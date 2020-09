Clôture Paris : le rebond tourne court

Clôture Paris : le rebond tourne court









LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le petit rebond de la matinée sur le CAC40 n'aura pas tenu ! L'indice parisien a finalement reculé de 0,4% ce mardi en clôture à 4.772 points après avoir enregistré lundi sa plus forte baisse depuis le 11 juin dernier (-3,74%). Les prises de risques restent ainsi très limitées alors que l'incertitude sur le plan sanitaire et ses conséquences au niveau économique sont toujours aussi fortes... Les craintes d'un reconfinement généralisé alimentent ainsi l'aversion au risque, tout comme les nouvelles tensions au Congrès américain liées à la nomination d'un juge à la Cour suprême, un facteur qui menace de freiner les nouvelles mesures de relance.

Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a annoncé ce mardi devant le Parlement un reconfinement partiel du Royaume-Uni. Des mesures restrictives nouvelles viennent s'ajouter à celles déjà imposées outre-Manche. Les pubs, bars et restaurants devront fermer à 22 heures à partir de jeudi. Boris Johnson encourage par ailleurs désormais le télétravail, rompant avec son discours antérieur.

ECO ET DEVISES

Alors que Wall Street manque aussi son rebond en ce début de séance, le baril de pétrole tente un sursaut sans convaincre à 41,70$ le brent.

Selon la National Association of Realtors américaine ce mardi, les reventes de logements existants du mois d'août 2020 aux Etats-Unis sont ressorties sur un rythme de 6 millions d'unités, contre 5,96 millions de consensus et 5,86 millions rapporté un mois avant. Le prix médian des logements existants a par ailleurs atteint un record de 310.000$, en croissance de 11,4% en glissement annuel.

L'indice manufacturier régional de la Fed de Richmond pour le mois de septembre 2020, qui vient lui aussi d'être publié, est ressorti à +21, contre +12 de consensus et +18 un mois plus tôt. Cet indicateur signale une accélération de l'expansion de l'activité manufacturière de la région.

La journée sera marquée par le début des auditions au Congrès de Jerome Powell. Dans sa déclaration préliminaire publiée hier, le leader de la Fed a confirmé la détermination de la banque à utiliser tous les moyens à sa disposition pour soutenir la reprise économique.

L'incertitude politique pèse aussi lourdement, à six semaines de l'élection présidentielle américaine, suite au décès vendredi de Ruth Bader Ginsburg, l'une des 9 membres de la Cour suprême. Le bras de fer entre républicains et démocrates sur la nomination d'un nouveau juge complique encore la recherche d'un compromis sur de nouvelles mesures de relance.

Les marchés financiers craignent que la campagne électorale très disputée ne débouche le 3 novembre prochain sur une élection aux résultats serrés, qui feraient l'objet de contestations, ouvrant la voie à une instabilité politique dommageable au climat des affaires.

Sur les devises, l'euro pointe sur les 1,17/$ entre banques.

VALEURS EN HAUSSE

AST Groupe bondit de 11,7%, dopé par de solides résultats intermédiaires. Malgré un chiffre d'affaires en baisse de 25%, le 3ème constructeur de maisons individuelles en France a vu son Ebitda s'apprécier de 23% sur les six premiers mois de l'année. Le résultat opérationnel enregistre une progression plus significative de 36% pour s'inscrire à 2 ME et porter la marge opérationnelle à 2,5% contre 1,4% au premier semestre 2019.

Covivio : +7% avec Ateme (+6%) et Geci

Bains de Mer : +5,5% avec Pharmagest

Lagardere : rebondit de 4% suivi de Linedata, Boiron, Bastide

Peugeot : +3,6% avec Gensight, AB Science, Rothschild

Faurecia : +3% avec Claranova

Valneva : +2,5% avec Renault, Haulotte, EDF, Tarkett, ADP

Valeo : +2% suivi de Carrefour, Trigano

Iliad remonte de 2%. L'actualité autour de l'opérateur télécoms reste marquée par l'annonce d'une OPA sur le groupe polonais Play, pour un montant en numéraire de 39 zlotys par action (soit environ 2,2 milliards d'euros pour 100% du capital, et 3,5 milliards d'euros en valeur d'entreprise).

Nexans : +1,5% avec Aubay, Bolloré, FNAC Darty

Ubisoft gagne 1,3%. L'éditeur de jeux-vidéo est porté par le mouvement de consolidation sectoriel après l'annonce par Microsoft du rachat de ZeniMax Media pour 7,5 milliards de dollars. Un montant qui en fait la plus importante opération de l'histoire du jeux-vidéo.

Suez (+0,8%) continue à vanter les mérites de son busines-modèle face à la tentative de rachat de Veolia. En avance sur son plan de marche Suez 2030, le management se dit en mesure de donner de la visibilité sur une trajectoire financière d'ici 2022 et annonce les perspectives suivantes : un chiffre d'affaires supérieur à 16 MdsE en 2021 et à 17MdsE en 2022; un EBIT estimé entre environ 1,35 et 1,50MdE en 2021 et à environ 1,7MdE en 2022 ; et un résultat net récurent par action visé entre 0,75 et 0,80 euro en 2021 et 0,90 et 1 euro en 2022. Ces résultats tangibles de SUEZ 2030 permettront au Groupe de redéployer son capital pour renforcer sa croissance et donner un retour à ses actionnaires d'une manière équilibrée. Les actionnaires ne sont pas oubliés puisque Suez souhaite reverser au moins 2 MdsE d'ici à fin 2022, dont : environ 1 MdE au titre du dividende ordinaire, à 0,65 euro par action en 2021 et en augmentation à 0,70 euro en 2022 et au moins 1 MdE de distribution extraordinaire en 2021.

VALEURS EN BAISSE

Technicolor : -9% suivi de Erytech (-8%) et de Genfit (-6%)

Les valeurs liées au tourisme continuent de souffrir, Air France KLM abandonne encore près de 4%. Accor reste en baisse de 2,5%.

Coface : -4% avec Balyo

CGG (-3%) a annoncé la disponibilité au quatrième trimestre 2020 des images préliminaires de son étude sismique 3D multi-clients réalisée dans le bassin du Gippsland, au sud-est de l'Australie. Ces données à très large bande de fréquences permettront aux opérateurs en place et aux nouveaux venus de prendre les meilleures décisions en amont des enchères de blocs miniers proposés dans le bassin sédimentaire prolifique et producteur d'hydrocarbures du Gippsland.

Airbus recule de 2,7%. Dans un environnement toujours très compliqué pour l'industrie aéronautique, Guillaume Faury s'est encore une fois montré très prudent sur le front social. Confronté à une baisse d'activité sans précédent, le président exécutif de l'avionneur n'a pas exclu de recourir à des licenciements secs. "Personne ne peut garantir qu'il n'y aura pas de licenciements secs pour pouvoir s'adapter à la situation", a dit le dirigeant sur 'RTL'. "La situation s'est dégradée, les compagnies aériennes sont dans une situation plus difficile après les vacances que ce qu'on espérait... Il faut qu'on exécute notre plan de réductions de coûts pour s'adapter au nouvel environnement en particulier sur le volet social".

Onxeo : -2,5% suivi de Soitec, AXA

Vallourec (-2%) avec Alten

BioMerieux : -1,5% avec Vinci, Dior, Alstom, Sanofi.