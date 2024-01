Clôture Paris : le marché se montre indécis

(Boursier.com) — Le CAC40 a été relativement à la peine ce mercredi, mais termine la séance dans l'indécision. En clôture de marché, l'indice parisien affiche une baisse de l'épaisseur du trait, avec un repli -0,01% à 7.426 points. Les opérateurs montrent une certaine prudence en attendant les chiffres de l'inflation américaine du mois de décembre, qui seront dévoilés en fin de semaine, ainsi que les premiers trimestriels de la saison. En outre, certains hauts responsables de la BCE n'ont pas hésité à évoquer une récession technique de la zone euro, ce qui bien évidemment ne ferait pas le jeu des comptes d'entreprises, ni des marchés actions.

François Villeroy de Galhau, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), a indiqué, mardi lors de ses voeux au secteur financier français, que l'institution réduira ses taux d'intérêt cette année, lorsqu'elle aura constaté que les perspectives d'inflation se sont stabilisées conformément à l'objectif de 2%. Les investisseurs tablent sur plusieurs baisses de taux cette année, la première devant intervenir en mars ou avril, même si certains banquiers centraux estiment que davantage de temps sera probablement nécessaire pour s'assurer que l'inflation soit maîtrisée. En zone euro, la tendance est plutôt bonne puisque l'inflation a ralenti, excepté en décembre où elle s'est emballée à 2,9% (2,4% en novembre), principalement en raison de facteurs techniques tels que la fin des subventions gouvernementales et la baisse des prix de l'énergie, qui n'entrent pas dans le calcul de l'inflation sous-jacente.

Certains responsables de la BCE se montrent cependant pessimiste quant à la solidité économique de la zone euro. Celle-ci pourrait avoir basculé en récession au dernier trimestre de 2023. Deux responsables de la Banque centrale européenne (BCE), qui continuent de plaider pour un statu quo sur les taux d'intérêt, se sont épanchés sur le sujet... "Il semble que les indicateurs de sentiment soient en train de toucher le fond, mais les perspectives économiques à court terme restent faibles, conformément à nos prévisions", a déclaré sur X (ex-Twitter) Isabel Schnabel, membre du conseil des gouverneurs de la BCE. Luis de Guindos, vice-président de la BCE, a pour sa part laissé entendre que la zone euro pourrait avoir enregistré une récession au second semestre 2023 et que ses perspectives de croissance sont orientées à la baisse. "Des indicateurs médiocres suggèrent une contraction économique en décembre, ce qui confirme la possibilité d'une récession technique au second semestre 2023 et des perspectives économiques faibles à court terme", a-t-il déclaré à Madrid et d'ajouter : "Les prochaines données indiquent que l'avenir reste incertain et que les perspectives sont orientées à la baisse". Selon ce spécialiste, la faiblesse économique serait générale. La construction et l'industrie manufacturière sont particulièrement touchées, et les services sont susceptibles de ralentir dans les mois à venir.

Concernant la politique monétaire européenne, la BCE a annoncé prévoir un statu quo sur les taux en janvier. Aucun de ces deux responsables de la banque centrale ne s'est éloigné de ce message, même si Isabel Schnabel a semblé tempérer les paris des marchés sur des baisses rapides de taux dans le courant de l'année. Elle a notamment jugé prématuré d'évoquer une baisse du coût du crédit.

A 17h45, Wall Street se reprend légèrement. Le S&P 500 gagne +0,14% à 4.763 pts. Le Dow Jones est plus fébrile, reprenant +0,09%, à 37.558 pts. Le Nasdaq est toujours solide, bien solide même. Dans une 4e séance consécutive de hausse, il prend +0,3% à 14.901 pts. Les variations tranchés sont à attendre pour cette fin de semaine, avec la publication outre-Atlantique, des chiffres de l'inflation et des premiers trimestriels d'entreprises.

Pétroles et devises

Du côté des pétroles, le baril de brut WTI recule légèrement, à 72,15$. Le Brent de mer du Nord se tasse de -0,21% à 77,33$. Le marché est assez indécis après les dernières données pétrolières américaines publiées. Elles montrent une hausse des réserves de produits pétroliers, et donc un ralentissement de la demande. Selon le Département américain à l'Energie, les stocks domestiques de brut, hors réserve stratégique, ont progressé de 1,3 million de barils lors de la semaine close le 5 janvier, à 432,4 mb alors que le consensus tablait sur une baisse de -0,7 mb. Les stocks d'essence ont bondi de +8 mb (+2,5 mb attendu), et ceux de produits distillés ont augmenté de 6,5 millions de barils (+2,4 mb attendu).

L'euro s'apprécie de +0,30%, à 1,0959 face au dollar.

L'once d'or est en léger recul de -0,09% à 2.027$ (1.849 euros). Le Bitcoin se tasse de -1,65% à 45.379$.

Valeurs en hausse

* Figeac Aéro (+10,73% à 5,78 euros). Le groupe d'aéronautique a lancé PILOT 28, son nouveau plan stratégique à horizon mars 2028. Le groupe prévoit une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires supérieure à 10% sur la durée du plan, portée par les nouvelles affaires et la hausse des cadences de production projetées par les avionneurs. Il devrait atteindre en mars 2028, entre 550 ME et 600 ME, soit près de 70% de croissance par rapport à mars 2023 et +30% par rapport au plus haut historique de mars 2020. D'autre part, sous l'effet combiné d'un maintien de la marge d'Ebitda à un niveau élevé supérieur à 16%, de la maîtrise du BFR, et de la baisse des investissements à environ 6% du chiffre d'affaires à l'horizon du plan, Figeac Aéro anticipe un fort développement de la génération de trésorerie. Elle devrait atteindre environ 50 ME (5,4 ME au titre de l'exercice 2022-2023).

* Sodexo (+0,83% à 103,85 euros). Pluxee, activité de Sodexo dans les avantages et l'engagement des salariés, a tenu ce jour un Capital Markets Day au cours duquel Aurélien Sonet, directeur général, et son équipe de direction présenteront la stratégie de croissance et les objectifs financiers de Pluxee pour les exercices fiscaux 2024 et 2026. Pluxee devrait devenir une société cotée indépendante suite à la distribution de l'intégralité de ses actions aux actionnaires de Sodexo, sur la base de 1 action Pluxee pour 1 action Sodexo détenue. Les titres seront cotés sur Euronext Paris à l'ouverture des marchés le 1er février 2024, sous réserve de l'approbation de la distribution lors de l'AG des actionnaires de Sodexo le 30 janvier 2024 et des conditions de marché. Les objectifs financiers de Pluxee pour les exercices fiscaux 2024 et 2026 visent à générer une croissance organique durable de son chiffre d'affaires, améliorer sa marge d'Ebitda récurrent et maintenir un niveau élevé de conversion de trésorerie. Pour 2024, la croissance organique est attendue à deux chiffres, alors que la marge d'Ebitda récurrent est anticipée stable a minima après prise en compte des frais de siège. D'ici 2026, la conversion de trésorerie est attendue à plus de 70% en moyenne (exercices 2024 à 2026), alors que les investissements devraient représenter environ 10% du chiffre d'affaires avec un focus sur la technologie. Le dividende représenterait au moins 25% du bénéfice net à partir de l'exercice 2024.

* Airbus (+0,64% à 144,04 euros). Bernstein a porté le curseur de 150 à 165 euros ('surperformer'). Hier, EVA Air avait finalisé une commande de 33 appareils, dont 18 A350-1000. La compagnie aérienne taïwanaise devient ainsi le dernier transporteur mondial à sélectionner l'A350-1000 pour ses futurs besoins long-courriers. La valeur totale l'accord est d'environ 10,1 Mds$ au prix catalogue, malgré les réductions souvent consenties aux clients sur ce type de contrat.

* Vantiva (+73,31% à 0,2 euro). Le titre bondit dans un volume travaillé de 2,57% de capital échangé. L'entreprise a finalisé l'acquisition de CommScope Home Networks. Il s'agit d'un véritable changement de dimension pour Vantiva avec l'acquisition de la division réseaux domestiques de CommScope. La réunion des deux acteurs majeurs du marché de la maison connectée permettra à Vantiva d'améliorer la rentabilité du groupe, d'élargir considérablement son portefeuille de clients et de consolider sa capacité d'innovation, renforçant ainsi la présence de Vantiva sur le marché mondial des équipements domestiques (CPE).

Dans le même temps, Vantiva a annoncé la réalisation d'une augmentation de capital réservée de 87,56 ME libérée par compensation de créance. Cette opération se traduit par l'émission de 134.704.669 actions nouvelles au prix unitaire de 0,65 euro. Les nouvelles actions émises sont assimilables aux actions existantes et devraient être admises aux négociations sur Euronext Paris, le 11 janvier, sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN FR0013505062). A l'issue de cette opération, le capital social de Vantiva s'élèvera à 4.901.364,11 euros divisé en 490.136.411 actions d'une valeur nominale de 1 centime d'euro.

Valeurs en baisse

* Worldline (-3,98% à 14,235 euros). Le titre est victime d'une note d'analyste. Exane BNP Paribas a dégradé le spécialiste des paiements à 'neutre' en visant 15,5 euros. Le marché est très partagé sur la valeur puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 10 analystes sont à 'achat', 11 à 'neutre' et 3 à 'vendre'. L'objectif moyen à 12 mois est fixé à 19,10 euros.

* Aperam (-3,43% à 28,75 euros). Oddo BHF fait un point sur le dossier, après être repassé 'neutre' sur le titre le 26 novembre. L'ajustement actuel de ses prévisions le conduit à dégrader son objectif de cours (basé sur un DCF) de 32 à 30 euros. Parmi les motifs de prudence du broker : la structure financière avec un levier net attendu à 1,6x au 31 décembre, nettement supérieur à l'objectif de 1x au 31 décembre et qui pourrait même dépasser 2x au T1. Cette situation offre moins de flexibilité pour des opérations de croissance externe ou des rachats d'actions.

* Saint-Gobain (-2,86% à 62,77 euros). Bank of America a dégradé le géant des matériaux de construction à 'neutre'. BofA aborde l'année 2024 avec une position prudente à l'égard du secteur du bâtiment, affirmant que ce segment est allé "trop loin, trop vite". Le broker affirme que le marché anticipe un environnement "super boucle d'or" de reprise des volumes soutenu par des taux plus bas, des prix résilients et de faibles coûts d'intrants, ce qui semble optimiste. Il s'attend à ce que la pression continue sur les volumes et la dynamique prix/coût deviennent plus neutres/ négatives, ce qui implique probablement une baisse des marges suite à la récente réévaluation du secteur. L'inflation des coûts se déplace des coûts variables - à savoir l'énergie et les matières premières -vers les coûts fixes- les salaires. La banque s'attend ainsi à ce que les entreprises réagissent en intensifiant leurs efforts de réduction des coûts.

* STMicroelectronics (-1% à 40,29 euros). Le groupe annonce une nouvelle organisation qui entrera en vigueur le 5 février 2024. A ce moment-là, il passera de 3 à 2 Groupes Produits pour renforcer l'innovation et l'efficacité en matière de développement de produits et de délais de mise sur le marché. Les deux nouveaux Groupes Produits seront : le Groupe Produits analogiques, Produits Discrets & de puissance, MEMS et Capteurs (APMS - Analog, Power Discrete, MEMS and Sensors), dirigé par Marco Cassis, Président et membre du Comité exécutif ; et le Groupe Microcontrôleurs, Circuits intégrés numériques et Produits RF (MDRF - Microcontrollers, Digital ICs and RF), dirigé par Rémi El-Ouazzane, Président et membre du Comité exécutif. Pour compléter l'organisation actuelle des Ventes & Marketing, une nouvelle organisation marketing dédiée aux applications (application marketing) par marché final sera mise en place dans toutes les Régions de ST. La société met en place une organisation marketing dédiée aux applications par marché final dans toutes les régions de ST, au sein de son organisation Ventes & Marketing dirigée par Jérôme Roux, Président et membre du Comité exécutif. Parallèlement à cette nouvelle organisation, Marco Monti, Président de l'ancien groupe Produits automobiles et discrets (ADG) de ST, quittera la société. L'actuelle organisation Ventes & Marketing demeure inchangée.

* TotalEnergies (-0,58% à 59,77 euros). Le groupe pétrolier français a signé avec Impact Oil and Gas Namibia un accord en vue d'acquérir des participations supplémentaires de 10,5% sur le bloc 2913B et de 9,39 % sur le bloc 2912, opérés par TotalEnergies en Namibie. TotalEnergies a l'intention de partager cette participation supplémentaire avec son partenaire stratégique et membre du consortium, QatarEnergy. Après la finalisation de ces transactions, qui seront soumises aux approbations usuelles de tiers dont les autorités namibiennes et les partenaires du consortium, TotalEnergies détiendrait une participation de 45,25% sur le Bloc 2913B qui contient la découverte de Venus, et une participation de 42,5% sur le Bloc 2912. Impact conservera une participation de 9,5% sur chacun des permis. Selon cet accord, Impact sera remboursé des coûts précédemment déboursés au titre de ses participations, avec un versement de 99 M$ au closing.

* Eurobio Scientific (+0,37% à 16,3 euros). L'entreprise a procédé à l'annulation de 694.300 actions auto-détenues, représentant 6,34% du capital social. Cette annulation d'actions permet à la société de poursuivre son programme de rachat de ses propres actions.