Clôture Paris : le luxe propulse le CAC40 au sommet !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Cela faisait un moment que la Bourse de Paris n'avait pas été dynamisée par le secteur du luxe ! Après une phase de consolidation sectorielle de plusieurs semaines, le compartiment s'est redressé de manière spectaculaire dans la foulée des comptes meilleurs que prévu de LVMH, première pondération du CAC40. De quoi faire bondir le titre de plus de 12% et pousser le CAC40 en hausse de 2,28% au-dessus des 7.600 points, à 7.634 points, nouveau record historique en clôture. Parmi les autres grands gagnants de la journée, Remy Cointreau a bondi de 15%, Kering a pris près de 7% et Hermès +6% !

Les marchés ont par ailleurs positivement digéré la dernière réunion de la BCE hier, qui a maintenu son taux de dépôt à 4% jeudi, comme attendu... L'institution a salué la poursuite du processus de désinflation, tout en prévenant qu'il était encore trop tôt pour évoquer des baisses de taux. Mais les investisseurs continuent à parier pour une prochaine baisse à l'horizon de l'été prochain. L'euro campe ce soir au-dessus des 1,0870/$. Le pétrole monte encore à 82$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Remy Cointreau bondit de 15% à plus de 101,25 euros, malgré l'annonce d'un vif déclin de ses revenus trimestriels. Cette chute des revenus était en effet anticipée par le marché et le management a confirmé ses objectifs annuels... Le groupe de spiritueux a ainsi fait état d'une baisse de 27% (-23,5% en organique) de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 319,9 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de la division Cognac a baissé de -33,9% en organique sur la période, affecté par un important effort de déstockage en Chine et un marché toujours dégradé aux Etats-Unis.

Rémy Cointreau anticipe pour l'année 2023-24 un recul du chiffre d'affaires situé dans le bas de la fourchette de prévisions (donc proche de -20% en organique), et une baisse maîtrisée de la marge opérationnelle courante en organique grâce à la mise en oeuvre d'un plan important de réduction des coûts estimé à environ 100 ME cette année (dont 25 ME ont déjà été réalisés au 1er semestre)..

En forte hausse de plus de 12% à 773 euros, LVMH a donc tiré la tendance en cette fin de semaine à Paris, les investisseurs se montrant rassurés par la dernière publication du numéro un mondial du luxe... Le propriétaire de Louis Vuitton et Dior a fait état jeudi soir d'une croissance organique de 10% au quatrième trimestre, portée par la résistance de la demande pour ses marques de mode haut de gamme. Le marché tablait sur une hausse de 8,17%. La croissance de la division phare du groupe, mode et maroquinerie, a atteint 9%, globalement en ligne avec les attentes. Sur l'ensemble de l'exercice 2023, le résultat opérationnel courant s'établit à 22,8 MdsE, en progression de 8%, contre un consensus de 22,46 MdsE, pour des revenus de 86,15 MdsE (+8,8%). Le résultat net part du Groupe s'élève pour sa part à 15,2 MdsE, en hausse de 8%. Lors de l'Assemblée Générale du 18 avril 2024, LVMH proposera un dividende de 13 euros par action.

Dior grimpe de 12%, suivi d'Hermès, troisième capitalisation du CAC40, qui en profite pour gagner plus de 6% et de Kering grimpe de près de 7%.

Mersen : +10% avec Pernod Ricard (+8%)

Stedim : +6% en compagnie de Vusiongroup, Interparfums (+5,5%)

JCDecaux (+4,8%) a présenté un chiffre d'affaires 2023 ajusté de 3,57 milliards d'euros, en hausse de +7,6% (+8,7% en organique). JCDecaux annoncera ses anticipations de chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2024 à l'occasion de la publication des résultats annuels 2023, le 7 mars prochain.

Verallia : +4,5% avec Clariane, Lectra, Sopra Steria, Valeo, DBV

Manitou : +3,5% avec MdM, Téléperformance

Manitou (+3,4%) a clôturé l'exercice 2023 avec une croissance de 22% de son chiffre d'affaires qui atteint un record historique de 2,871 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires du T4 2023 est de 814 ME, en hausse de 11% sur un an. Le carnet de commandes machines à fin 2023 était de 2,275 milliards d'euros contre 3,521 milliards d'euros un an plus tôt. L'anticipation de résultat opérationnel courant 2023 est relevée à plus de 7% du chiffre d'affaires (plus de 5,5% auparavant) et Manitou table sur un chiffre d'affaires 2024 stable par rapport à 2023.

OVH : +3% avec Assystem, Atos et Wavestone

GL Events (+2,3%) affiche une nouvelle performance record en 2023 avec un chiffre d'affaires de 1.427 ME. Cela correspond à une croissance de 9% du chiffre d'affaires en 2023 sur une base de comparaison déjà élevée en 2022. Les objectifs 2023 d'amélioration du taux de marge et de la baisse du taux d'endettement brut sont confirmés.

En hausse de 0,5% à 92,40 euros ce vendredi, Publicis évolue sur de nouveaux sommets historiques en Bourse, alors que le groupe a dévoilé hier, de manière anticipée, un chiffre d'affaires de 3,540 MdsE pour son quatrième trimestre, en croissance organique de 5,7%, contre un consensus logé à +3,7%.

VALEURS EN BAISSE

Cegedim recule de 6% suivi de Solutions30

Worldline : -5% avec Rallye

Claranova : -3,3% suivi de Engie, Equasens

Seule baisse significative parmi les valeurs du CAC40, STMicro perd encore 2,6%. Il faut dire que le groupe a déçu tant au niveau de ses résultats que de sa guidance. Parmi les avis de brokers, Barclays est repassé de 'surpondérer' à 'pondération de marché' sur STM avec un objectif de cours ramené de 52 à 46 euros. La Deutsche Bank reste elle à l'achat, mais avec un objectif ajusté de 54 à 50 euros. Stifel reste aussi acheteur, mais avec un objectif abaissé de 55 à 50 euros. Bernstein ('surperformance') estime que si STM a globalement délivré en 2023, 2024 s'annonce difficile malgré une demande stable de puces automobiles... Alors que le marché de l'électronique personnelle continue de se redresser et que le segment industriel s'affaiblit, il semble que la demande stable de puces automobiles ne suffira pas à aider STM à répondre aux attentes de marge en 2024, un sujet d'inquiétude pour les investisseurs.

Bastide : -2,5% avec BigBen, Waga, Genfit

SoiTec : -2% avec GTT, Innate

FNAC Darty : -1,5% avec TF1, Believe, CGG, Thermador

Unibail : -0,5% suivi de Séché, Savencia