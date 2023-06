Clôture Paris : le CAC40 tergiverse autour des 7.200 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 continue de s'accrocher aux 7.200 points ce mercredi, en baisse de 0,09% en clôture à 7.203 points.

L'espoir suscité par la possibilité d'un plan de relance de l'économie chinoise continue de tenir les investisseurs en haleine, le ralentissement de l'économie du pays semblant perdurer... Selon les données des douanes publiées ce mercredi, les exportations du pays se sont fortement contractées en mai, de 7,5% sur un an, et les importations ont décliné plus lentement que prévu, de 4,5% en rythme annuel. De quoi inciter les autorités à agir.

Concernant l'économie américaine, les opérateurs anticipent un apaisement progressif sur le front de l'inflation et un atterrissage en douceur de l'économie, malgré la remontée accélérée des taux de la Fed... L'outil FedWatch montre ainsi toujours une forte probabilité (80% actuellement) de statu quo monétaire de la Fed le 14 juin, à l'issue de la prochaine réunion FOMC, même si certains, tels que Goldman Sachs, prévoient une hausse d'un quart de point dès la réunion suivante programmée en juillet. Un certain nombre de signaux positifs sur le front de l'inflation sont par ailleurs à noter aux États-Unis : L'indice des prix payés de l'ISM manufacturier est retombé à 44,2 en mai, contre 53,2 en avril, laissant la mesure juste en dessous du niveau de janvier.

Pour ajouter au tableau, l'OCDE a déclaré ce matin que la croissance de l'économie mondiale n'accélérera que "modérément" en 2024, car l'impact de la hausse des taux des banques centrales se fera pleinement ressentir, atténuant les conséquences positives d'une inflation plus basse. L'OCDE relève cependant légèrement ses perspectives pour 2023. Sur les devises, l'euro campe sur les 1,07/$. Le pétrole revient sur les 77$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Rallye rebondit de 20% avec Casino (+9%) alors que les négociations se poursuivent pour tenter de sortir le groupe de l'ornière

SII grimpe de 6% à 54 euros, alors que le spécialiste des métiers de l'ingénieur a dégagé sur son exercice 2022-2023 un résultat opérationnel qui dépasse pour la première fois les 100 ME, à 100,7 ME (+27% par rapport à l'exercice précédent). Le Taux d'activité (TACE) s'améliore encore pour atteindre son optimum à 89,9% sur l'ensemble des activités. La marge opérationnelle atteint un niveau inégalé à 9,8%. En France, la marge opérationnelle ressort en légère amélioration à 7,17% (7,03% lors du précédent exercice). La marge opérationnelle internationale affiche un taux de 11,8%, contre 11,7% à fin mars 2022.

XFab : +5% avec Schlumberger (+3,7%) et Voltalia (+3%)

STMicroelectronics (+3%) et le groupe chinois Sanan Optoelectronics ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord portant sur la création d'une nouvelle co-entreprise de fabrication de composants en carbure de silicium de 200?mm de diamètre à Chongqing en Chine. Cette nouvelle usine de carbure de silicium vise un démarrage de la production au quatrième trimestre 2025 avec une pleine capacité anticipée en 2028 afin de soutenir la demande croissante en Chine pour l'électrification automobile ainsi que pour les applications d'énergie et de puissance pour l'industriel. Parallèlement, Sanan Optoelectronics construira et exploitera séparément une nouvelle unité de production de substrats SiC en 200?mm afin de répondre aux besoins de la co-entreprise, en utilisant sa propre technologie de fabrication de substrats en carbure de silicium.

Sword : +2,5% avec M&P, FNAC Darty, Capgemini, Air France KLM et CGG après un nouveau contrat

Stellantis (+1,5%) poursuit ses rachats d'actions. Le constructeur annonce que dans le cadre de son programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 1,5 milliard d'euros (prix d'achat total hors frais annexes), à exécuter sur le marché dans le but d'annuler les actions ordinaires acquises dans le cadre du programme, et suite à la réalisation de la première tranche du programme comme annoncé le 18 mai, Stellantis a signé un accord de rachat d'actions ordinaires pour la deuxième tranche de son programme avec une société financière indépendante qui réalise ses décisions d'achat de manière indépendante de Stellantis. Cet accord portera sur un montant maximum de 500 millions d'euros. La deuxième tranche du programme de rachat d'actions ordinaires débutera le 7 juin et se terminera au plus tard le 7 septembre. Les actions ordinaires achetées dans le cadre de ce programme seront annulées en temps voulu.

Icade : +1,5% avec Valeo, Mersen, SergeFerrari

VALEURS EN BAISSE

Balyo : -5% avec Prodways et Ubisoft

Atos cède 4% après avoir relevé ses objectifs de revenus de moyen terme pour Tech Foundations, sa branche d'activité historique. Tech Foundations a redéfini son portefeuille d'activités coeur de métier afin de mieux répondre aux priorités de ses clients et de se positionner stratégiquement pour bénéficier des tendances du marché telles que les nouvelles organisations des espaces de travail numériques post-covid, la transition rapide vers le multi-cloud et les configurations hybrides, ainsi que l'importance accrue du cloud souverain et de l'intelligence artificielle.

Aramis : -3% suivi de Valneva

Genfit : -2,5% avec OVH, Renault

Sopra : -2% avec Thales, Bastide, Eramet

Esi Group : -1,5% avec Danone, Scor, BioMérieux, Believe, Hermès, Sanofi, Safran, FDJ, Amundi, Remy Cointreau, Chargeurs, Alten, Airbus, Interparfums

Carrefour perd 1,1%. JP Morgan a ajusté la mire de 18 à 19 euros avec un avis 'neutre'.