Clôture Paris : le CAC40 toujours plus haut !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 a battu de nouveaux records ce mercredi, en dépassant son point haut en séance qui datait du 4 septembre 2001 (6.944,77 pts). L'indice termine à 6.950 pts, en progression de 0,34% après un pic à 6.955 pts dans l'après-midi... Le secteur pétrolier a malgré tout freiné la progression du marché avec un baril de brut de retour à 82$ le brent. Les cours du pétrole consolident dans l'attente de la réunion de l'Opep+ demain et après l'annonce d'une nouvelle hausse des réserves de pétrole la semaine dernière aux Etats-Unis (données de l'American Petroleum Institute).

ECO ET DEVISES

Concernant le rendez-vous de la Réserve Fédérale ce soir, au sortir de la réunion de son conseil monétaire, les marchés s'attendent à une annonce sur la réduction du programme d'achats mensuels d'actifs de la banque centrale US qui a préparé le terrain depuis plusieurs semaines face à la résurgence de l'inflation...

De son côté, Christine Lagarde a jugé "très peu probable" une hausse des taux de la BCE avant 2023... "Nous avons clairement défini les trois conditions qui doivent être remplies avant que les taux ne commencent à augmenter", et il est très peu probable que ces conditions soient remplies l'année prochaine, a déclaré la présidente de la BCE à Lisbonne. Malgré la poussée actuelle de l'inflation, les perspectives d'inflation à moyen terme restent modérées, selon la dirigeante. "Nous continuons à utiliser notre programme d'achat d'urgence en cas de pandémie (PEPP) pour préserver des conditions de financement favorables et veiller à ce que les coûts d'emprunt pour tous les secteurs de l'économie ne se resserrent pas indûment". L'euro campe sous les 1,16 ce soir à 1,1580/$.

VALEURS EN HAUSSE

2CRSI : +7,7% avec Atari (+6%) et Nacon

Wordline reprend 4,5%. Parmi les derniers avis de brokers, Jefferies a coupé son objectif de cours de 101 à 70 euros en restant à 'acheter' et Goldman Sachs ne vise plus que 60 euros, contre 85 euros précédemment, tout en restant lui aussi à l'achat sur le dossier. HSBC vise quant à lui désormais 78 euros. JP Morgan a abaissé sa cible de 91 à 73 euros ('surpondérer').

SII : +3,5% suivi de Akwel

Neurones : +2,8% avec SerFerrari, Nokia

CGG : +2,5% suivi de DS, Seb, Genfit

SMCP : +1,5% avec STM, Michelin, STEF, Quadient, Remy Cointreau

Hermes (+1,5%) a touché un nouveau sommet historique à plus de 1.400 euros, soit une capitalisation boursière qui se rapproche des 150 milliards d'euros.

L'Oreal : +1% avec M6, ALD, Gl Events

Air France KLM reprend 0,6%. La Lufthansa a affiché un bénéfice surprise au troisième trimestre grâce à l'explosion de la demande de fret et à l'assouplissement des restrictions sur les voyages cet été. La compagnie allemande a enregistré un bénéfice ajusté avant intérêts et impôts de 17 millions d'euros sur les trois mois clos fin septembre, son premier bénéfice depuis le début de la pandémie du Covid-19. Le consensus tablait sur un résultat de -169 ME. Le bénéfice net reste dans le rouge, à -72 ME, contre une perte massive de 2 MdsE un an plus tôt, pour des revenus quasi doublés sur un an, à 5,2 MdsE. Le free cash-flow ajusté est positif à hauteur de 13 ME. Le groupe s'attend à ce que la demande continue à évoluer positivement. À la fin du troisième trimestre, les nouvelles réservations avaient déjà atteint environ 80% du niveau de 2019.

Nexans (+0,2%). Si le fabricant de câbles a confirmé ses objectifs annuels, son activité a déçu au troisième trimestre avec une croissance organique de seulement 0,4% sur la période. Le groupe vise toujours un Ebitda compris entre 430 millions et 460 millions d'euros sur l'exercice, ainsi qu'une rentabilité des capitaux employés située 13% et 15%. Avant l'ouverture, Morgan Stanley ('pondération en ligne') affirmait qu'avec un titre en hausse de 46% depuis le début de l'année, un troisième trimestre bénéficiant d'une base de comparaison "assez facile" et l'absence de relèvement de la guidance, "le marché pourrait être impitoyable"...

VALEURS EN BAISSE

Gensight : -7% suivi de DBV et de Neoen (-6%)

Fermentalg : -4% avec Lysogène, McPhy, Guillemot (-3,5%) avec Ateme

Navya : -3% suivi de Valneva et Lisi

TechnipFMC : -2,5% avec M&P, Eurazeo

Imerys : -2,5%. Le spécialiste des minéraux industriels a réalisé un EBITDA courant trimestriel en hausse de 17,7 % à 194 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en progression de 21% à 1,1 milliard d'euros. Le résultat net est passé sur un an de 39 à 74 ME.

Imerys estime que la demande pour ses solutions de minéraux de spécialité devrait rester soutenue dans la plupart des segments de marché jusqu'en 2022. Le maintien d'une stricte discipline en matière de politique tarifaire et de gestion des coûts devrait continuer de compenser l'impact du renchérissement des coûts de production. Dans les conditions actuelles de marché, Imerys vise un EBITDA courant compris entre 735 et 755 millions d'euros en 2021, soit une amélioration significative par rapport aux 631 ME enregistrés en 2020.

Airbus : -2% en compagnie de Mersen, Bastide

TotalEnergies perd 1,7% suivi de Cegedim, Groupe Gorgé, Sodexo et Technip Energies

Vallourec : -1% avec Elis