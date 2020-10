Clôture Paris : le CAC40 se rapproche des 5.000 pts

Clôture Paris : le CAC40 se rapproche des 5.000 pts









Crédit photo © Benoît Tessier / Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 a poursuivi sa remontée en direction des 5.000 points, après avoir déjà regagné 2,4% la semaine dernière. L'indice progresse de 0,66% à 4.979 pts en clôture ce soir dans un marché peu actif, toujours à l'affût du nouveau plan de relance de l'activité aux Etats-Unis, face à l'impact du coronavirus. L'administration Trump a demandé hier au Congrès américain d'adopter un texte d'une portée limitée, utilisant le solde d'un fonds d'aide aux petites entreprises arrivé à expiration. Les pourparlers entre républicains et démocrates sur un plan global restent quant à eux dans l'impasse... D'ailleurs, la dernière proposition républicaine est estimée insuffisante par les démocrates.

ECO ET DEVISES

Wall Street pointe dans le vert pour le 'Columbus Day' qui commémore la date d'arrivée de Christophe Colomb dans le Nouveau Monde. La cote américaine reste ouverte ce lundi mais tourne à bas régime...

Le baril de brut WTI reperd 3% sur le Nymex à 39,35$, alors que le Brent de la mer du Nord cède 2,8% à 41,60$.

Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, et le secrétaire général de la Maison Blanche, Mark Meadows, ont indiqué dans une lettre adressée aux parlementaires, désirer poursuivre les discussions avec le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, et la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, en vue d'un projet de loi global. En attendant, ils estiment que le Congrès devrait valider l'utilisation des 130 milliards de dollars constituant le solde du 'Paycheck Protection Program' du gouvernement fédéral américain, mis en place au début de la crise et ayant pris fin il y a deux mois. La démocrate Nita Lowey, qui dirige la commission des crédits de la Chambre des représentants, a rejeté cette proposition, décrite comme très insuffisante. Vendredi, la Maison blanche a proposé un plan de 1.800 milliards de dollars, encore trop court face aux 2.200 milliards exigés par les démocrates.

Sur Twitter ce jour, Donald Trump souligne "la forte poussée du Virus Chinois en Europe et dans d'autres régions que les Fake News avaient l'habitude de présenter comme des exemples d'endroits qui se portent bien, afin de donner une mauvaise image des États-Unis. Soyez forts et vigilants, cela suivra son cours. Les vaccins et les remèdes arrivent vite!"

VALEURS EN HAUSSE

Navya : +15% suivi de Genomic Vision (+12%) et de Beneteau (+10%)

Maison du Monde : +8% avec Transgene (+7%), Voluntis (+6%) et Korian (+5%)

Robertet : +4% avec Dior, Coface (+3,5%), Lisi et Jacquet

Edenred : +3% avec Gl Events

AST Groupe : +2,5% avec Nicox, Klepierre, Teleperformance

Société Générale poursuit son rattrapage (+2,5% à 12,7 euros) de même qu'Orange (+1,4%).

L'Oreal : +2% avec BioMerieux, Bouygues, Schneider

Alstom gagne 1,9%. Goldman Sachs est toujours acheteur mais avec un cours cible ajusté à la marge de 54 à 53 euros.

Virbac : +1,5%, LVMH, Natixis, Alten, Michelin

Renault progresse de 0,8%. Fitch a abaissé vendredi la note du groupe automobile de BB+ à BB avec une perspective négative en arguant d'une forte détérioration des critères clé d'évaluation et de la perspective encore lointaine d'une reprise solide et durable.

VALEURS EN BAISSE

Verimatrix : 7% après une intrusion informatique

Genfit : -5,5% avec Lagardere et M6

Vallourec reperd 4,5%, alors que le Brent rechute

CGG : -4% suivi de Akka et de 2CRSI

Eramet : -3,5% avec JC Decaux

TechnipFMC : -3% avec Solocal

Air France KLM recule de 2,7%, la situation sanitaire restant désespérément pénalisante pour le transport aérien.

Euronext : -2,5% avec Technicolor

Safran : -1,5% en compagnie de Ipsen, ADP et de Casino

Airbus (-1,1%) a annoncé vendredi avoir livré 341 appareils sur les neuf premiers mois de l'année, soit un recul d'environ 40% par rapport à la même période de l'année dernière (571 avions livrés). Le nombre des commandes brutes sur la même période est inchangé par rapport à août dernier (370). Les commandes nettes, après annulations, s'élèvent à 300, soit trois de moins qu'en août. Sur le seul mois de septembre, Airbus a livré 57 avions.

Carrefour (-0,2%). Le chiffre d'affaires du troisième trimestre sera publié le 28 octobre.