieurs accords avec American Airlines portant sur des moteurs LEAP-1B destinés à équiper la flotte de Boeing 737 MAX 8 et MAX 10 de la compagnie aérienne. Ces accords, qui incluent entre autres l'achat de moteurs de rechange, comprennent également un nouveau contrat de services de 20 ans couvrant l'ensemble de la flotte LEAP-1B en service et en commande de l'opérateur.