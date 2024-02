Clôture Paris : le luxe remonte avec Kering, les banques souffrent...

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 s'est relancé ce jeudi, en hausse de 0,71% de retour à 7.666 points, dans un marché animé par plusieurs publications de premier plan... Les comptes annuels de Kering, bien qu'en repli, ont notamment rassuré les investisseurs, ce qui a permis au luxe de soutenir la tendance. Le secteur bancaire est resté en revanche discuté dans la foulée des comptes du Crédit Agricole qui ont été sanctionnés.

Aux Etats-Unis, le S&P 500 reste tout proche du cap historique des 5.000 points. Outre-Atlantique, quatre membres du conseil des gouverneurs de la Fed ont rappelé mercredi que la banque centrale attendrait d'être certaine que l'inflation retournerait vers sa cible de 2% avant de baisser ses taux...

L'euro pointe à 1,0760/$. Le pétrole remonte sur les 81$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Soitec gagne 5,6%. Les objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2023-2024 sont révisés. Le chiffre d'affaires devrait baisser d'environ 10% à périmètre et taux de change constants, contre un recul d'un pourcentage d'environ mid-single digit précédemment attendu. La marge d'EBITDA est attendue autour de 34% contre 35% précédemment.

Kering (+5%) a publié un repli de 4% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre en données comparables et prévenu d'un repli de son résultat opérationnel courant en 2024 en raison des investissements consacrés à relancer ses ventes. Sur 2023, le résultat opérationnel courant est ressorti à 4,746 Milliards d'euros, en repli de 15%. Le Résultat net part du Groupe s'inscrit à 2,983 MdsE. Le dividende ordinaire proposé est de 14 euros par action. "Dans un contexte où la croissance du secteur devrait continuer à se normaliser, l'impact de cette stratégie d'investissement pèsera sur le résultat opérationnel courant annuel du groupe, qui devrait s'afficher en retrait par rapport au niveau publié en 2023, particulièrement au premier semestre", a prévenu le groupe Kering. La performance 2023 de la marque Gucci a cependant rassuré les investisseurs...

Dans le luxe, Hermès (+1,8%) et LVMH (+2,6%) progressent aussi.

Unibail-Rodamco-Westfield (+4,7%) a dévoilé un résultat net récurrent en progression de 5,2% sur un an, à 1,41 milliard d'euros, tandis que, par action, il s'est établi à 9,62 euros, en croissance de 3,3%. Pour l'exercice écoulé, le groupe visait au moins 9,50 euros. Le groupe attend désormais un résultat net récurrent ajusté par action compris entre 9,65 et 9,80 euros cette année, alors que ses indicateurs clés ont progressé plus que prévu l'an passé. Fort de ces résultats, URW a décidé de renouer avec sa politique de distribution. Le groupe proposera lors de son assemblée générale du 30 avril prochain le versement d'un dividende de 2,50 euros par action au titre de l'exercice 2023.

LDC : +4% avec Elior, Beneteau, Memscap

STM : +3,5% avec S30, Ramsay, Esso

Rexel : +2,8% suivi de Neurones, Nokia, Lagardère

Schneider : +2,5% avec Stellantis, Eutelsat, GL Events, Dior et TF1

Publicis (+1,6%) a présenté un revenu net de 3,54 Milliards d'euros au quatrième trimestre de 2023, en croissance organique de 5,7%, en ligne avec les dernières perspectives communiquées par le groupe au mois d'octobre. Le groupe s'attend à une croissance organique annuelle de son revenu net comprise entre 4% et 5%, après une progression de 5,7% au quatrième trimestre de 2023. "Dans un contexte macro-économique particulièrement difficile, et après six ans de transformation, Publicis s'est clairement démarqué en 2023", a souligné Arthur Sadoun, président du directoire de Publicis. Le groupe prévoit pour 2024 à un taux de marge opérationnelle de 18%, stable par rapport à 2023, incluant une charge opérationnelle de 100 millions d'euros dédiée au plan d'investissement dans l'intelligence artificielle.

VALEURS EN BAISSE

Crédit Agricole recule de 5%. Le groupe a publié des résultats trimestriels mitigés, les activités de banque de détail et de banque d'affaires ayant compensé la baisse des revenus de l'activité assurance. Le résultat net part du groupe au quatrième trimestre a ainsi reculé de 25,2% sur un an à 1,33 Milliard d'euros, alors que les analystes tablaient en moyenne sur un montant proche de 1,28 MdE. Le produit net bancaire du groupe pour la période écoulée ressort à 6,04 Milliards d'euros, en hausse de 1,2% contre un consensus de marché de l'ordre de 6,16 MdsE.

Akwel recule de près de 5% avec McPhy

Nacon : -4% suivi de Claranova, STEF (-3,7%) et DBV avec Oeneo

Coty : -3% suivi de Infotel, Waga

Groupe ADP : -2,5% avec TechnipEnergies, BigBen

Hexaom (-2,4%) a réalisé un chiffre d'affaires 2023 de 1,016 milliard d'euros, en progression de 5,4% à périmètre constant. Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires de 260,6 ME est en retrait de 2,4% par rapport à la même période de 2022. Pour la Construction de Maisons, les prises de commandes de l'exercice 2023 s'établissent à 559,4 ME, en repli de 40,6% en valeur et de 44,7% en nombre. Hexaom confirme une amélioration de sa rentabilité opérationnelle pour l'ensemble de l'exercice 2023 mais prévoit une décroissance de sa production de l'ordre de 25 à 30% en 2024.

LNA Santé : -2% suivi de Sanofi

Air Liquide : -1,5% avec CGG, Thales, Innate, Believe, AXA, Bouygues, JC Decaux et Trigano

Société Générale (-1%) a pourtant dépassé les attentes des analystes, grâce notamment à la reprise de son activité de banque de détail en France. Sur les trois derniers mois de l'exercice fiscal, le résultat net part du groupe de la banque a reculé de 59,8% sur un an, à 430 ME, au-dessus des 333 ME de consensus de place. Le produit net bancaire a quant à lui baissé de 9,9% au quatrième trimestre, à 5,96 Milliards d'euros, soit au-dessus des 5,86 MdsE attendus ici aussi par les analystes. Les activités de marché ont reculé de 0,8%, a encore indiqué la banque, la bonne performance des activités actions ayant contrebalancé le recul de 22,1% des activités taux, crédit et change.

Vinci (-0,7%) : le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 68,8 milliards d'euros, en hausse de 11,6% (croissance organique : +9,9% ; impacts des changements de périmètre : +2,5% ; variations de change : -0,9%). Cette tendance confirme la bonne dynamique des activités du Groupe tant en France qu'à l'international. Le Résultat Opérationnel sur Activité (ROPA) affiche une hausse de 22,5% à 8,4 milliards d'euros (6,8 milliards d'euros en 2022). Vinci envisage pour 2024 une nouvelle hausse de son chiffre d'affaires, mais celle-ci devrait être d'une ampleur moindre que celle réalisée en 2023. Les résultats devraient également progresser. Le Conseil a approuvé le paiement d'un dividende au titre de l'exercice 2023 d'un montant de 4,50 euros par action, payable entièrement en numéraire.