Clôture Paris : le rebond tourne court

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après deux séances de forte baisse, le CAC40 qui a tenté un rebond en matinée termine finalement de nouveau en baisse de 0,57% à 6.461 points ce jeudi soir. Les Minutes de la Fed publiées hier soir ont en effet confirmé que la banque centrale américaine allait relever ses taux et réduire son bilan simultanément pour lutter contre l'inflation... Le compte-rendu de la réunion monétaire des 15 et 16 mars dernier montre ainsi que la Réserve fédérale américaine prévoit de commencer à réduire son bilan sur un rythme de 95 milliards de dollars par mois, soit près du double du rythme de son précédent cycle entamé en 2017 (50 Mds$ par mois).

Selon ces Minutes, les responsables de la Fed sont tombés d'accord à l'unanimité sur ce rythme, et ont estimé que cette réduction du bilan pourrait commencer dès mai prochain... En France, à trois jours du premier tour de l'élection présidentielle, les marchés continuent d'intégrer le scénario de plus en plus crédible, à la lumière des derniers sondages, d'une victoire possible de Marine Le Pen, de quoi entraîner encore de nombreux arbitrages dans les secteurs de la banque et de la construction en particulier...

ECO ET DEVISES

Ailleurs dans le monde, ce matin, les opérateurs ont pris connaissance d'une augmentation de 0,2% de la production industrielle allemande pour le mois de février, en ligne avec les attentes. Les ventes de détail européennes du mois de février ont quant à elles déçu, en hausse de 0,3% en comparaison du mois antérieur contre 0,6% de consensus FactSet (+5% en glissement annuel).

Dans une note publiée mercredi, Deutsche Bank redoute les conséquences sur la croissance américaine d'une politique monétaire nettement plus restrictive aux Etats-Unis... Il s'agit de la première grande banque a déclarer aussi clairement ne pas croire que la Fed puisse faire atterrir en douceur la croissance. Pour les stratégistes de Deutsche Bank, le resserrement agressif à venir de la politique monétaire de la Fed devrait faire basculer l'économie US en récession à horizon 18 à 24 mois. En mars, Goldman Sachs avait aussi évoqué cette possibilité. L'euro se cale sur les 1,09/$. Le pétrole retombe sous les 100$ le brent, à 99$, son plus bas niveau depuis trois semaines après la décision des pays membres de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) de puiser 60 millions de barils dans leurs réserves, en plus de 180 millions de barils annoncés par les Etats-Unis, pour freiner la hausse des prix à la pompe. Le Brent regagne du terrain au-dessus de 102 dollars le baril ce midi.

VALEURS EN HAUSSE

Mauna Kea : +7% suivi de Abivax (+4%), Ose (+3%) et Eurofins

GTT : +3% avec Genfit, Navya

Quadient : +2% avec Faurecia, Abionyx

Argan : +2% avec Danone, Carrefour, Sodexo

Claranova : +1,5% avec Legrand, Edenred, Cegedim, EDF, Technip Energies

Sanofi (+1,5%) La Commission européenne (CE) a étendu l'autorisation de mise sur le marché de Dupixent (dupilumab) dans l'Union européenne. Dupixent est désormais approuvé pour le traitement de fond additionnel de l'asthme sévère associé à une inflammation de type 2, caractérisée par des éosinophiles sanguins élevés et/ou une fraction de monoxyde d'azote expiré (FeNO) élevée, chez les enfants âgés de 6 à 11 ans qui sont inadéquatement contrôlés par des corticoïdes inhalés à doses moyennes à élevées associés à un autre traitement de fond de l'asthme.

Carmila : +1% avec Vinci, ADP, Colas

Vinci Highways (+0,8%) a annoncé l'acquisition des 70% qu'elle ne détenait pas dans TollPlus Inc, société spécialisée dans les systèmes de gestion des péages autoroutiers et des solutions de mobilité. Actionnaire de TollPlus à hauteur de 30 % depuis 2016, VINCI Highways s'est ainsi développée sur le marché du péage en flux libre (freeflow), aux Etats-Unis (Texas et Californie, deux Etats à la pointe en matière d'innovation technologique), en Europe (République d'Irlande) et en Inde. TollPlus, qui sera désormais consolidée par intégration globale dans les comptes du groupe Vinci, emploie plus de 350 personnes. Grâce à cette acquisition, Vinci Highways devient un acteur de premier plan de la collecte électronique des péages (ETC). Ce marché est en forte croissance, particulièrement aux Etats-Unis.

VALEURS EN BAISSE

Gensight (-33%) : un délai est nécessaire à la mise en oeuvre d'ajustements opérationnels qui préviendront la répétition de problèmes rencontrés lors de la dernière campagne PPQ. La société vise un redémarrage de la campagne au quatrième trimestre 2022.

LFE : -10% suivi de Genomic (-6%) avec K&B (-4%) et Adocia

Forsee : -4% suivi de Nicox, Atos (-3%) et Aubay

JC Decaux : -3% suivi de Nacon, DBV, M&P

Interparfums : -2,5% avec Alstom, S30

Veolia : -2% avec Burelle, Nanobiotix, Synergie, OVH

Mersen : -2% avec Dior, LVMH, SG, Crédit Agricole, Airbus