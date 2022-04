Clôture Paris : le rebond tourne court

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 qui s'affichait en hausse à mi-séance de près de 1%, de retour dans la zone des 6.600 points, a limité son rebond à seulement 0,12% à 6.555 points en clôture... Les incertitudes liées aux politiques monétaires, à l'inflation et au conflit en Ukraine restent bien présentes dans l'esprit des investisseurs, malgré le petit soulagement procuré par les résultats du premier tour de l'élection présidentielle en France, symbolisé par une légère détente des taux longs...

ECO ET DEVISES

D'inflation, il en sera justement question dès demain mardi, avec l'indice des prix à la consommation aux USA pour le mois de mars 2022... Le consensus est logé à +1,1% en comparaison du mois antérieur et de +8,4% en glissement annuel. Hors alimentaire et énergie cette fois, le CPI est anticipé en hausse de 0,5% en comparaison du mois de février 2022 et de 6,6% en glissement annuel. Demain soir, les investisseurs suivront également la balance budgétaire du mois de mars.

La Fed devrait dévoiler deux hausses de taux d'un demi-point consécutives en mai et juin afin de contrer l'inflation, d'après les économistes sondés par Reuters, qui estiment par ailleurs à 40% la probabilité d'une récession aux États-Unis l'année prochaine. Alors que le chômage est tombé au plus bas historique, mais que l'inflation pointe au plus haut de 40 ans aux USA avec la flambée des prix de l'énergie, des matières premières et des denrées alimentaires, les observateurs jugent donc que la banque centrale américaine doit agir rapidement.

Selon cette enquête Reuters réalisée entre le 4 et le 8 avril auprès de plus de 100 économistes, le taux des fed funds serait donc porté à 1,25-1,50% à l'issue de la réunion monétaire de juin. L'écrasante majorité des économistes tablent sur une hausse de 50 points de base en mai et 56 d'entre eux sur un relèvement équivalent en juin. La Fed pourrait ensuite opter pour des hausses plus classiques d'un quart de point au second semestre, ce qui porterait possiblement, en fin d'année, le taux des fonds fédéraux à 2-2,25%.

Les risques sont toutefois réels, face à la rapidité du resserrement attendu... Les économistes estiment à 25% la probabilité d'une récession aux Etats-Unis d'ici un an et 40% à deux ans. Ils tablent par conséquent sur un net ralentissement ultérieur de la hausse des taux, en 2023, à 50 points de base au total sur l'année. L'inflation américaine ne devrait quant à elle pas revenir avant 2024 à l'objectif de 2%. Elle devrait avoir culminé à 7,9% au premier trimestre 2022 et atteindre 6,8% en moyenne sur l'ensemble de cette année. Le taux de chômage devrait quant à lui revenir à 3,5% l'an prochain en moyenne et rester stable en 2024, d'après ces spécialistes. Les économistes ont enfin ajusté en baisse leurs prévisions de croissance, tablant sur une augmentation du PIB de 3,3% cette année et 2,2% en 2023.

Concernant le scrutin présidentiel tricolore, les Français seront donc appelés à se prononcer, le 24 avril, sur le "remake" de 2017 entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron dans un contexte cette fois très différent... En attendant, les deux candidats ont chacun amélioré leur score d'il y a cinq ans, le duel s'annonçant cette fois-ci beaucoup plus serré d'après les derniers sondages.

Par ailleurs, la semaine qui commence sera écourtée sur les marchés européens par le long week-end pascal de 4 jours puisqu'ils fermeront jeudi soir avant de rouvrir le mardi d'après... En attendant, l'euro est stable sur les 1,09/$. Le pétrole campe sur les 100$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Sword : +8% avec Fermentalg, Cibox

Dassault Aviation : +6% avec ADP (+5,6%) et Nicox

Société Générale (+5%). La banque rouge et noire a annoncé ce matin la cession de ses activités de banque et d'assurance dans le pays ainsi que la signature d'un accord en vue de céder la totalité de sa participation dans Rosbank ainsi que ses filiales d'assurance en Russie à Interros Capital, le précédent actionnaire de Rosbank. Avec cet accord, conclu au terme de plusieurs semaines de travail intensif, le Groupe se retirerait de manière effective et ordonnée de Russie en assurant une continuité pour ses collaborateurs et ses clients.

Séché : +4,5% avec Genfit, Gensight, Klepierre, Coface, Carmila, Haulotte

Eiffage : +3% avec Infotel, AXA

Voltalia : +2,5% avec Argan, Quadient, Boiron, Vinci, Eutelsat, Getlink, Thales et Innate

BNP Paribas : +1,5% avec SergeFerrari, Air France KLM

TF1 (+1,5%) et le Groupe Altice annoncent, ainsi, la signature entre eux des accords relatifs à cette cession de la chaîne TFX. La réalisation définitive de cette opération est notamment conditionnée à l'autorisation des autorités compétentes (Autorité de la Concurrence et Arcom) et à la réalisation du projet de fusion entre le Groupe TF1 et le Groupe M6. La chaîne TFX restera ainsi intégralement contrôlée par le Groupe TF1 tout au long de l'année 2022.

Airbus (+1%) a livré 142 avions au premier trimestre et a remporté 83 commandes nettes, a indiqué l'avionneur européenne vendredi soir. Sur ce premier trimestre de l'exercice 2022, le groupe a fait état de 253 commandes brutes, mais ce chiffre tombe à 83, en tenant compte de 170 annulations intervenues sur la période. Parmi les livraisons du trimestre figurent 58 A321 NEO et 49 A320 NEO, ainsi que 14 A350. Parmi ces derniers, figurent cependant 2 A350 officiellement livrés à la compagnie russe Aeroflot, mais qui demeurent à Toulouse en raison des sanctions européennes à l'encontre de la Russie. Pour le seul mois de mars, Airbus a livré 63 avions et obtenu 104 nouvelles commandes. Mais le groupe a aussi enregistré 63 annulations pour des A330 qu'avait commandé la compagnie malaisienne Air Asia X, aujourd'hui en difficulté. Airbus (bis) : la division Defence and Space acquiert DSI Datensicherheit GmbH (DSI DS), une société allemande qui fournit des systèmes de cryptographie et de communication pour l'espace, l'air, la marine et le sol, certifiée par l'Office fédéral de Sécurité de l'Information (BSI). Cette acquisition fait suite à un partenariat de longue date entre les deux sociétés. DSI DS sera entièrement détenue par Airbus Defence and Space GmbH et opérera sous un nouveau nom : Aerospace Data Security GmbH.

VALEURS EN BAISSE

Forsee : -4% suivi de Synergie, Rallye (-3,5%) et DS

Hermes : -3% avec Eramet, Antin

STEF : -2,5% suivi de CGG, Aubay, S30, Beneteau, Aramis, Dior, LVMH avant ses trimestriels demain

Schneider : -1,5% avec Somfy, Neoen, Euronext, Interparfums, Worldline