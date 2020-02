Clôture Paris : le CAC40 termine à 5.684 points après un plus bas de 5.526 points ce matin !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La bourse de Paris s'est fait très peur ce matin avec un CAC40 descendant jusqu'à 5.526 points (-2,7%) avant de remonter progressivement la pente. Le CAC40 termine finalement en très légère hausse de 0,1% à 5.684 points.

Wall Street a finalement repris le chemin de la hausse ce mercredi après une grosse correction hier pendant que le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC) a recommandé aux Américains de commencer à se préparer à une propagation du coronavirus. En Chine continentale, le coronavirus a contaminé 78.064 personnes et causé 2.715 décès depuis le début de l'épidémie en décembre dernier, ont indiqué mercredi les autorités sanitaires chinoises. Mais selon l'OMS, il y a désormais plus de nouveaux cas quotidiens dans le monde qu'en Chine (427 contre 411 mardi).

En France, un deuxième décès a été déploré et la Banque de France va probablement revoir à la baisse sa prévision de croissance pour 2020, a indiqué mardi son gouverneur François Villeroy de Galhau. Cette prévision est actuellement de 1,1%. Le pétrole poursuit sa chute avec un baril de Brent à 53,4 dollars (-1,5%) qui vient de perdre environ 10% en une semaine.

L'agence de presse de Corée du Sud Yonhap confirme 169 nouveaux cas de coronavirus Covid-19 portant le total à 1.146 dans le pays, contre une cinquantaine seulement il y a à peine une semaine de cela ! 11 décès sont déplorés. La situation en Italie ou en Iran préoccupe par ailleurs au plus haut point. Téhéran a fait état de 139 cas et 19 décès. En Italie, le virus a fait 12 morts et plus de 370 cas sont recensés, le coronavirus Covid-19 ayant débordé la Lombardie et la Vénétie, régions initialement les plus touchées. De premiers cas sont enregistrés en Brésil et en Grèce...

VALEURS EN HAUSSE

* Plus forte hausse du CAC40, Thales gagne 6% à 96,7 euros après les comptes annuels. Thales a dépassé son objectif 2019 de prises de commandes.

* PSA Groupe gagne 4,75% à 18,5 euros après une rentabilité record confirmée pour 2019. Le résultat opérationnel courant du groupe s'élève à 6.324 ME, en hausse de 11,2% avec un résultat opérationnel courant de la division Automobile qui progresse de 12,8% à 5.037 ME. Ce fort niveau de rentabilité de 8,5% a été atteint grâce à un mix produit favorable et la poursuite de la baisse des coûts, en dépit de l'impact négatif des taux de change et des augmentations des coûts de matières premières. Le bénéfice net est de 3.201 ME, en hausse de 374 ME par rapport à 2018. Le versement d'un dividende de 1,23 euro par action sera soumis au vote de la prochaine Assemblée Générale. La date de détachement du dividende interviendrait le 21 mai 2020 et la date de mise en paiement le 25 mai 2020. PSA Groupe prévoit cette année un marché automobile en baisse de 3% en Europe, de 2% en Russie et stable en Amérique latine.

* Danone progresse de 0,5% à 68 euros après une nouvelle progression de ses résultats 2019. Le dividende proposé est de 2,10 euros par action en hausse de +8% par rapport à l'an dernier (1,94 euro). Pour 2020, le groupe affiche un nouvel objectif de croissance du BNPA courant autour de 5%, reflétant une croissance des ventes comprise entre +2% et +4% et une marge opérationnelle courante supérieure à 15%, intégrant le plan d'investissements accélérés et tenant compte de l'estimation à date de l'impact du Coronavirus sur l'activité.

* Solocal (+0,5% à 0,398 euro) publiera demain ses résultats 2019.

* Nexity gagne finalement 0,4% à 44,6 euros après ses comptes 2019. Un dividende de 2,7 euros sera proposé et Nexity table cette année sur un chiffre d'affaires, un EBITDA et un résultat opérationnel en croissances supérieures à 10%. En Immobilier d'entreprise, le groupe a enregistré plus de 500 millions d'euros de commandes, avant une année 2020 probablement record, grâce à la commercialisation du campus Engie à La Garenne-Colombes. En Immobilier résidentiel, Nexity anticipe un marché en redémarrage à compter du deuxième semestre, et s'attend à continuer à accroître sa part de marché. À fin 2019, les réservations nettes de logements neufs en France s'élevaient à 21.837 lots et 4,362 milliards d'euros TTC, soit une croissance de 11% en volume et en valeur par rapport à 2018.

* Technicolor met un terme à sa chute sur un rebond de 16,5% à 0,28 euro, aidé par des rachats de positions vendeuses.

* TechnipFMC (+0,3%) a annoncé le versement d'un dividende trimestriel en numéraire de 0,13 dollar par action ordinaire, qui sera mis en paiement le 8 avril ou rapidement après cette date aux actionnaires inscrits en compte au 24 mars après clôture de la bourse de New York. La date de détachement du coupon est fixée le 23 mars 2020.

VALEURS EN BAISSE

* Biomerieux perd 6,5% à 87,2 euros. Le groupe espère maintenir cette année une dynamique de croissance supérieure à celle du marché du diagnostic in vitro et se fixe ainsi pour objectif d'atteindre une croissance organique de ses ventes comprise entre 5 et 7%, à taux de change et périmètre constants. Ces objectifs tiennent compte d'une épidémie grippale plus intense en 2020 qu'en 2019 et des incertitudes, telles qu'appréciées à la date de publication, liées à l'épidémie de coronavirus Covid-19 et notamment ses conséquences possibles sur l'économie chinoise au premier semestre. Pour mémoire, la Chine représente environ 10% du total des ventes consolidées de bioMérieux et ne constitue pas une zone de production pour l'export.

* Les valeurs bancaires essuient de nouveaux dégagements : environ -1% pour BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole.

* Impacté de plein fouet par le ralentissement des flux touristiques, AccorHotels reste en baisse de 1,9% à 34,6 euros et abandonne plus de 11% en 4 jours.