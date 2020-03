Clôture Paris : le CAC40 termine finalement en légère hausse

Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) —

La séance avait commencé en hausse avec un CAC40 poursuivant son rebond au-dessus des 4.400 points ce matin. L'indice parisien a ensuite basculé dans le rouge avant de remonter en toute fin de séance. Le CAC40 gagne finalement 0,4% à 4.396 points.

Sur le front sanitaire, l'épidémie de Covid-19 continue de se répandre à travers le monde. Selon les données de l'université de Johns Hopkins, plus de 800.000 cas de coronavirus ont été recensés sur la planète et 38.700 personnes y ont succombé depuis son apparition en décembre, dont plus de 3.170 aux Etats-Unis. Si l'Organisation mondiale de la santé a affirmé que la pandémie de coronavirus est "loin d'être terminée" dans la région Asie-Pacifique, elle note aussi certains signes de stabilisation en Europe.

Des bonnes nouvelles arrivent toutefois ! La sortie de crise est d'actualité en Chine où, l'activité du secteur manufacturier du mois de mars, est repassée au-dessus de la zone d'expansion de l'économie L'indice PMI manufacturier officiel a en effet progressé à 52 en mars après avoir chuté à 35,7 le mois précédent, revenant ainsi au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. Les observateurs ne s'attendaient pas à un tel rebond.

VALEURS EN HAUSSE

* Vivendi (+7,4% à 19,5 euros) a finalisé la cession de 10% du capital d'Universal Music Group (UMG) à un consortium mené par Tencent, trois mois après l'accord signé le 31 décembre 2019, sur la base d'une valeur d'entreprise de 30 milliards d'euros pour 100% du capital d'UMG. Le consortium, mené par Tencent, comprenant Tencent Music Entertainmentet d'autres co-investisseurs financiers, a l'option d'acquérir, sur la même base de valorisation, jusqu'à 10% supplémentaire du capital d'UMG jusqu'au 15 janvier 2021. Cette opération est complétée par un accord distinct permettant à Tencent Music Entertainment d'acquérir une participation minoritaire du capital de la filiale d'UMG regroupant ses activités chinoises.

* Quadient gagne 18% à 16 euros. Compte-tenu de l'évolution rapide de la pandémie du Covid-19 et du contexte économique incertain des prochains mois, Quadient n'est pas en mesure à ce jour de donner d'indications pour 2020. Le groupe a mis en oeuvre des mesures pour adapter les opérations au cas par cas tout en maintenant une continuité de service et bénéficiait d'une forte position de liquidité à fin janvier 2020 : 498 millions d'euros de trésorerie et 400 millions d'euros de lignes de crédit non tirées. Quadient suspend les indications données à l'horizon 2022 dans le cadre du plan " Back to Growth ".

* Total reprend encore 5,4% à 35,4 euros. Le baril de pétrole reperd pourtant la plus grande partie de son rebond initial avec une WTI qui ne progresse plus que de 3% à 20,7 dollars.

* Air Liquide gagne 3,6% à 116,6 euros. Le gouvernement a demandé à un groupement d'industriels français, piloté par Air Liquide, d'étudier la possibilité d'augmenter la production de respirateurs pour fournir 10.000 respirateurs en 50 jours, de début avril à mi-mai. En réponse à cette sollicitation, les sociétés Air Liquide, PSA Groupe, Schneider Electric et Valeo ont mis en place un groupe de travail d'une trentaine d'experts en achats et industrialisation afin de définir le plan d'actions nécessaire pour augmenter la production des respirateurs Air Liquide Medical Systems déjà référencés par de nombreux hôpitaux en France et à l'étranger.

VALEURS EN BAISSE

* L'Oréal (-3% à 239 euros) a annoncé lundi la suspension de ses prévisions pour 2020 en raison de l'épidémie due au coronavirus et s'attend à une baisse de 5% de son chiffre d'affaires au premier trimestre.

* Hermès (-1,7% à 629 euros) a annoncé lundi qu'il allait ramener sa proposition de dividende de 5 euros par action à 4,55 euros, soit le niveau versé en 2019, et que ses gérants renonçaient à toute augmentation et percevraient cette année une rémunération totale identique à celle de l'an dernier en raison de la pandémie de coronavirus.

* LVMH reperd 3,3% à 338 euros.

* Nouvelle baisse dans l'aéronautique avec Safran (-5,6%) et Airbus (-2,6%)