Clôture Paris : le vert l'emporte encore...

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Encore en hausse ce mercredi, le CAC40 a dépassé les 7.100 points en séance à 7.115 pts, avant de terminer en légère progression de 0,09% à 7.083 points. Le marché n'avait plus dépassé ce niveau symbolique depuis le 10 février 2022. L'indice parisien a accumulé désormais 10 séances de hausses sur les 12 premières de l'exercice 2023 pour afficher un gain annuel de (déjà) 9% ! La perspective d'un ralentissement du rythme de la hausse des taux de la Banque centrale européenne, à 25 points de base, gagne du terrain parmi les responsables de l'institution monétaire selon Bloomberg et le baromètre CME FedWatch affiche désormais une probabilité à 93% pour ce tour de vis d'un quart de point.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro a bien ralenti à 9,2% en décembre, contre 10,1% en novembre, montrent les données finales d'Eurostat... L'inflation retrouve ainsi son plus bas niveau depuis août 2022 en raison principalement du recul continu des prix de l'énergie. En séquentiel, les prix ont finalement reculé de 0,4%, contre -0,3% annoncé initialement, après une baisse de 0,1% en novembre. L'inflation annuelle 'core', qui exclut les éléments les plus volatiles, est pour sa part confirmée à 5,2% après 5% en novembre, un niveau record. C'est sur cet indicateur que devrait se focaliser la BCE lors de sa prochaine réunion de politique monétaire... En attendant, l'euro campe sur les 1,08/$, tandis que le pétrole remonte sur les 87$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Pierre et Vacances (+7%) a affiché une dynamique soutenue au T1, avec une croissance de +19,4% par rapport au premier trimestre 2021/2022 qui était resté affecté par un contexte sanitaire incertain. Cette activité est en ligne avec les objectifs de la période et conforte le groupe dans la poursuite de ses plans d'actions. Le chiffre d'affaires Hébergement s'élève à 272,4 millions d'euros au 1er trimestre 2022/2023 en croissance de +19,6% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, après une hausse de +15,9% enregistrée pendant la saison estivale.

Balyo : +6% suivi de Guerbet (+4%) et de Technip Energies avec Mauna Kea

Vallourec : +3,5% suivi de Verallia, Waga et Scor

Capgemini (+3%) : pointe en tête du CAC40 ce mercredi. La SSII est dopée par une note de Barclays qui a relevé à 'surpondérer' sa recommandation sur la valeur en raison d'une plus grande résilience de son mix d'activités et de son utilisation. L'analyste estime que la croissance de Capgemini devrait également être soutenue par la tarification. Le recul du titre semble exagéré et le niveau actuel offre un point d'entrée attrayant, selon le broker. L'objectif est remonté de 190 à 210 euros.

Eramet (+2,7%) : des responsables indonésiens ont annoncé que le groupe minier et BASF finalisaient un accord de partenariat de 2,6 milliards de dollars pour une installation dans le pays destinée à traiter le nickel des batteries des véhicules électriques.

Cegedim : +2,5% avec Groupe ADP, Gl Events, Séché

STM : +2% avec Alstom,Airbus

Eiffage : +1,5% suivi de Esso, Accor, ALD,SopreaSteria,Saint-Gobain,M6 et TotalEnergies (+1%)

Eurofins Scientific (+1%) annonce l'acquisition d'actifs pour établir un campus de laboratoire de pointe entièrement équipé à Genome Valley, Hyderabad, en Inde. L'acquisition comprend une installation capable de soutenir de grands clients pharmaceutiques mondiaux et indiens ainsi que de petites entreprises de biotechnologie dans le domaines de la chimie organique de synthèse, de la 'R&D' analytique, des services bioanalytiques (pour les grandes et les petites molécules), pharmacologie in vivo, toxicologie de sécurité et 'R&D' de formulation.

VALEURS EN BAISSE

Fnac Darty (-6,7%) : le chiffre d'affaires annuel du groupe serait d'environ 7,945 milliards d'euros et afficherait une baisse estimée à -1,2% en données publiées et -1,9% en données comparables par rapport à 2021. Cette évolution est principalement liée au recul des ventes enregistré sur le mois de décembre pour environ -55 millions d'euros reflétant moins de volumes vendus, en particulier pour les catégories petit électroménager et équipement informatique qui avaient particulièrement surperformé l'année dernière. Néanmoins, le Groupe affiche toujours une progression de ses ventes annuelles de +7% par rapport au niveau de 2019 proforma. Le taux de marge brute atteindrait 30,3% en 2022, en progression d'environ +80 points de base par rapport à 2021, principalement en raison d'un effet mix produits/services qui serait positif avec notamment une très bonne performance des ventes de livres, des services incluant Darty Max et de la billetterie. Le Résultat Opérationnel Courant est estimé à environ 230 ME. La marge opérationnelle courante serait quasiment stable sur un an à environ 3%. Le Cash-flow libre opérationnel est légèrement négatif aux alentours de -30 ME. L'écart avec le cash-flow libre de l'année précédente s'explique, pour environ un tiers, par un Ebitda y compris éléments non courants en recul en lien avec le résultat opérationnel courant de l'année. Lors du lancement de son plan stratégique Everyday en février 2021, le Groupe avait annoncé son ambition de générer un cash-flow libre opérationnel cumulé d'environ 500 ME sur la période 2021-2023 et d'au moins 240 ME en rythme annuel à partir de 2025. Après une génération de cash-flow libre opérationnel de 170 ME en 2021 et compte tenu du niveau de cash-flow libre opérationnel d'environ -30 ME en 2022, le Groupe estime peu probable d'atteindre son objectif de cash-flow libre opérationnel cumulé d'environ 500 ME sur la période 2021-2023. Par conséquent, le Groupe étend ce même objectif sur la période 2021-2024. Fnac Darty maintient son ambition de générer un cash-flow libre opérationnel d'au moins 240 ME en rythme annuel à partir de 2025...

Navya : -6% avec Moncey

Orpea retombe de 5% avec Antin(-4%) et Vantiva

Remy Cointreau : -3% suivi de Catana, Nexans, Pernod Ricard

Atos : -2,5% suivi de Kering, BigBen, Vilmorin

Renault (-2%) a vu ses ventes mondiales reculer de 5,9% en 2022, soit une quatrième année consécutive de repli. Le constructeur automobile a commercialisé l'an dernier 2.051.174 voitures et fourgons à travers le monde. La veille, le groupe avait publié des ventes de sa principale marque, Renault, en baisse de 9,4%, mais la performance de sa marque low cost Dacia (+6,8% à 573.837 unités) a atténué le repli des ventes sur l'année.

Believe : -1,5% avec Ubisoft, Valeo, Nokia

Nicox (-1%) disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 27,7 millions d'euros contre 42 millions au 31 décembre 2021 et 25,6 millions au 30 septembre 2022. La Société a réalisé une levée de fonds par augmentation de capital réservée à catégorie en novembre 2022 et estime être financée jusqu'au deuxième trimestre 2024, exclusivement sur la base du développement du NCX 470.