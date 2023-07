Clôture Paris : le CAC40 termine proche des 7.500 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après un début de séance en légère baisse, la Bourse de Paris a repris le chemin de la hausse, le CAC40 repassant même au-dessus des 7.500 points en séance, avant de terminer en hausse de 0,29% à 7.497 points. Le secteur du luxe a apporté sa contribution à cette tendance alors que le CAC40 n'est plus qu'à une petite centaine de points de ses records absolus du 21 avril dernier (7.581 points).

La pluie de résultats semestriels va se poursuivre cette semaine et deux réunions de banques centrales sont encore au programme (Banque d'Australie demain et banque d'Angleterre jeudi). Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, s'est montré plus optimiste à propos de l'inflation et sur le fait que les États-Unis soient en mesure d'éviter une récession malgré le durcissement monétaire accéléré. Il prévient toutefois qu'un chômage plus élevé serait le prix à payer pour parvenir à un atterrissage en douceur... L'euro campe sur les 1,10/$. Le pétrole dépasse les 85$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Adocia : +16% avec M&P (+5%) suivi de Ekinops (+4,5%), Prodways (+4%) et Lisi avec Inventiva

Akwel : +3,5% suivi de Genomic, CGG

Sanofi : +2,5% Manitou

Argan : +2% avec ADP, Catana

Ubisoft +1,5% avec FDJ, Thales, Dassault Aviation, Essilor, Esso, Verimatrix

TotalEnergies reprend 1,5%, bénéficiant de la bonne tendance des cours pétroliers avec un baril de Brent qui rejoint les 85 dollars.

LVMH remonte aussi de 0,8% et L'Oréal gagne 0,5%.

Hermès International prend 0,2%. Il s'agit tout simplement d'un niveau record pour le sellier en Bourse. Oddo BHF a revalorisé le dossier de 2.028 à 2.100 euros tout en restant à 'surperformer' après la nouvelle publication de choix du groupe de luxe. Les analystes sont nombreux à revoir leur copie sur la valeur après la performance historique de la firme au premier semestre. La SocGen ('achat') a ainsi rehaussé sa cible de 2.286 à 2.318 euros et MedioBanca ('neutre') a remonté le curseur de 1.750 à 1.950 euros...

Société Générale est stable. Outre la nette progression des taux obligataires, la banque de la Défense bénéficie d'un coup de pouce d'Exane BNP Paribas qui a revalorisé le dossier de 37 à 40 euros tout en restant à 'surperformer'. Le marché est largement positif sur la banque puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 15 analystes sont à l''achat', 10 sont à 'conserver' et 1 seul à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 32,48 euros.

VALEURS EN BAISSE

Atos poursuit sa dégringolade en Bourse avec un titre qui chute encore de 16% sous les 10 euros ce lundi, au plus bas depuis décembre dernier. L'action de l'entreprise de services du numérique s'était déjà effondrée de plus de 22% vendredi à la suite de sa publication semestrielle. Malgré le relèvement de sa guidance annuelle, la très mauvaise surprise sur le FCF occulte tout le reste, rappelle Oddo BHF.

Casino (-15%) a précisé qu'il a obtenu des prêteurs au titre du revolving credit facility (RCF) qu'ils renoncent à déclarer toute exigibilité anticipée sur le fondement des cas de défaut résultant directement du non-respect des covenants financiers au 30 juin 2023 (et non au 30 septembre 2023, comme annoncé le 28 juillet 2023). Il est rappelé que la demande faite par les conciliateurs aux prêteurs visait également à obtenir une renonciation sur un éventuel cas de défaut au titre des covenants financiers au 30 septembre 2023.

Altarea : -15% avec Phaxiam (-10%)

Ose : -5% suivi de Linedata (-4%), Eramet et Virbac

Bolloré : -3% avec Scor, Amundi

Teleperformance : -2,5% suivi de Thermador, SMCP et TechnipEnergies

Imerys : -1,8% avec Bouygues,

Danone : -1,5% suivi de Mersen, Kering, Renault

Malgré des objectifs rehaussés, Legrand reste stable. Le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment a pourtant dévoilé des comptes supérieurs aux attentes du marché et a relevé sa guidance annuelle. Sur les six premiers mois de l'exercice, le groupe a en effet dégagé un résultat net part du Groupe en hausse de 18,8%, à 650,9 ME, pour un chiffre d'affaires de 4,23 MdsE, en progression de 4,9% (+4,6% en organique). La marge opérationnelle ajustée s'établit à 22,2% contre 20,5% un an plus tôt et un consensus de 21,7%. Tenant compte des perspectives macroéconomiques mondiales actuelles, et hors ralentissement économique majeur, Legrand vise désormais pour l'année 2023 : une croissance, hors effet de change et hors impacts de la Russie, comprise entre +5% et +8% (contre +2% et +6% précédemment) comprenant un effet périmètre d'environ +2% ; et une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (à périmètre 2022), et hors Russie et impacts liés, d'environ 20,5% des ventes (contre environ 20% précédemment). Mais le marché retient surtout le ralentissement de la croissance au deuxième trimestre alors que la firme souffre d'un carnet de commandes peu important et de son exposition à des marchés finaux du bâtiment affaiblis, notamment aux États-Unis où le marché affiche une baisse à deux chiffres, tandis que l'Europe résiste grâce à la rénovation, affirment les analystes de Bryan Garnier.