Clôture Paris : le CAC40 se stabilise, Remy Cointreau titube

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 qui perdait du terrain ce midi, quasiment 1%, est remonté dans l'après-midi pour gagner finalement 0,1% à 7.491 points. Les prises de profits ont donc été bien absorbées après une nouvelle vague de résultats d'entreprises et des indicateurs européens confirmant que l'inflation reste vigoureuse sur le Vieux continent... En France, selon les données préliminaires de l'Insee, les prix à la consommation auraient progressé de 5,9% en avril, après +5,7% le mois précédent. Harmonisée aux normes européennes, l'inflation annuelle ressortirait à 6,9%, après +6,7% en mars, et contre +6,7% de consensus.

Dans la zone euro, le PIB, corrigé des variations saisonnières, a augmenté de 0,1% au premier trimestre, après être resté stable au trimestre précédent, mais le consensus tablait sur un rebond plus marqué de 0,2%.

Aux Etats-Unis, l'indice des prix 'PCE' rattaché aux dépenses de consommation personnelle, hors alimentation et énergie, a en effet augmenté de 0,3% en mars pour un deuxième mois consécutif. Sur un an, il affiche un gain de 4,6% après +4,7% en février, et contre 4,5% de consensus.

Sur le marché pétrolier, le baril de Brent de la mer du Nord (contrat échéance juin) reprend 1% à 79,55$. Du côté des devises, l'euro campe au-dessus des 1,10$. Le Bitcoin pointe à 29.150$ sur Coindesk.

VALEURS EN HAUSSE

Believe rebondit de 11% dans la foulée de ses comptes, suivi de Casino (+9%) avec Genfit (+8%) et Atos (+7%) avec S30

Rallye : +6% avec Wavestone (+5,5%) et Nanobiotix (+5%)

Seb grimpe de près de 5%, alors que le groupe a annoncé des ventes de 1.822 ME, en repli de 3,7% à tcpc et de 4,9% en publié avec des performances contrastées entre le Grand Public (-6,6%) et le monde Professionnel (+29% à tcpc). Le Résultat Opérationnel d'Activité ressort à 65 ME (140 ME au 1er trimestre 2022). La génération de Cash-flow libre est supérieure à 200 ME. La dette financière nette s'inscrit à 1.864 ME, en baisse de 109 ME par rapport à fin décembre 2022.

Abivax : +4% avec X-Fab, Spie, SoiTec

Cegedim grimpe de 3,5%, alors que le groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé au premier trimestre 2023 de 145,9 millions d'euros, en croissance de 12,9% en données publiées et de 12,2% en données organiques par rapport à 2022. Toutes les divisions contribuent à cette croissance avec des taux de progression par Division opérationnelle allant de 9.5% à 17,8% confirmant la bonne dynamique commerciale observée les trimestres précédents. Cegedim se déclare confiant dans sa capacité à réaliser une croissance organique annuelle d'au moins 10% et n'anticipe toujours pas d'acquisition significative en 2023.

Lagardere : +3% avec Boiron, Air France KLM, Esi Group, Esso et Forvia (+2,5%)

Accor avance de 2,6% après le relèvement de son objectif de revenu par chambre disponible. Sur la base des niveaux d'activité affichés au premier trimestre et sur la base des prises de réservations pour les mois à venir, le RevPAR du Groupe pour l'exercice 2023, par rapport à 2022, est désormais attendu en hausse à deux chiffres contre entre +5% et +9% auparavant. Le groupe hotelier a dévoilé, au titre des trois premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 1,139 milliard d'euros, en hausse de 54% en données comparables.

Saint-Gobain s'adjuge 2,6% au lendemain de l'annonce d'une croissance organique de près de 5% au premier trimestre. Dans un contexte de ralentissement modéré de ses marchés et avec une situation contrastée entre la baisse marquée de la construction neuve et la bonne résilience générale de la rénovation, Saint-Gobain a confirmé viser en 2023 une marge d'exploitation comprise entre 9% et 11%, en ligne avec l'objectif du plan stratégique "Grow & Impact".

Sopra Steria (+2,3%) dévoile un chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 de 1,4 milliard d'euros, en croissance de 10,1%. A périmètre et taux de change constants, la croissance ressort à 9,1%. A la fin mars 2023, l'effectif net s'établit à 53.724 personnes à comparer à 48.114 personnes au 31 mars 2022 et 49.690 personnes au 31 décembre 2022. La contribution des acquisitions aux effectifs au cours du 1er trimestre 2023 a été de 3.372 personnes. Le taux d'attrition de l'effectif s'est établi à 16% (17% en moyenne en 2022). Sopra Steria confirme l'ensemble de ses objectifs pour l'exercice 2023, à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5% ; un taux de marge opérationnelle d'activité légèrement supérieur à 9% ; et un flux net de trésorerie disponible d'au moins 300 ME.

HRS monte de 2% à 20,2 euros. La société a annoncé un chiffre d'affaires semestriel en croissance de 137% à 10,9 ME et révise en hausse l'objectif de chiffre d'affaires 2022/2023 à 29 ME, contre un objectif initial "d'au moins 25,5 ME", en lien avec la solide dynamique commerciale.

Vilmorin & Cie (suspendu). Limagrain, actionnaire de référence du groupe, va lancer une offre publique d'achat simplifiée sur le semencier à hauteur de 62,60 euros par action. L'offre matérialise une prime de 45,4% par rapport au dernier cours de clôture de Vilmorin et de 36,5% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes des 60 derniers jours de bourse. Elle valorise Vilmorin & Cie à 1,43 milliards d'euros pour 100% du capital. Le Conseil d'Administration de Vilmorin & Cie, qui s'est réuni les 17 et 27 avril 2023, a accueilli favorablement et à l'unanimité le principe de l'Offre.

VALEURS EN BAISSE

Rémy Cointreau trébuche de 12% après avoir lancé un avertissement sur sa croissance organique 2023-2024. Le groupe de spiritueux a annoncé s'attendre à une stabilité de son chiffre d'affaires en données organiques au cours de l'exercice avec une demande de cognac faible aux Etats-Unis au premier semestre. Le fabricant du cognac Rémy Martin a ainsi dit s'attendre à un "recul marqué" du chiffre d'affaires au premier trimestre et particulièrement une "très forte baisse" aux Etats-Unis. Une forte reprise suivra au second semestre, tirée par un net rebond de l'activité de l'autre côté de l'Atlantique à partir du troisième trimestre, a précisé le management. Pour son exercice 2022-2023 clos le 31 mars, le groupe a confirmé son objectif d'une croissance organique forte de son résultat opérationnel courant (ROC) après avoir fait état d'un chiffre d'affaires sur la période meilleur qu'attendu (en croissance interne de 10,1%), avec une reprise marquée de l'activité en Chine depuis février après la levée des restrictions contre le Covid-19.

Lectra plonge de 10%, plombé par son gros avertissement sur résultats. Le groupe anticipe désormais cette année un chiffre d'affaires compris entre 485 et 525 ME (contre 522 à 576 ME visés auparavant) et un Ebitda courant compris entre 78 et 95 ME (contre une fourchette précédente de 90 à 113 ME). Le maintien d'un environnement incertain empêche pour le moment d'anticiper une inflexion positive des prises de commandes au deuxième trimestre. Si un rebond est possible plus tard dans l'année, l'attentisme persistant des clients devrait maintenir l'activité commerciale du groupe sous pression sur le trimestre, affirme TP ICAP Midcap, qui dégrade le titre à 'conserver'. " L'absence de visibilité à très court terme et la révision des attentes du consensus devraient mettre le titre sous pression ", conclut le courtier.

Ose recule de 9% après ses comptes

TF1 chute de 7% après la publication de résultats trimestriels en recul dans un contexte de marché difficile. Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) a fondu de 21,5% à 39,9 millions d'euros au premier trimestre, pour un chiffre d'affaires consolidé en repli de 14,5% à 479,7 millions d'euros, pénalisé par le recul de 9,7% des revenus publicitaires. JP Morgan pointe des résultats en ligne avec ses attentes et explique la faiblesse des revenus publicitaires par "l'incertitude macroéconomique et les tensions sectorielles dans les services financiers, le commerce de détail et l'alimentation". Malgré "un contexte de marché offrant une visibilité limitée", TF1 a maintenu ses perspectives pour 2023, disant tabler sur un taux de marge opérationnelle courante des activités proche de celui de 2022. "Le groupe continuera à générer une trésorerie solide lui permettant de viser une politique de dividendes en croissance ou stable", a-t-il indiqué.

Teract : -6% avec Poxel et Vantiva (-4%)

Xilam : -3% suivi de SES Imagotag

Pernod Ricard perd 2,5%, plombé par la publication de Remy Cointreau.

Synergie : -2% avec FNAC Darty, Sanofi (-1,5%) suivi de Nacon, Transgène, Lhyfe, Orpea, Crit et Colas