Clôture Paris : le CAC40 termine au-dessus des 5.800 pts

(Boursier.com) — LA TENDANCE

L'indices CAC40 a terminé au-dessus des 5.800 points ce mardi, en hausse de 0,29% à 5.809 pts dans un marché plutôt calme après l'envolée de Wall Street hier soir... Pour les équipes de recherche d'UBS, les récentes tensions sur le marché obligataire ne devraient pas empêcher la poursuite de la tendance haussière des places boursières dans la mesure où elles reflètent la reflation en cours, la hausse des rendements réels étant alimentée par des perspectives de croissance plus fortes...

L'indice dollar affiche peu d'évolution face à un panier de devises de référence. Le bitcoin demeure volatil et cède maintenant 1% sur 24 heures sur Bitfinex à 48.600$ environ, après avoir été soutenu par les espoirs d'adoption plus large.

ECO ET DEVISES

Les ventes allemandes de détail ont déçu ce jour, en forte baisse de 4,5% pour le mois de janvier avec l'impact du confinement, contre un consensus proche de la stabilité. Sur le mois antérieur, ces ventes de détail avaient décroché de 9,1%... Les prix des maisons au Royaume-Uni se sont quant à eux appréciés, supérieurs aux attentes. Les chiffres espagnols et allemands de l'emploi ont déçu... Enfin, l'inflation dans la zone euro est ressortie en ligne avec les attentes de marché.

Les marchés financiers ont salué dernièrement le vote, dans la nuit de vendredi à samedi, par la Chambre américaine des représentants, du plan de relance de 1.900 milliards de dollars présenté par Joe Biden. Cet "American Rescue Plan" doit notamment financer la campagne de vaccination et l'achat de fournitures médicales. Il offre en outre des mesures nouvelles de soutien aux ménages, aux petites entreprises et aux autorités locales, dont un chèque de 1.400$ d'aide directe à la plupart des Américains.

Le texte doit désormais être adopté par le Sénat, où les Démocrates affichent une courte majorité de 51 contre 50, grâce au vote de la vice-présidente Kamala Harris. Le président américain a remercié la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et demandé au Sénat d'adopter rapidement le projet de loi, alors qu'il n'y a selon lui "pas de temps à perdre". L'objectif est de promulguer la loi avant le 14 mars, date à laquelle une partie des aides prévues par les plans précédents arrivent à leur terme...

Le pétrole consolide encore sur les 63,60$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Abionyx Pharma (+36%) a annoncé des résultats cliniques positifs de CER-001 dans une maladie rénale ultra-rare. Pour rappel, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) a accordé début 2020 une Autorisation Temporaire d'Utilisation ("ATU nominative") à ce candidat médicament...

Balyo : +25% avec Virbac (+7,7%) et Transgene (+5,5%)

Derichebour : +5,5% suivi de Chargeurs (+4,5%) et Fermentalg

Haulotte : +3% suivi de Scor, TechnipFMC, Seb, Korian, Eramet

BNP Paribas retrouve les 50 euros, en hausse de 3%.

Orpea : +3% avec JCDecaux (+2,5%) suivi de Assystem, Tarkett

Covivio : +2,5% suivi de Ateme, Vivendi, Michelin, Kering, Savencia

Teleperformance (+1,2%) évolue sur de nouveaux plus hauts historiques de 301 euros. Le titre a enchaîné une quatrième séance positive, dopé par les excellentes perspectives 2021 du groupe.

Dior : +1% avec Eurazeo, Neurones, CNP

L'Oréal avance de 1% bien aidé par une note de Morgan Stanley. La banque newyorkaise a rehaussé à 'surpondérer' son opinion sur le numéro un mondial des cosmétiques tout en portant son objectif de 300 à 350 euros. Le marché est assez partagé sur la valeur. 12 analystes sont en effet à l''achat', 12 sont à 'conserver' et 6 à 'vendre'. L'objectif à douze mois est fixé à 312,9 euros (consensus 'Bloomberg').

VALEURS EN BAISSE

Guillemot : -9,5% suivi de Vallourec (-8,5%) et de DMS (-6,5%)

Abivax : -5,5% avec Neoen

AB Science : -5% suivi de Robertet

Edenred perd 4,5% après une publication annuelle globalement en ligne avec les attentes du marché. Les investisseurs retiennent davantage la guidance de croissance de l'Ebitda pour 2021, près de deux fois inférieure aux anticipations des analystes. L'Ebitda est ressorti à 580 millions d'euros l'an dernier, en baisse de 4,6% en données comparables (-13,2% en données publiées), en ligne avec l'objectif annoncé (550 - 600 ME), pour un chiffre d'affaires opérationnel de 1,423 milliard d'euros, en repli de 1,6% en données comparables.

IPSOS : -2,5% avec Atari, Rallye, STM

Euronext : -2% suivi de ADP, Technip Energies

Danone (-2%), sous la pression d'actionnaires pour faire évoluer sa gouvernance, a annoncé lundi que son conseil d'administration avait décidé de scinder les fonctions de président et de directeur général, processus au terme duquel Emmanuel Faber, actuellement PDG du groupe, conservera la fonction de président.

Interparfums (-2%) a dépassé ses objectifs en 2020. Affectée par la crise, la société, qui exploite des noms de marques de luxe tels que Jimmy Choo, Coach ou encore Montblanc a vu ses résultats reculer l'an passé, affichant un profit net de 31 millions d'euros contre un bénéfice de 51,1 ME un an plus tôt. Le résultat opérationnel est ressorti à 46,91 ME contre 73,1 ME en 2019, matérialisant une marge opérationnelle de 12,8%, en retrait de 23 points de base. Le management avait indiqué en janvier viser une marge opérationnelle supérieure à 11%. Les revenus, déjà publiés, affichent un repli de 24,1% et de 23,5% à change constant, à 367,4 ME.

SoiTec : -1,5% avec Devoteam, Engie, Airbus, Vicat, Covivio.