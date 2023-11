Clôture Paris : le CAC40 termine sous les 7.000 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a poursuivi sa consolidation ce mardi en glissant sous les 7.000 points, en baisse de 0,39% de retour à 6.986 points. Il s'agit de la troisième séance consécutive de légère baisse depuis le gros rebond de la semaine dernière de 3,7%.

L'enthousiasme est un peu retombé, même si les opérateurs espèrent toujours la fin du cycle de resserrement monétaire de la Fed, après deux 'pauses' sous forme de statu quo monétaire lors des deux dernières réunions FOMC... Cet espoir est alimenté par de récentes statistiques économiques plus faibles outre-Atlantique, confirmant une détente sur le marché du travail et un ralentissement plus général de l'économie... L'euro remonte sur les 1,07/$. Le pétrole est discuté à 82,60$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Aramis : +5,6% avec SMCP (+4%o et ArtMarket

Teleperformance progresse de 3,7%. Le spécialiste français des centres d'appel a une nouvelle fois revu à la baisse sa guidance annuelle de revenus, citant un "environnement exigeant" et la baisse de budget de nombreuses sociétés américaines. Il vise désormais le bas de fourchette de son objectif 2023 de croissance organique à environ +6%, contre +6% à +8% auparavant. L'objectif de marge d'EBITA a en revanche été confirmé à environ 16%, avec une consolidation de Majorel à partir du 1er novembre 2023. Teleperformance prévoit par ailleurs toujours un retour aux actionnaires de l'ordre de 600 millions d'euros en 2023, incluant le versement des dividendes pour 227 millions d'euros et des rachats d'actions pour plus de 300 millions d'euros.

CGG +3,5% après la publication de ses revenus trimestriels, Portzamparc est passé à 'renforcer' avec une cible ajustée de 0,80 à 0,75 euro.

Claranova : +3,5% suivi de Genfit, Atos

Sword : +2,5% avec OVH, Waga, Innate

Capgemini gagne 2,5%. La SSII a fait état d'un chiffre d'affaires consolidé de 5,480 milliards d'euros au troisième trimestre, en baisse de -1,3% à taux de change courants et en hausse de +2,3% à taux de change constants (+2,6% de consensus). L'activité s'inscrit dans le prolongement des tendances observées depuis le début de l'année, poursuivant comme attendu la décélération progressive des trimestres précédents, a précisé le management. Sur les 9 premiers mois de l'année, la croissance s'élève à +4,1% en données publiées et +6% à taux de change constants, tandis que la croissance organique atteint +5,5%. Sur l'ensemble de l'exercice 2023, le Groupe a confirmé viser une croissance à taux de change constants comprise entre +4% et +7% ; une marge opérationnelle comprise entre 13% et 13,2% ; et une génération de free cash-flow organique d'environ 1,8 milliard d'euros.

Guillemot : +1,5% suivi de Ubisoft, Air France KLM, Interparfums, Axway, Assystem, Beneteau

Engie progresse de 1% après la révision, attendue, de ses objectifs annuels... L'énergéticien vise désormais pour 2023, "en raison de la poursuite de la bonne performance de ses activités exposées au marché et de la réduction des risques à l'approche de la fin de l'année", un résultat net récurrent part du groupe compris entre 5,1 et 5,7 milliards d'euros, contre 4,7 à 5,3 milliards précédemment. L'EBIT hors nucléaire est quant à lui attendu dans une fourchette indicative de 9 à 10 MdsE (contre 8,5 à 9,5 milliards d'euros auparavant). Engie a enregistré à fin septembre un Ebit hors nucléaire de 8 milliards d'euros (+27,4%), un Ebitda de 11,9 MdsE (+12%) et un chiffre d'affaires de 62 MdsE (-10,9%). Le ratio dette nette économique / EBITDA s'élève à 2,8x, un niveau stable par rapport au 31 décembre 2022 et en ligne avec l'objectif d'être inférieur ou égal à 4 fois.

VALEURS EN BAISSE

Lhyfe redonne 6,8% suivi de Orpea (-6%) et Klepierre (-5,5%)

Casino : -5% suivi de Elior, Fermentalg

Edenred : -4% avec Schlumberger, Forvia, Derichebourg, Imerys

Altarea : -3,5% avec M&P, Xilam, LNA Santé, Renault, Eutelsat, Eramet

SES : -2,5% suivi de Remy Cointreau, Guerbet, Neurones

TotalEnergies recule de 2%. Alors que la rumeur courrait que le ministère de l'Economie ne retiendrait pas le critère d'exclusion les producteurs d'énergies fossiles non conventionnelles, Bruno Le Maire a annoncé ce matin sur BFM TV/RMC que la nouvelle version du label ISR, qui sera présentée à la fin du mois, exclura les entreprises qui exploitent du charbon ou des hydrocarbures non conventionnels, ainsi que celles qui lancent de nouveaux projets d'exploration, d'exploitation ou de raffinage d'hydrocarbures, tandis qu'un plan de transition aligné avec l'Accord de Paris sera requis pour que les entreprises soient éligibles aux fonds labellisés ISR.

Valeo : -2% suivi de Ipsen, STEF

Nexans : -1,5% suivi de Believe, BNP Paribas, AXA

Sanofi cède 0,6%, pénalisé par une information de 'La Lettre' confirmée par 'Reuters' et 'Bloomberg'. Le parquet national financier enquête depuis mars sur le laboratoire sur des allégations de manipulation de marché. Selon une source judiciaire citée par 'Bloomberg', l'enquête porte également sur des allégations de diffusion d'informations trompeuses. Les faits reprochés concerneraient la communication du groupe à l'occasion du lancement en 2017 de l'anti-inflammatoire Dupixent. Joint par 'Reuters', Sanofi dit "ne pas être au courant d'une quelconque enquête préliminaire du Parquet National Financier sur ses comptes 2017 ou autre". "En tant que société cotée, les informations financières que Sanofi publient sont exactes, précises et sincères, et sont par ailleurs dûment auditées par deux cabinets de commissariats aux comptes. Sanofi se réserve le droit d'agir en justice contre toute allégation mensongère ou diffamatoire", ajoute le groupe...