Clôture Paris : le rebond tourne court !

Le rebond du CAC 40 qui était de plus de 1% à mi-séance a tourné court dans l'après-midi de ce vendredi : L'indice clôture finalement en repli de 0,06% à 5.882 points au lendemain d'une séance difficile sur les marchés (-2,39% à Paris) et d'une lourde rechute du Nasdaq (-4,08%), tandis que Wall Street hésite ce soir dans un marché qui reste nerveux...

Le diptyque inflation/récession continue de faire stresser les investisseurs sur les actifs à risque dans un contexte de hausses de taux annoncées successivement depuis mercredi par la Réserve fédérale américaine, la Banque d'Angleterre et la Banque nationale suisse... Le CAC40 affiche désormais un repli de 20% depuis son pic de clôture du 5 janvier, alors que le repli hebdomadaire est de près de 5%.

Neel Kashkari de la Fed de Minneapolis a évoqué la forte probabilité d'une nouvelle hausse des taux de 75 points de base en juillet... La Fed et la BCE disposeraient d'une crédibilité suffisante pour juguler l'inflation sans provoquer une profonde récession comme cela s'était produit il y a 40 ans, a pour sa part asséné ce jour le président de la Fed de St. Louis, James Bullard. "La Fed et la BCE ont une crédibilité considérable, ce qui suggère qu'un atterrissage en douceur est possible", a jugé Bullard, qui n'a peut-être pas bien lu les dernières statistiques américaines.

"L'engagement du Comité à rétablir la stabilité des prix nécessaire au maintien d'un marché du travail solide est inconditionnel", a indiqué la Fed dans son rapport semestriel de politique monétaire au Congrès, alors que Jerome Powell témoignera la semaine prochaine devant les législateurs à propos des plans de la Fed pour lutter contre l'inflation tout en maximisant l'emploi.

La parité euro / dollar repasse sous les 1,05$ ce soir et le baril de Brent se négocie en nette baisse à 113,65$. Le bitcoin recule à 20.685$.

VALEURS EN HAUSSE

Navya rebondit de 17% après sa chute d'hier, le jour de son AG. Atari remonte aussi de 11,7% avec McPhy (+7%), Ose, Valneva (+6%)

Orpea (+5,5%) : Le Conseil d'administration a décidé de ne pas prévoir d'indemnité de départ dans la politique de rémunération applicable à Monsieur Yves Le Masne à compter du 1er janvier 2022. Sous réserve de l'approbation par l'Assemblée Générale 2022 d'ORPEA de cette politique de rémunération, Monsieur Yves Le Masne ne percevra aucune indemnité à raison de la cessation de ses fonctions.

Carmila : +5,5% avec Claranova, Lisi, Hexaom, DBV

Ramsay : +4,5% avec Séché, Worldline, Nacon, Synergie

Spie : +3,5% avec TFF, Essilor, JC Decaux, SergeFerrari

Korian : +3% avec Danone, Klepierre, Innate, ADP, Cie des Alpes, LNA, Vallourec.

Trigano : +2,5% avec Elis, Aubay

VALEURS EN BAISSE

Agrogeneration (-10%) : Sur environ 53% des terres agricoles gérées par le Groupe, tous les travaux se poursuivent comme prévu. A ce jour, le Groupe a perdu environ 26.000 hectares de terres exploitées pour la récolte 2022, comprenant à la fois du blé d'hiver semé (à l'automne 2021) et les terres destinées aux semis de printemps et qui n'ont pu être semées en raison de la guerre. Le total des coûts et des pertes encourus sur les terres agricoles d'AgroGeneration est provisoirement estimé à 6,4 millions de dollars. Environ 40% de toutes les machines, équipements, bâtiments et autres infrastructures se trouvent dans la zone d'occupation ou sont détruits/fortement endommagés à la suite de raids aériens, d'artillerie et d'attaques au lance- roquette. L'impossibilité d'accéder à la plupart des biens situés dans le territoire temporairement occupé soulève des inquiétudes quant à l'état futur de ces actifs et à la sécurité des stocks qui y sont entreposés. En outre, la direction de la société est informée de vol de machines et d'équipements par les troupes russes, qui ont été déplacées du territoire de l'Ukraine vers la Russie. À ce jour, les attaques au lance-roquette ont causé des dommages aux installations et infrastructures critiques du Groupe situées dans les territoires contrôlés par l'Ukraine, dans la zone des hostilités et à 30-40 km au-delà de ces frontières. Cependant, à l'heure actuelle, il est impossible d'estimer avec précision le montant et le coût des dommages totaux et des pertes de machines agricoles (y compris les pièces de rechange) et d'infrastructures à cause de l'accès limité aux fermes en raison des bombardements réguliers. Selon les estimations préliminaires internes du Groupe, la valeur comptable des équipements considérés comme perdus s'élève à environ 6 millions de dollars. Le coût de remplacement de ces équipements pourrait s'élever à plus de 20 millions de dollars. À ce jour, environ 8.100 tonnes de matières premières de la récolte 2021 (d'une valeur estimée à environ 3,4 millions de dollars) stockées dans la région partiellement contrôlée par la Russie ou sur les lignes de front ont été détruites, volées par les troupes russes ou considérées comme étant perdu...

Forsee Power : -5% avec TotalEnergies et Parrot (-4%)

Medincell : -3,7% avec Eurofins, M&P avec Aures (-3,5%)

Latecoere : -3% suivi de Holcim, Eramet

Neurones : -2,5% avec SCOR, Robertet, Nexans, Eurazeo avec Rallye, suivi de Carrefour

CGG : -1,5% avec Schneider, Bolloré, M6, Air Liquide, Euronext