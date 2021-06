Clôture Paris : le CAC40 toujours plus haut !

Le CAC40 a dépassé (facilement) les 6.500 points ce mercredi pour terminer de nouveau en hausse de 0,49% à 6.521 pts. Il s'agit d'un sommet oublié depuis septembre 2000 qui correspond à la période des records historiques du CAC40 qui avait atteint les 6.944,77 points au plus haut.

Le pétrole culmine lui aussi à plus de 70$, propulsant avec lui tout le compartiment de l'or noir à la hausse...

ECO ET DEVISES

Randal Quarles, membre du conseil des gouverneurs de la Fed, a indiqué hier que si la banque centrale s'était trompée concernant le caractère temporaire de l'inflation, elle pourrait agir en utilisant ses outils monétaires... Lael Brainard, qui siège elle aussi au conseil des gouverneurs, a jugé pour sa part que l'économie était encore loin des objectifs de la Fed. Enfin, l'antenne de la Fed a San Francisco a effectué une publication suggérant qu'il faudrait donner plus de poids aux indicateurs négatifs concernant le marché du travail...

En Allemagne, les ventes de détail ont déçu en avril en affichant une chute de 5,5%, plus prononcée que prévu, en comparaison du mois antérieur. L'indice européen des prix à la production a progressé de 1% hors ajustements et en comparaison du mois antérieur, ou de 7,6% en glissement annuel - hausses supérieures aux attentes... L'euro campe sur les 1,22/$ ce soir. Le Bitcoin pointe sur les 38.000$.

VALEURS EN HAUSSE

TechnipFMC : +7,7% suivi de Adocia, (+6%) avec Solutions30 et Balyo

Nokia : +5% avec Synergie, SMCP et SES Imagotag (+4,5%)

GTT grimpe de 4,5%. Le flux acheteur sur le dossier est à relier à une note de la SocGen qui est passée à l''achat' sur le spécialiste des systèmes de confinement à membranes cryogéniques avec une cible portée de 71 à 85 euros. Le marché est assez partagé sur la valeur puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 6 analystes sont à 'acheter' et 3 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 85,46 euros.

Alten : +3,5% avec Showroomprivé

Genfit : +2,5% suivi de Cegedim, Ramsay

TotalEnergies domine le palmarès du CAC40 sur un gain de 2,2%

SoiTec : +2% avec Boiron

Airbus (+2%). Le géant de l'aéronautique est soutenu ce matin par plusieurs notes d'analystes. AlphaValue a tout d'abord rehaussé à 'accumuler' sa recommandation sur le dossier tout en remontant son objectif de 105 à 118 euros. Barclays a de son côté revalorisé le titre de 113 à 138 euros, en confirmant son avis 'surpondérer'.

Renault : +1,5% avec Michelin, Korian

Stellantis (+1,2%) né de la fusion entre PSA et FCA, pourrait finalement choisir de construire sa troisième gigafactory de batteries en Europe dans la péninsule italienne rapporte l'agence Reuters. Le dossier n'en serait qu'au stade des discussions préliminaires avec les autorités italiennes qui prévoient globalement de consacrer près de 24 milliards d'euros à la transition vers des technologies de mobilité plus propres et durables. Une enveloppe d'un milliard d'euros est prévue pour l'amélioration des industries italiennes de batteries et de production d'électricité éolienne et solaire.

Dior : +1% suivi de Safran, Orpea, Elior, SQLI, Faurecia, Casino, AKKA

Bouygues (+0,3%) a cédé avec succès 11 millions d'actions Alstom, représentant 2,96% du capital social d'Alstom, au prix de 45,35 euros par action (soit un montant total de 499 millions d'euros) dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres. Le cours de cession représente une légère décote par rapport au cours de clôture d'Alstom de mardi soir, soit 46,17 euros. A l'issue de ce placement, Bouygues conservera à peine 0,16% du capital social du groupe ferroviaire.

VALEURS EN BAISSE

Valneva : -4,7% suivi de Medincell et Figeac Aero

Erytech : -4% avec Abionyx et Neoen (-3,5%)

BigBen : -3% suivi de Voltalia

Beneteau : -2% avec Inventiva, Ateme

Vivendi perd 1,3%. Bernstein a dégradé Vivendi à 'performance du marché'. Par ailleurs, Bluebell Capital Partners s'attaque encore à Vivendi. Le fonds spéculatif activiste a demandé à l'Autorité des Marchés Financiers d'enquêter sur le projet du groupe contrôlé par Bolloré de se séparer d'Universal Music Group, estimant que Vivendi n'a pas été honnête avec ses actionnaires sur les termes clés de l'opération. Dans une lettre adressée au régulateur français et consultée par 'Bloomberg', Bluebell explique que Vivendi a fusionné deux entités d'Universal Music en février en vue de préparer la scission sans en informer les investisseurs ni demander leur approbation. Cette décision met les actionnaires devant un "fait accompli" qui supprime l'option d'une structure plus avantageuse sur le plan fiscal pour l'opération.

EDF : -1% avec Elis, Thermador, BioMerieux, Eutelsat

Saint-Gobain cède 0,7% au lendemain de la finalisation de la cession de la société Lapeyre à Mutares. Oddo BHF note qu'avec cette opération, une page de plus se tourne, un cheval sacré sort du giron du groupe. Saint-Gobain a ainsi dépassé son objectif de cessions d'au moins 3 MdsE de CA et a d'ailleurs déjà annoncé son intention de ne pas s'arrêter en si bon chemin.