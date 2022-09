Clôture Paris : le CAC40 se stabilise, le pétrole baisse, Ubisoft plonge !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

En baisse en matinée, le CAC40 a finalement terminé stable (+0,02%) à 6.105 points ce soir, dans l'attente du verdict de la BCE demain qui devrait remonter ses taux de 0,50 ou 0,75 point. Les opérateurs anticipent par ailleurs une nouvelle hausse de taux de trois quarts de points de la Fed le 21 septembre prochain, à l'issue de la prochaine réunion monétaire (probabilité 82% selon FedWatch), alors que Jerome Powell et ses pairs ont affiché leur fermeté ces derniers jours, face à une inflation record et malgré le ralentissement économique.

Les cours du brut régressent de nouveau sur le Nymex ce mercredi sur des craintes de récession à l'horizon de l'hiver prochain : le baril de brut WTI perd 3% à 84$ et le brent recule à 89$, la crise énergétique frappant en particulier l'Europe et les nouvelles mesures anti-covid en Chine pesant également sur les indices de conjoncture...

En Chine justement, la croissance des exportations a ralenti à 7,1% sur un an le mois dernier contre 18% en juillet.

L'euro campe à 0,9945/$ entre banques.

VALEURS EN HAUSSE

Engie remonte de 5% avec Faurecia (+4%) et Valeo (+4%)

Genfit reprend 3,5% avec Verallia, SES Imagotag, Nicox

Aubay : +2,5% avec Nexans, Chargeurs, Kering, Boiron et Renault

STM : +2% suivi de Air France KLM, Valneva, Aramis

Safran grimpe de 1,5%, toujours porté par son entrée en négociations exclusives avec Thales en vue d'acquérir son activité de systèmes électriques aéronautiques. Cette acquisition potentielle a "une logique opérationnelle forte" car l'activité se concentre sur la production d'énergie électrique, la conversion d'énergie et les moteurs électriques, selon Morgan Stanley. Les technologies en question pourraient être une partie importante de la propulsion aérospatiale de base dans la prochaine génération de moteurs d'avion, selon le courtier, qui prévoit une entrée en service vers 2035.

Schneider : +1,5% avec Air Liquide, Rexel, Neurones, Arkema, Sodexo, ADP, Saint-Gobain, Alstom, Casino, Eiffage, Stellantis et Scor.

VALEURS EN BAISSE

Ubisoft chute de 17%, au lendemain des annonces de Tencent et des frères Guillemot. Concrètement, le géant chinois a pris une participation de 49,9% au capital de Guillemot Brothers Limited, holding de la famille Guillemot, fondatrice d'Ubisoft en 1986. Tencent est en outre autorisé à porter de 4,5% à 9,99% sa participation en direct dans Ubisoft. Le colosse asiatique ne pourra vendre ses actions Ubisoft avant 5 ans (et au-delà fera bénéficier la famille Guillemot d'un droit de priorité) et ne pourra augmenter sa participation dans Ubisoft au-delà de 9,99% du capital et des droits de vote d'Ubisoft avant 8 ans. L'investissement de Tencent dans la holding est de 300 millions d'euros, faisant ressortir une valeur par transparence d'Ubisoft à 80 euros par action, a précisé l'éditeur de jeux-vidéo. Le concert autour de la famille Guillemot, désormais élargi à Tencent, pourra également augmenter sa participation dans Ubisoft jusqu'à 29,9% du capital ou des droits de vote. Pour les analystes, cette annonce rend désormais peu probable une prise de contrôle complète d'Ubisoft. Cet accord signifie en effet qu'une OPA est désormais peu envisageable au cours des 8 prochaines années, l'information principale retenue par le marché aujourd'hui.

Haulotte abandonne plus de 7%, sanctionné après une publication décevante. Le spécialiste des matériels d'élévation de personnes et de charges a vu son résultat opérationnel courant (hors gains et pertes de change) tomber dans le rouge au premier semestre, à -0,8 ME, contre +11,4 ME lors du 1er semestre 2021, malgré un chiffre d'affaires en croissance organique de 15%. Le management a confirmé ses prévisions de croissance de chiffre d'affaires supérieure à +20% en 2022 malgré les difficultés persistantes d'approvisionnement de certains composants. Il n'est cependant toujours pas en mesure de confirmer, à ce stade, ses objectifs de marge opérationnelle courante pour 2022, étant donné le manque de visibilité et les nombreuses incertitudes qui subsistent.

Navya : -7% avec Inventiva (-6%)

CGG : -4,5% avec M&P, Vallourec, GTT et TechnipEnergies

TotalEnergies corrige aussi de 3,7% dans le sillage des cours du pétrole.

Lagardere : -3,7% avec Thermador, Showroomprivé et Innate

Bastide : -2,5% avec Wavestone, Ose, Accor, Eurazeo

Dassault Aviatio : -1,5% avec Euronext