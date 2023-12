Clôture Paris : le CAC40 se rapproche des 7.400 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le marché parisien a gagné 0,74% en se rapprochant des 7.400 points ce mardi, à 7.386 points en clôture. L'ambiance de fin d'année se ressent cependant dans les volumes de transaction qui sont de moins en moins animés, alors que l'indice parisien porte sa hausse annuelle à 14% après un très bon mois de novembre, aidé par les anticipations de détente monétaire des deux côtés de l'Atlantique dès le S1 2024 sur fond de refroidissement de l'inflation.

Dans l'actualité économique, l'agence de notation Moody's a abaissé la perspective associée à la note souveraine 'A1' de la Chine à 'négative', soulignant les inquiétudes croissantes concernant le niveau d'endettement de la deuxième économie mondiale. Le recours par la Chine à des mesures de relance budgétaire pour soutenir les gouvernements locaux et la spirale du déclin de l'immobilier posent des risques pour l'économie nationale, selon l'agence.

L'euro revient sous les 1,08/$, tandis que le pétrole reste discuté à 78$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Casino rebondit de 34% le jour des manifestations au siège historique de Saint-Etienne

Carmat bondit de 32%, alors que le concepteur d'un coeur artificiel a annoncé la mise en service de son deuxième bâtiment de production (dit "BDA2") à Bois-d'Arcy, à proximité immédiate du premier bâtiment de production ("BDA1") de la société. Ce bâtiment, qui répond aux meilleurs standards de production de dispositifs médicaux, permet à Carmat d'augmenter significativement sa capacité d'assemblage des parties électroniques du coeur Aeson, de réalisation des tests microbiologiques relatifs au produit et au processus de production, de réception et de contrôle des composants, de stockage et d'expédition. Combinée à l'extension de la salle blanche en cours de finalisation dans le bâtiment " BDA1 ", la mise en service du bâtiment " BDA2 " permet à Carmat de confirmer une capacité de production de 500 coeurs par an début 2024.

Ekinops remonte de 8% avec AB Science (+7%)

Wavestone progresse de 6% après de bon résultats semestriels. La marge opérationnelle courante s'est ainsi établie à 13,3% à l'issue du semestre, en progression par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent à 12,5% malgré l'effet jour défavorable. Dans un environnement économique en phase de ralentissement, le cabinet a su tirer parti de sa croissance dynamique, d'un bon ratio prix de vente sur salaires et d'une bonne maîtrise de ses coûts. Le résultat net part du groupe semestriel s'est élevé à 23 ME, en solide progression de +28% par rapport au 1er semestre 2022/23. La marge nette s'est établie à 8,3% à l'issue du semestre, contre 7,6% un an plus tôt.

Ayvens : +5% avec Rallye, Ipsos (+4%) et Inventiva

Claranova : +3,5% suivi de Fermentalg, K&B

SES Imagotag : +3% suivi de Rexel, Believe, Quadient, Aubay, SoiTec

Eutelsat : +2,5% avec Elior

BNP Paribas : +2% suivi de Esso, Sodexo, Amundi, FDJ, Alten, LVMH

Unibail-Rodamco-Westfield gagne 1,7%. Goldman Sachs a relevé son objectif de cours de 70 à 81 euros ('achat').

Capgemini avance de 1%. Citi a revalorisé le dossier de 215 à 235 euros tout en maintenant son avis 'achat'.

Bastide (+0,8%) a annoncé la cession de sa filiale Distrimed au groupe Hygie31, acteur européen spécialisé dans le conseil et l'accompagnement des réseaux de santé, détenu majoritairement par le fonds d'investissement Latour Capital et BPI France en actionnaire minoritaire. Détenue à hauteur de 70% par Bastide, Distrimed est un acteur majeur de la vente en ligne de dispositifs médicaux destinés aux professionnels de santé. Sur l'exercice 2022-2023, Distrimed a réalisé un chiffre d'affaires de 13,3 ME.

VALEURS EN BAISSE

Orpea retombe de 9% suivi de Xilam en vue de l'appel au marché

Nokia recule encore de plus de 5% avec P&V

Voltalia cède 4% avec Transgène (-2,5%) et SMCP

BioMerieux : -2% suivi de LBNA, Assystem, Alstom

CGG : -1,5% avec S30, Forvia, Valeo, Séché, Cie des Alpes

Airbus (-0,3%), qui ambitionne de livrer 720 avions en 2023, aurait expédié 64 avions au mois de novembre, selon des sources de 'Reuters'. Un chiffre qui porterait les livraisons d'avions commerciaux du géant européen à 623 unités depuis le début de l'année. Il manquerait ainsi à Airbus 97 livraisons en décembre pour atteindre son objectif annuel. Ce chiffre est à comparer à une moyenne de 93 livraisons en décembre au cours des trois dernières années ou à une moyenne de 131 unités en décembre au cours des trois années précédant la pandémie, lorsque les chaînes d'approvisionnement fonctionnaient plus facilement. Airbus dévoilera ses données mensuelles demain.