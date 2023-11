Clôture Paris : le CAC40 termine dans le vert sans parvenir à rallier les 7.300 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Séance très calme confirmée ce vendredi avec un CAC40 qui a grappillé 0,2% à 7.293 points dans de faibles volumes de transactions alors que Wall Street, en pause hier pour Thanksgiving, n'a rouvert aujourd'hui que pour une courte séance qui se terminera à 19 heures, heure française.

Ce "Black Friday", d'ordinaire marqué par une certaine effervescence sur la place américaine autour des valeurs de la consommation, est un peu plus déprimé que de coutume, alors que les dernières prévisions financières des grands détaillants US pour la saison des fêtes de fin d'année sont ressorties dans l'ensemble sans relief.

Le palmarès du jour en bourse de Paris ne révèle que peu d'écarts à la hausse ou à la baisse parmi les valeurs du CAC40. Un CAC40 qui évolue à moins de 300 points désormais de ses plus hauts du mois d'avril. Les inquiétudes autour de l'augmentation des maladies respiratoires en Chine ont entraîné quelques prises de bénéfices mineures sur le secteur du luxe.

VALEURS EN HAUSSE

* Lectra bondit de 5% à 29,3 euros. Le titre du groupe spécialisé dans les logiciels et systèmes de découpe automatique de cuir ou textile est dopé par une note de BNP Paribas Exane qui a relevé à 'surperformer' sa recommandation sur la valeur en visant 35 euros.

* TotalEnergies gagne 0,5% à 63,1 euros et remonte proche de ses plus hauts. Le baril de Brent reprend encore du terrain, de retour à 82 dollars.

* Vivendi gagne 1,2% à 8,82 euros. Oddo BHF a ajusté le curseur de 13,5 à 13 euros ('surperformer').

* Michelin termine en légère hausse de 0,2% à 29,9 euros. Barclays a dégradé Michelin à 'sous-pondérer' mais avec un objectif de cours de 34 euros.

VALEURS EN BAISSE

* Parmi les plus rares baisses aujourd'hui sur le CAC40, LVMH cède 0,7% et Hermès 0,4%. Les autorités sanitaires chinoises n'ont rien détecté d'inhabituel ni de nouveaux agents pathogènes dans le pays. C'est la réponse de Pékin alors que le nombre de cas de maladies respiratoires et les pneumonies a augmenté chez les enfants, a déclaré jeudi l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a dit avoir reçu les données réclamées plus tôt. Conformément à la règle, les autorités chinoises ont répondu sous 24 heures à la demande de précisions formulée mercredi par l'OMS après que plusieurs groupes, dont le Programme de surveillance des maladies émergentes, ont signalé des foyers de pneumonies non diagnostiquées chez des enfants dans le nord de la Chine. Elles ont attribué cette augmentation à la levée des restrictions mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et à la circulation d'agents pathogènes connus tels que la grippe ou le virus à l'origine du COVID-19...

* Orpea poursuit logiquement sa baisse de 20% à 0,24 euro alors que la période de souscription à la première augmentation de capital d'environ 3,9 milliards d'euros est ouverte jusqu'à lundi prochain, au prix de 0,0601 euro par action nouvelle. Ce renflouement devrait principalement se faire par compensation de créances. L'augmentation de capital d'apurement fait en effet l'objet d'engagements de souscription à titre de garantie par les créanciers non sécurisés d'Orpea par voie de compensation de créances à concurrence de la part de l'émission qui n'aurait pas été souscrite par les détenteurs de DPS. Les nouvelles actions doivent arriver le 4 décembre.