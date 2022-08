Clôture Paris : le CAC40 termine en légère hausse, Sanofi se reprend (un peu)

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Troisième séance de légère progression pour le CAC40 qui confirme pour l'instant son rebond estival (environ +13% depuis le début juillet). L'indice de la bourse de Paris avance de 0,14% ce vendredi en clôture, à 6.553 points et reprend 1,25% sur la semaine avec une séance dans le rouge seulement sur cinq. Les indices d'inflation plus modérés que prévu en juillet aux Etats-Unis ont fait redescendre la pression sur les banques centrales et les anticipations de hausse de taux en vue de la rentrée...

ECO ET DEVISES

En France, l'inflation de juillet a été confirmée à 6,1% en rythme annuel par l'Insee après +5,8 % en juin. L'indice des prix à la consommation (IPC) augmente de 0,3 % sur un mois, après +0,7 % en juin. Cette nouvelle accélération de l'inflation résulte de la hausse des prix des services (+3,9% après +3,3%), de l'alimentation (+6,8% après +5,8%), et dans une moindre mesure des produits manufacturés (+2,7% après +2,5%). Les prix de l'énergie ralentissent légèrement (+28,5% après +33,1%).

L'euro termine la semaine à 1,0250/$. Le pétrole campe sur les 98$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Latecoere : +8,5% suivi de Abivax (+5%) et Adocia (+5%)

Balyo (+4,5%) a annoncé la réussite de l'installation et de la remise des chariots autonomes VNA les plus hauts du monde au sein des entrepôts logistiques de Singapore Storage & Warehouse (SSW), situés à Singapour. Avec une hauteur de levage s'élevant à 16,8 mètres, il s'agit du premier site au monde qui fonctionne de manière autonome à une telle hauteur grâce à des robots VNA. Balyo a réussi à remettre quatre VNA autonomes à SSW en collaboration avec Linde Material Handling. Ces robots manipulent des palettes pesant jusqu'à 750 kg.

Inventiva : +4,5% avec Synergie, Akwel, Neurones

Chargeurs : +3,5% avec Guillemot, Claranova, LNA, Mauna Kea

Derichebourg : +3% avec LFE, Cegedim et Rallye

Elior : +2,5% avec M&P, Carmila

Rothschild : +2% avec Thermador, S30

CGG : +1,5% avec Scor, SG et Bic

Cinquième séance de hausse pour Sodexo qui grimpe de 1,3%. Le titre du géant mondial de la restauration collective est soutenu par une note d'Exane BNP Paribas qui a relevé à 'surpondérer' sa recommandation sur la valeur. L'objectif est rehaussé de 82,5 à 90 euros. Le broker évoque un certain optimisme sur la fidélisation des clients du groupe aux États-Unis, un de ses marchés clés.

Sanofi reprend 0,8% mais recule encore de plus de 11% sur la semaine. A l'image de la Deutsche Bank qui a rehaussé sa recommandation sur le géant pharmaceutique à 'conserver', de nombreux investisseurs jugent le vif repli du titre exagéré. Si le broker est loin d'être emballé par le dossier (il voit d'autres problèmes fondamentaux) et estime que les niveaux de cours actuels ne constituent pas une opportunité d'achat évidente à ses yeux, il affirme que le maintien d'un avis 'négatif' à ces niveaux semble clairement 'abusé'. L'objectif est toujours fixé à 90 euros.

VALEURS EN BAISSE

Genfit : -5% avec Alstom (-4%) et McPhy (-3,5%) avec BioMerieux

TF1 recule d'environ 3%. La pression vendeuse sur l'action est à relier à une note de Barclays qui a dégradé la valeur de 'surpondérer' à 'sous-pondérer' tout en coupant son objectif de 12 à 6,5 euros. L'analyste justifie son choix par plusieurs raisons, notamment le fait qu'une fusion avec M6 est désormais "peu probable" à la suite du rapport initial de l'autorité française de la concurrence, où l'équipe chargée du dossier a constaté de graves problèmes de concurrence.

Dassault Aviation : -2,5% avec NHOA, Wendel et Thales (-2%)

Remy Cointreau : -1,5% avec Ipsen, Nexans et Danone

Publics : -1% avec Capgemini, Bolloré, Verallia