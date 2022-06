Clôture Paris : le rebond tourne court

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 qui tentait un petit rebond en matinée après sa rechute d'hier (-1,43%) n'a pas tenu la distance... L'indice termine finalement en repli de 0,77% à 6.418 points malgré de nouvelles annonces en provenance de Chine qui sort progressivement des confinements sanitaires... Le narratif tourne toujours et encore autour de l'inflation : Le Washington Post a, à ce propos, noté que le président Biden avait critiqué en privé la gestion de l'inflation par l'administration ces derniers mois. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré pour sa part à CNN que ses précédentes prévisions d'inflation étaient "erronées", mais a affirmé que l'économie se trouvait dans une période de transition, avec un marché du travail plus lent et une croissance régulière et stable pour faire baisser l'inflation...

ECO ET DEVISES

Joe Biden a rencontré le président de la Fed, Jerome Powell, hier, ce qui, selon le Wall Street Journal, signalerait la détermination de la Maison Blanche à atténuer rapidement l'inflation... Biden a précisé que la Fed avait la responsabilité principale de contrôler l'inflation, mais a aussi appelé le Congrès à réviser le code des impôts et à adopter des mesures, y compris des crédits d'impôt pour l'énergie propre, alors que les mesures ne bénéficient pas d'un soutien suffisant de la part des législateurs. Le président américain prévoit également de rencontrer le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, alors que la Maison Blanche sollicite l'aide de l'Arabie saoudite pour "protéger" le marché pétrolier.

Le pétrole est reparti à la hausse, sur les 117$ le brent, avec le recentrage du marché sur l'interdiction à venir de l'UE imposée aux importations de brut russe par voie maritime et les perspectives de demande positives dues aux 'déverrouillages' en Chine... Notons tout de même que certains membres de l'OPEP envisageraient de suspendre la participation de la Russie à son accord de production de pétrole, ce qui pourrait entraîner une augmentation de la production de pays tels que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Irak... Néanmoins, le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov a publié une déclaration conjointe avec son homologue saoudien soulignant l'effet stabilisateur de la coopération pétrolière de leurs pays. A noter que l'OPEP+ se réunit cette semaine pour fixer ses objectifs de production de juillet. Le consensus voit le groupe maintenir son rythme d'augmentations mensuelles globales de 432 000 bpj...

Sur les devises, l'euro repasse ce soir sous les 1,07/$ à 1,0640/$.

VALEURS EN HAUSSE

Transgene : +8,5% suivi de Claranova (+7%)

BigBen : +3% avec CGG, Technip Energies

Plastic Omnium : +2,5% avec Interparfums, Séché, Guerbet

Renault (+2,5%) et Stellantis (+1,6%) progressent de près de 3% alors que le marché automobile français a encore souffert en mai avec des immatriculations de voitures particulières neuves en baisse de 10,09%. Selon les données de la Plateforme automobile, il s'est immatriculé 126.813 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier. Sur les cinq premiers mois de l'année, le marché français des voitures particulières neuves affiche un déclin de 16,92%. Les immatriculations du groupe Stellantis, qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont chuté de 9,82% sur le seul mois de mai alors que celles du groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) ont diminué de 7,48% en rythme annuel. Volkswagen (-29,35%) et Toyota (-7,66%) ont également souffert alors que Hyundai (+23,1%) et Daimler (+7,28%) ont mieux performé.

Dassault Aviation : +2% avec Quadient, Robertet, Nacon

Carrefour : +1,5% avec IPSOS

Publicis : +1% suivi de Elior, Somfy, ALD, STEF

Société Générale (+0,2%) est soutenu par la nouvelle hausse des taux obligataires mais également par une note d'UBS qui est passé à l''achat' sur le titre de la banque de la Défense en visant 31 euros. Les perspectives de remontée des taux des grandes Banques centrales et les records d'inflation enregistrés dans la zone euro continuent de favoriser la hausse des rendements obligataires.

Sanofi (stable). La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé la désignation de "Traitement innovant" (Breakthrough Therapy) à l'efanesoctocog alpha (BIVV001) pour le traitement de l'hémophilie A, un trouble de la coagulation rare et dangereux pour la vie. Cette désignation est fondée sur les données de l'étude pivot XTEND-1 de phase III. Sanofi et Sobi collaborent au développement et à la commercialisation de l'efanesoctocog alpha. La désignation de "Traitement innovant" vise à accélérer le développement et l'évaluation réglementaire, aux États-Unis, de médicaments destinés à traiter des maladies graves ou engageant le pronostic vital. Cette désignation nécessite d'apporter des données cliniques préliminaires attestant de l'amélioration notable de critères d'évaluation cliniques significatifs par rapport aux traitements existants.

VALEURS EN BAISSE

Akwel : -5% avec Abivax

Fnac Darty abandonne 4,6%, plombé par une dégradation d'analyste. Bryan Garnier a abaissé sa recommandation à 'neutre' tout en ramenant son objectif de 60 à 45 euros. Dans une étude, le broker analyse les raisons sous-jacentes des avertissements sur résultats émis par un certain nombre de géants américains de la distribution en mai. Celles-ci indiquent que l'arbitrage des dépenses de consommation pourrait être déclenché en Europe dès le second semestre 2022. Les prévisions pour l'exercice 2022 ne tenant clairement pas compte de ces éléments, le courtier est de plus en plus prudent sur la distribution spécialisée, ses estimations étant désormais inférieures aux attentes du consensus pour toutes les actions couvertes en 2022, et surtout 2023.

Oeneo : -4% avec SQLI, BioMerieux (-3,5%)

Chargeurs : -3% avec 2CRSI, Elis, Believe

TotalEnergies : -2,5% avec Edenred, Valneva, Genfit, S30

Tikehau : -2% suivi de Air France KLM, Euronext, Korian, Orpea, Accor et Air Liquide

L'Oréal recule de 1,5%. HSBC a coupé sa cible de 403 à 304 euros ('conserver').