Clôture Paris : le rebond du CAC40 tourne court !

Après deux séances de forte baisse, le marché parisien a tenté un rebond en matinée qui a finalement tourné court en clôture. Le CAC40 cède encore 0,54% à 6.414 points.

Le sursaut fait aussi long feu à Wall Street ce soir, rattrapé par les craintes de ralentissement de l'activité économique après des résultats trimestriels en demi-teinte de la part de plusieurs grands groupes industriels ainsi que des indicateurs de conjoncture décevants... Et ce alors que les grands noms de la tech US sont attendus dans les prochains jours, à commencer par Microsoft et Alphabet après la clôture.

La nervosité reste ainsi présente dans les salles de marché sur fond de durcissement monétaire à venir de part et d'autre de l'Atlantique pour faire face à l'envolée de l'inflation, de propagation de la pandémie de coronavirus en Chine ou encore de guerre en Ukraine... Le VIX, le fameux 'indice de la peur' qui mesure la volatilité du marché, reprend 2,1 points à 27,6.

Si Twitter a donné un "coup de boost" au marché après l'annonce de son rachat par Elon Musk, les GAFAM vont devoir prendre le relais : Microsoft, Alphabet, Meta Platforms, Apple et Amazon vont publier leurs comptes trimestriels dans les prochains jours.

En Chine, la Banque centrale s'est engagée à soutenir l'économie grâce à un financement ciblé pour les petites entreprises et à une résolution rapide de la répression en cours contre les entreprises technologiques dans la dernière tentative de Pékin pour rassurer les investisseurs inquiets à propos de la croissance. La Banque populaire de Chine "intensifiera le soutien de la politique monétaire prudente à l'économie réelle, en particulier pour les industries et les petites entreprises durement touchées par la pandémie", a-t-elle déclaré dans un communiqué. Elle favorisera également un développement sain et stable des marchés financiers et maintiendra des liquidités raisonnablement suffisantes...

Sur le forex, l'euro perd encore 0,5% face au dollar, à 1,0655$, au plus bas niveau depuis mars 2020... Le billet vert continue de profiter de son statut de valeur refuge, ainsi que de la perspective d'un rythme rapide de hausses de taux aux Etats-Unis. Le pétrole revient sur les 104$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

CGG : +3,7% avec LFE, Waga

Vallourec : +3% suivi de SQLI

Maurel et Prom : +2,5% avec Elior, Boiron, Klepierre

Manitou : +2% avec Bic, SES, SII, Somfy

Gl Events : +1,5% avec TotalEnergies, Scor, Bouygues, IPSOS, Eutelsat

Carrefour gagne 1,3%. L'actualité autour du distributeur est marquée par une note de Bernstein qui a rehaussé à 'performance de marché' sa recommandation sur le dossier à la suite de la publication trimestrielle de la société. Le broker évoque les vents favorables sur le marché des changes au Brésil, l'augmentation du prix et des volumes de carburant en 2022, ainsi qu'une inflation plus élevée pendant plus longtemps.

ADP : +1% avec Air Liquide, Eramet

Safran remonte de 1%. En amont de la publication trimestrielle du motoriste et groupe industriel et technologique (le 29 avril), Stifel réitère son avis 'achat' sur le dossier et son objectif de cours de 140 euros. Malgré la légère surperformance récente du titre (stable sur le mois passé vs -2% pour l'indice CAC 40), le broker explique son biais positif avant les résultats par sa conviction que le management fera des commentaires positifs sur la demande de pièces de rechange et d'entretiens pour les moteurs à fuselage étroit, qui devraient bénéficier de solides plans de capacités estivales pour les compagnies aériennes européennes et nord-américaines, d'une demande refoulée due à des visites d'atelier différées et au réapprovisionnement des clients.

Orange reprend 1% après un point trimestriel globalement conforme aux attentes du marché et la confirmation de sa guidance annuelle. L'opérateur télécoms vise toujours une croissance de son bénéfice opérationnel de base (EBITDAaL) entre 2,5% et 3% en 2022 et un cash-flow organique de ses activités télécoms d'au moins 3,5 milliards d'euros pour l'an prochain.

M6 (+0,6%) a dévoilé, au titre de son premier trimestre 2022, un chiffre d'affaires consolidé de 322,5 ME, en croissance de +8,7%. Les recettes publicitaires plurimedia augmentent de +5,3%, tirées par la Télévision (linéaire et non-linéaire), dont les revenus publicitaires progressent de +7,5%. Les revenus non-publicitaires sont en hausse de +23% et bénéficient de la reprise de l'activité cinéma et de la consolidation de Stéphane Plaza Immobilier à partir du 1er janvier 2022. Le résultat opérationnel courant (EBITA) consolidé atteint 67,2 ME, en hausse de +4,5% par rapport au 1er trimestre 2021.

VALEURS EN BAISSE

Faurecia : -10,7%. Forvia (Faurecia) fait état d'un chiffre d'affaires de 5,3 milliards d'euros au premier trimestre, en hausse de 33% en données publiées. Les ventes comprennent les deux premiers mois (février et mars) de la consolidation de HELLA à hauteur de 1,1 milliard d'euros. En données organiques (Faurecia à son périmètre de fin 2021 et hors effet de change), les ventes ont augmenté de 1,1%, surperformant le marché de 530 pb.

Sur la base d'une hypothèse actualisée et prudente de production automobile mondiale de 74,2 millions de véhicules légers en 2022 (contre une hypothèse de 78,7 millions en février), les objectifs financiers pour l'exercice 2022 de Forvia sont désormais les suivants : des ventes comprises entre 23 et 24 milliards d'euros (dont environ 1,5 milliard d'euros liés à l'effet combiné des devises et des matières premières) ; une marge opérationnelle comprise entre 4% et 5% ; et un cash-flow net à l'équilibre.

En plus de ces mesures, le Conseil d'administration a également décidé de proposer à notre prochaine assemblée générale de suspendre exceptionnellement le paiement de dividendes en 2022.

Bigben abandonne 9%, pénalisé par une publication plutôt décevante. Sur les trois mois clos fin mars, les revenus du spécialiste de la conception et de la distribution d'accessoires pour consoles de jeux vidéo ont atteint 60,3 ME, en repli de 13,6%, en raison notamment d'une forte baisse de l'activité sur le pôle Nacon/Gaming (-25,6%) suite à plusieurs décalages de jeux. Sur l'ensemble de l'exercice, dans un contexte perturbé par plusieurs éléments exogènes (pénurie de composants, décalage de sortie de nouvelles manettes de jeux ou smartphones, ...), le chiffre d'affaires de Bigben s'établit dans la fourchette annoncée à 275,7 ME.

Orpea (-8%) a publié ce mardi les premiers résultats des audits externes indépendants mais a aussi annoncé reporter la publication de ses comptes annuels 2021 en cours d'audit au vendredi 13 mai 2022.

Guillemot : -6,7% avec Navya, Valeo et Alstom

Aramis : -5% suivi de Stedim et Nacon (-4,5%)

Renault : -4% avec Rallye, Ubisoft sur des prises de profits avec Beneteau

Stellantis : -3% avec Séché, Believe, Sword

Bastide : -2,5% avec BioMerieux, Trigano, Interparfums