Clôture Paris : le CAC40 termine finalement dans le vert

En baisse en matinée, le CAC40 a terminé finalement en légère hausse de 0,11% à 7.464 pts dans la foulée des annonces de la Banque centrale européenne cet après-midi. Même s'ils ont quelque peu révisé le timing du scénario d'assouplissement monétaire qui était le leur fin 2023, les investisseurs demeurent confiants quant à l'évolution des taux d'intérêt.

L'activité européenne devrait avoir stagné au quatrième trimestre 2023 et les récentes données signalent une faiblesse persistante à court terme même si un rebond semble se dessiner à l'avenir, a indiqué Christine Lagarde. Sur le marché du travail, même si le taux de chômage a diminué, la demande de main-d'oeuvre semble ralentir...

Du côté des prix, l'inflation a augmenté à 2,9% en décembre mais le rebond a été plus faible qu'anticipé. De plus, presque toutes les mesures d'inflation sous-jacente ont chuté le mois passé. Les pressions sur les prix intérieurs sont élevées, mais certaines mesures ont commencé à s'assouplir. L'inflation devrait continuer à s'affaiblir au cours de l'année, à mesure que les effets des chocs énergétiques passés, des goulots d'étranglement de l'offre et de la réouverture de l'économie après la pandémie s'estompent, et que le resserrement de la politique monétaire continue de peser sur la demande, souligne l'ancienne patronne du FMI.

Les risques pour la croissance restent orientés à la baisse... Du côté des prix, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient constituent un risque à la hausse pour l'inflation tout comme si les salaires augmentent plus que prévu ou si les marges bénéficiaires s'avèrent plus résilientes. En revanche, l'inflation pourrait surprendre à la baisse si la politique monétaire freine la demande plus que prévu ou si l'environnement économique dans le reste du monde se détériore de manière inattendue. En outre, l'inflation pourrait diminuer plus rapidement à court terme si les prix de l'énergie évoluent conformément à la récente baisse des attentes du marché quant à l'évolution future des prix du pétrole et du gaz.

Interrogée sur les taux, Christine Lagarde a indiqué que le consensus au sein du Conseil reste qu'il est prématuré de parler de baisses de taux... Concernant le calendrier, la dirigeant a prévenu également que la BCE restait dépendante des données plutôt que d'être obsédée par "n'importe quel type de calendrier particulier". Alors que le marché devance l'Institution en matière de réduction de taux, la présidente indique que la BCE doit avancer plus loin dans le processus de désinflation avant d'être confiante sur son objectif de 2%. Elle appelle cela une " petite indication " sur la trajectoire de la politique monétaire, mais nie qu'il s'agisse d'une 'forward guidance'.

L'euro campe sur les 1,08/$. Le pétrole remonte au-dessus des 81$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Aramis grimpe de 9%, alors que le chiffre d'affaires du 1er trimestre est ressorti à 527 millions d'euros, en hausse de 20%. Les ventes totales de véhicules à particulier sont ressorties en progression de 31,9% par rapport au 1er trimestre 2023, à 26.442 unités, soit une surperformance de +31 points par rapport au marché. Cette performance a été tirée par l'ensemble des pays, avec une croissance à deux chiffres, à l'exception de l'Espagne qui poursuit sa transition.

VusionGroup : +6,6% suivi de Atos, Antin (+5%) et FNAC Darty

ID Logistics monte de plus de 5%. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 776,2 millions d'euros au 4e trimestre 2023, en progression de +14,5%. Le chiffre d'affaires annuel ressort ainsi à 2,747 milliards d'euros (2,481 MdsE en 2022). Il est en croissance de +7,2% en données comparables (+10,7% en données publiées).

AB Sciences : +4% suivi de FDJ

Publicis gagne 3,6% et évolue au plus haut historique en Bourse. Le groupe a dévoilé, de manière anticipée, un chiffre d'affaires de 3,540 MdsE pour son quatrième trimestre, en croissance organique de 5,7%, contre un consensus logé à +3,7%. Il a également annoncé son intention d'investir 300 millions d'euros au cours des trois prochaines années dans l'IA, dont 100 ME en 2024, avec l'objectif de placer l'IA au centre de ses opérations pour devenir le premier "système intelligent" de l'industrie publicitaire.

Assystem : +2,8% avec ADP, Stedim, Aubay, Waga

Wavestone : +2% avec Vicat et Thermador

Beneteau : +1,5% avec Accor, Sopra Steria, S30, Innate

Solutions30 +1,4%. Le groupe a terminé l'exercice 2023 avec un chiffre d'affaires de 1,055 milliard d'euros, en hausse de 16,7% (+16,3% en organique) malgré un repli de 5,1% en France. Le dernier trimestre affiche une hausse de 15,3% par rapport à la même période de 2022 (+14,6% en organique). Solutions30 confirme une amélioration de sa rentabilité au cours du deuxième semestre 2023.

Carrefour (+0,8%) a annoncé son entrée en négociations exclusives avec Intermarché en vue de la reprise de 31 magasins du groupe Casino. Le parc concerné représente 94.000 mètres carrés, soit 0,3% de la surface de vente de la distribution alimentaire en France. Il a généré en 2022 un chiffre d'affaires de l'ordre de 400 ME. Le montant de l'acquisition est présenté comme non significatif. Aux termes de l'accord, Carrefour se substituera à Intermarché pour l'achat de 26 magasins auprès de Casino, les cinq autres magasins seront rachetés directement à Intermarché. Carrefour, qui reprendra l'ensemble des fonds de commerce, s'est engagé à conserver l'intégralité des salariés travaillant dans les magasins et à maintenir leurs avantages sociaux pendant une durée minimale de 15 mois.

VALEURS EN BAISSE

FDE trébuche de 8,5%, sanctionné après l'annonce de revenus semestriels en retrait de 15% à 17,6 millions d'euros. Le management a néanmoins confirmé ses objectifs de chiffre d'affaires annualisé de plus de 100 ME, d'EBITDA supérieur à 50 ME, combinés à plus de 10 millions de tonnes d'émissions CO2eq évitées par an d'ici 2026.

Vetoquinol : -7% suivi de Téléperformance (-6%) et MdM

SMCP : -5% avec Forvia, Valneva, Voltalia (-4%) et Rallye

Exail : -3,5% suivi de Plastic Omnium, Mcphy

Esso : -3% avec Worldline (-2,5%) suivi de SoiTec, Sword, Neoen

Equasens : -2% avec CGG, Ubisoft, Mersen

Renault : -1,5% avec Interparfums, Scor

STMicro recule de 0,1% à 41,3 euros. Il faut dire que le groupe a déçu tant au niveau de ses résultats que de sa guidance. Bernstein ('surperforme') affirme que si STMicro a globalement délivré en 2023, 2024 s'annonce difficile malgré une demande stable de puces automobiles. Alors que le marché de l'électronique personnelle continue de se redresser et que le segment industriel s'affaiblit, il semble que la demande stable de puces automobiles ne suffira pas à aider STMicro à répondre aux attentes de marge en 2024, un sujet d'inquiétude pour les investisseurs. Jefferies ('conserver') estime lui que le 'raté' au niveau de la guidance montre que le groupe constate une nouvelle détérioration significative du segment industriel et une faiblesse croissante de la demande de puces automobiles. Les prévisions pour l'exercice financier impliquent une reprise significative au deuxième semestre et " à ce stade, nous pensons qu'il pourrait y avoir des risques à la baisse concernant ces perspectives ".