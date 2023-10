Clôture Paris : le CAC40 stagne, Alstom déraille !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a continué d'hésiter ce jeudi pour terminer proche des 7.000 points, en hausse symbolique de 0,02% à 6.998 points. Fait marquant du jour, la chute spectaculaire de 37% de l'action Alstom, de retour sous les 14 euros, au plus bas depuis près de 20 ans en bourse, après un avertissement brutal sur son niveau de cash-flow libre.

Pour le reste, Wall Street rechute ce soir après avoir sanctionné mardi l'excellent rapport JOLTS sur les ouvertures de postes du mois d'août aux Etats-Unis, puis salué hier les mauvais chiffres de l'emploi privé du mois de septembre, le marché américain a pris connaissance aujourd'hui d'inscriptions au chômage particulièrement résistantes pour la semaine close au 30 septembre.

D'après le Département américain au Travail ce jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 30 septembre sont ressorties au nombre de 207.000, contre un consensus de marché de 213.000 mesuré par FactSet et un niveau de 205.000 en données révisées, une semaine avant. La moyenne a quatre semaines s'établit à 208.750.

Le rapport mensuel gouvernemental officiel sur la situation de l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de septembre sera donc publié demain vendredi. Le consensus Bloomberg est de 160.000 créations de postes non-agricoles, 150.000 dans le privé et 3,7% de chômage. Le consensus FactSet est assez comparable, à 163.000 créations de postes non-agricoles. Le salaire horaire moyen est attendu en augmentation de 0,3% en comparaison du mois antérieur et de 4,3% sur un an... En attendant, l'euro reste proche des 1,05/$. Le pétrole pointe sur les 84$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Hexaom bondit de 12% après de bons résultats semestriels malgré les difficultés du secteur de la construction de maisons neuves. Le groupe a réalisé sur le premier semestre 2023 une bonne performance opérationnelle. Le chiffre d'affaires s'élève ainsi à 552 ME en hausse de 10,3% à périmètre comparable et le résultat opérationnel progresse de 4,3% à 21,6 ME soit une marge opérationnelle de 3,9%. L'an dernier, elle se situait à 4,1%.Quant au résultat net des activités poursuivies, il atteint 15,4 ME au lieu de 15 ME l'an dernier à la même époque.

AB Science : +6% avec Abionnix

Vetoquinol : +4% ave Air France KLM et K&B (+3%)

Manitou : +2,5% avec JC Decaux, Gl Events et Nexans (+2%)

Beneteau : +1,7% avec SES Imagotag, Neurones, Accor, Sodexo, Coface

Exail Technologies (+0,5%) est en train de réaliser une année record pour les systèmes de navigation, portée notamment par l'enchainement des succès commerciaux dans le secteur de la défense navale. Le groupe annonce aujourd'hui quatre nouveaux contrats importants à destination de trois marines européennes et une marine asiatique. Ces commandes incluent plusieurs modèles de centrales inertielles, dont le modèle Marins, le plus performant du groupe. Au total, ces commandes représentent près de 10 ME, avec des livraisons prévues fin 2023 et en 2024.

VALEURS EN BAISSE

Alstom chute de 37% à 13,39 euros après avoir été incotable à la baisse en début de séance... La faute aux dernières informations du groupe, via une financière préliminaire concernant le 1er semestre de l'exercice fiscal 2023-2024, clos le 30 septembre. La marge d'exploitation ajustée devrait s'établir ainsi à 5,2% pour le 1er semestre de l'exercice fiscal, contre 4,9% lors du 1er semestre de l'exercice précédent, en ligne avec la trajectoire. "Nous confirmons notre perspective d'une marge d'exploitation ajustée d'environ 6% pour l'exercice fiscal 2023-2024, indique le groupe. Mais c'est surtout l'annonce du cash-flow libre qui ne passe pas en bourse : il s'établit en effet à -1,15 MdE pour le 1er semestre de cet exercice fiscal, contre -45 ME lors du 1er semestre de l'exercice précédent. Le cash-flow libre pour l'exercice fiscal 2023-2024 est désormais attendu dans une fourchette entre -500 et -750 ME, alors qu'il avait été annoncé précédemment comme étant 'significativement positif'... Parmi les réactions d'analystes, Barclays, qui est à "sous-pondérer" sur le titre, a réduit sa cible de 16,5 à seulement 12 euros, les analystes évoquant une très mauvaise surprise et même un "gros ratage" en termes d'anticipations. De son côté, Deutsche Bank, qui est à "conserver", a aussitôt ramené son objectif de 30 à 23 euros : L'annonce est "un coup dur porté à la crédibilité de la direction" selon les analystes de la banque allemande. Alstom devrait désormais boucler l'année avec une dette nette de 3 milliards d'euros, soit environ un milliard de plus que la précédente prévision. "La note 'investment grade' du groupe semble désormais menacée, une augmentation de capital devenant de plus en plus probable", souligne encore la DB qui a revu en baisse de 8% en moyenne les estimations de bénéfices par action du groupe pour 2023-2025.

Nanobiotix : -16% avec Mdm (-15%) et Rallye (-14%)

Xilam chute de 13% avec Innate (-11%) et Orpea avec Atos

Bastide : -8% en compagnie de Vantiva (-5%), Solocal, Lhyfe

LNA : -4% avec OVH, Nokia, Eramet

Plastic Omnium : -3% suivi de Infotel, Ose

Believe : -2,5% avec S30, Ubisoft

Transgene : -2% suivi de Vallourec, Forvia

Fnac Darty (-0,9%) et CEVA Logistics, filiale du groupe CMA CGM, ont annoncé la signature d'un accord en vue d'établir une entreprise commune dont l'ambition serait de devenir un acteur majeur européen du marché de la logistique e-commerce et du SaaS Marketplace.

Technip Energies (-0,3%) a remporté auprès de Galp des contrats d'ingénierie, de services pour la fourniture d'équipements et de supervision de la construction pour une unité de biocarburants avancée et une unité d'hydrogène vert pour sa raffinerie de Sines au Portugal. Ces deux projets s'inscrivent dans le cadre du programme de Galp visant à réduire l'empreinte carbone de la raffinerie et de ses produits.