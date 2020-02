Clôture Paris : le rebond s'affirme !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a repris 1,76% pour revenir sur les 5.935 points ce mardi, amplifiant largement son rebond de la veille. L'indice boursier chinois SSE a repris 1,34% ce matin à 2.783 pts, après avoir décroché hier de près de 8% pour sa reprise suite à une fermeture prolongée pour le Nouvel An Lunaire, soutenu par de nouvelles interventions de la Banque de Chine. L'épidémie de coronavirus est cette fois passée au second plan en raison de la contagion limitée en dehors des frontières chinoises...

ECO ET DEVISES

Le président chinois Xi Jinping a fait de la lutte contre l'épidémie une priorité, alors que le bilan sanitaire et économique s'alourdit toujours...

Dans ce climat, les autorités chinoises espèreraient une certaine flexibilité de la part des Etats-Unis dans le cadre de la mise en place de l'accord commercial de phase 1. C'est du moins ce qu'indiquent des sources familières de la question citées par Bloomberg. L'accord commercial du 15 janvier doit entrer en vigueur mi-février. Une clause de consultation est prévue en cas de catastrophe naturelle ou d'événement imprévisible. Toujours selon Bloomberg, les responsables chinois envisageraient d'assouplir l'objectif de croissance de 6% environ pour 2020. De nouvelles mesures économiques sont également attendues...

D'après le rapport gouvernemental du jour aux Etats-Unis, les commandes industrielles du mois de décembre 2019 sont ressorties en croissance de 1,8% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de place de +1,3% et après une baisse révisée à -1,2% pour le mois de novembre 2019.

L'euro termine ce soir à 1,1035/$, sans grand changement, alors que le pétrole reste discuté sous les 55$ le brent, à 54,80$.

VALEURS EN HAUSSE

Iliad remonte de 10%, aidé par le broker Exane BNP Paribas qui est repassé de 'neutre' à 'surperformance' sur le dossier en visant un cours de 155 euros, après que l'opérateur télécom a bouclé son augmentation de capital de 1,4 milliard d'euros. Cette augmentation de capital a pour objet de financer uniquement et intégralement l'offre publique de rachat initiée par la société sur ses propres actions dont les résultats ont été annoncés le 16 janvier dernier, et se traduira par l'émission de 11.666.666 actions nouvelles, soit 19,7% du capital existant à 120 euros.

Gensight : +9% avec Catana, et EOS (+7%)

Valneva bondit de 8% à 3,30 euros, le groupe ayant annoncé la signature d'un accord de financement avec deux fonds gérés par deux prestigieuses sociétés d'investissement américaines spécialistes du secteur de la santé, Deerfield Management Company et OrbiMed. Les deux sociétés ont octroyé ce financement afin de soutenir la stratégie à long terme de Valneva. L'accord inclut un emprunt à taux fixe de 60 millions de dollars (à un taux situé dans la partie supérieure des taux à un chiffre) ainsi que la possibilité de tirer jusqu'à 25 millions de dollars supplémentaires, aux mêmes conditions, au cours des douze prochains mois. Valneva confirme par ailleurs son intention, sous réserve de l'approbation des actionnaires, de s'introduire sur le Nasdaq afin de pouvoir potentiellement co-financer le développement clinique avancé de son programme contre la maladie de Lyme. Le groupe a achevé le recrutement des patients de phase 2 fin septembre et prévoit de publier des premiers résultats (sur le critère d'évaluation principal) mi 2020.

Quadient reprend 6% suivi de SES et de Bigben

En tête du CAC40, TechnipFMC confirme son rebond (+5,5%), suivi de CGG, AB Science et de Plastivaloire.

Atos (+4,5%) a réalisé la cession d'environ 23,9 millions d'actions Worldline, pour un montant d'environ 1,5 milliards d'euros, dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres. Le prix du Placement déterminé dans le cadre du placement par voie de construction accélérée du livre d'ordres destiné aux investisseurs qualifiés a été fixé à 61,50 euros par action Worldline, avec le règlement-livraison du Placement normalement prévu le 6 février.

Rexel : +4% avec P&V, Nexans, Groupe Open

Amundi : +3,5% avec Atari, SoiTec, Mersen, Airbus, STM, Inventiva, Air France KLM, Ipsen

Rebond des valeurs du luxe avec LVMH, Kering ou L'Oréal en hausse de 2 à 3%. Une étude de S&P Global Ratings mentionne un scénario central où l'épidémie de coronavirus se stabilisera globalement à partir du mois d'avril et même en mars dans un scénario optimiste.

FNAC Darty : +3% suivi de Bouygues, Interparfums, IPSOS

VALEURS EN BAISSE

AST Groupe : redonne 3% avec XPO, Neoen (-2%)

Orange cède 1,5%. Le titre de l'opérateur télécom est plombé par une note de Berenberg qui a dégradé sa recommandation à 'conserver' tout en réduisant sa cible de 16,30 à 14,30 euros. Orange manque de catalyseurs positifs à court terme et il existe des options plus attrayantes dans le secteur européen des télécommunications, bien que les perspectives à long terme du groupe restent solides, souligne le courtier. La 'journée investisseurs' a mis en évidence une bonne croissance du cash-flow libre sur le long terme, mais 2020 devrait être un nadir pour la croissance des bénéfices et la génération de cash-flow opérationnel, ajoute le broker.

Bonduelle cède 1% après un léger avertissement. Le groupe a prévenu que l'évolution de l'activité du 1er semestre, en deçà des attentes initiales en Europe, l'impact des campagnes agricoles délicates de l'été et de l'automne 2019 ainsi que l'alerte sanitaire aux Etats-Unis limiteront les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité opérationnelle courante du groupe en 2019-2020 au bas de la fourchette communiquée en octobre 2019 (croissance du chiffre d'affaires de 1,5 à 2,5% et une rentabilité opérationnelle courante de 115 à 118 millions d'euros, tous deux à taux de change et périmètre constant).

Worldline et Ingenico reculent de 1%, les cours des deux titres étant désormais liés par la parité retenue dans le cadre du rapprochement des deux groupes. Le Credit Suisse a revalorisé Worldline de 48 à 53 euros mais reste à 'sous-performer'...

Alstom : -1% avec Thales, Icade et Suez (-0,5%)