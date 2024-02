Clôture Paris : le CAC40 toujours plus haut !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Les records s'enchaînent pour le CAC40 qui termine ce soir à 7.812 points, en hausse de +0,22%, établissant un nouveau record absolu... Il s'agit de la sixième séance consécutive sans baisse, et, à l'image des jours précédents, les publications de résultats 2023 ont apporté leur contribution à la bonne tenue du marché avec Carrefour qui s'est illustré dans le sillage des annonces de ses comptes.

L'euro grimpe au-dessus des 1,08/$, tandis que le pétrole flirte avec les 83$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Clariane rebondit de 16%, suivi de Forvia qui remonte de 9% après leurs sanctions récentes

Cotation...

Casino : +7% avec Esso (+5%)

Carrefour grimpe de 5%, dopé par une solide publication annuelle. Le distributeur a réalisé en 2023 un résultat opérationnel courant avant amortissement (EBITDA) de 4,459 MdsE, en progression de +8,9% à change constant, pour un chiffre d'affaires TTC en hausse de +10,4% en comparable à 94,132 MdsE (pre-IAS 29). La marge opérationnelle ressort à 2,7% (2,9% en 2022), stable au second semestre à 3,7%, et la génération de cash-flow libre net atteint 1,622 MdE (1,262 MdE en 2022). Concernant les actionnaires, la société a décidé de renforcer sa politique de rémunération avec un niveau de dividende ordinaire rehaussé à 0,87 euro par action (+55% par rapport à 2022). Carrefour a confirmé son objectif de progression d'au moins 5% du dividende chaque année, sur la base de ce niveau rehaussé. Parallèlement, le Conseil d'Administration a décidé d'un nouveau programme de rachat d'actions pour un montant total de 700 ME...

Derichebourg : +4,5% avec Alstom

Nexans gagne plus de 4%. La SocGen a relevé son objectif de 105 à 120 euros ('achat') et Oddo BHF est passé à 'surperformer' en visant 115 euros.

Valeo : +3,5% suivi de Abivax, Plastic Omnium

LDC : +2,7% avec Euroapi, Jacquet Metal, LNA Santé

Groupe ADP : +2% suivi de Imerys, M&P, Spie, Bic

Elis : +1,5% en compagnie de Renault, Pernod Ricard, Claranova, Air France KLM et P&V

VALEURS EN BAISSE

Edenred chute de 11%. La plateforme digitale de services et de paiements vient d'indiquer qu'une enquête a été ouverte à l'encontre d'Edenred Italia Srl et certains de ses administrateurs et dirigeants. Cette enquête est relative à un appel d'offre public lancé en 2019.

Edenred indique se mettre "à la disposition des autorités judiciaires italiennes pour apporter toutes les explications nécessaires". Edenred ne peut pas commenter pendant que l'enquête judiciaire est en cours, mais se dit "confiant quant à l'issue de la procédure".

Phaxiam recule de 10% avec Abionyx

Antin recule de 7% après un avis de broker plus réservé, suivi de ABC Arbitrage

Alten : -4% avec Rallye, Guerbet

Bastide : -3,5% avec Waga, Genfit

Coty : -3% suivi de Lectra, Ose, Ab Science

Eutelsat : -2,5% avec OVH, Vantiva, Neoen, Equasens

Thermador : -1,5% avec GTT, IPSEN, Ubisoft, Nacon, TF1, Wavestone, Sodexo

Safran a soufflé ce mercredi sous les 190 euros (-0,6%), après avoir lui aussi enchaîné les records historiques. Les perspectives pour 2024 (en données ajustées) passent par un Chiffre d'affaires d'environ 27,4 MdsE, un Résultat opérationnel courant : proche de 4 MdsE et un Cash-flow libre d'environ 3 MdsE. Goldman Sachs a revalorisé Safran de 182 à 196 euros ('neutre').

Air Liquide rend 0,2% après ses records de la veille. Parmi les dernies avis d'analystes les plus positifs, Stifel a revalorisé Air Liquide de 188 à 194 euros ('conserver') et Cowen a remonté le curseur de 190 à 215 euros ('surperformer').