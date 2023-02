Clôture Paris : le CAC40 s'offre un record historique en séance

LA TENDANCE

(Boursier.com) — C 'est fait ! Le CAC40 a établi un nouveau record historique à 7.387 points en matinée, juste au-dessus du précédent sommet de 7.385 points qui remontait au mois de janvier 2022. L'indice principal de la bourse de Paris termine en hausse de 0,89% à 7.366 points ce soir. A noter que le précédent record en clôture se situe toujours pour sa part à 7.376 points.

La pluie de résultats tombée depuis la clôture d'hier soir a aidé à la performance du CAC40, puisque les titres Orange, Airbus, Lagardère, Pernod Ricard ou encore Schneider Electric pointent en vive hausse ! A l'image de nombreuses autres places boursières, le marché parisien connait un début d'année tonique puisqu'il affiche à l'heure actuelle un gain d'environ 13% depuis le 1er janvier, aidé par les anticipations de modération de l'inflation et de pivot de la Fed en vue de l'été prochain.

VALEURS EN HAUSSE

Atos bondit de 14%. L'entreprise de services du numérique est entrée dans une nouvelle phase de discussions non exclusives avec Airbus en vue de conclure un accord technologique de long terme et de céder à l'avionneur européen une participation minoritaire de 29,9% dans sa future branche d'activités digitales et de cybersécurité Evidian. Le Conseil d'Administration d'Atos a décidé de poursuivre les discussions avec Airbus afin de mener un processus de due diligence et de négocier des conditions mutuellement satisfaisantes tant pour l'accord stratégique et technologique de long terme que pour la cession de la participation de 29,9% dans Evidian.

Verallia : +7% avec Lagardère (+6%) après ses comptes

Orange (+6,5%), qui a présenté ce matin ses résultats 2022, a également dévoilé son nouveau plan stratégique 'Lead the future'. Le Groupe a atteint le pic de ses investissements en 2022 pour le réduire de 18% de son chiffre d'affaires à environ 15% à partir de 2023, et sur la durée du plan. Ce ralentissement concerne en particulier la France et l'Europe où l'essentiel des investissements dans la fibre ont été réalisés. Le Groupe prévoit, en lien avec la solide croissance de son cash-flow organique et sous réserve de l'approbation des actionnaires, une augmentation du dividende plancher à 0,72 euro au titre de l'exercice 2023 (payable en 2024) pour atteindre un nouveau plancher de 0,75 euro au titre de l'exercice 2024 (payable en 2025).

Faurecia : +6% avec Nacon

Airbus (+5%) a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes du marché au quatrième trimestre et se fixe un objectif de livraisons de 720 appareils en 2023, le même qu'il avait fixé à l'origine pour 2022, avant d'y renoncer. Sur les trois derniers mois de l'année, le géant européen a enregistré un Ebit ajusté de 2,15 milliards d'euros, en hausse de 43%, pour des revenus de 20,64 MdsE (+21%). Le résultat net a augmenté de 6% à 1,68 MdE. Le consensus 'Bloomberg' tablait sur Ebit ajusté de 1,95 milliard d'euros pour des revenus de 19,95 MdsE. Sur l'ensemble de l'année 2022, Airbus voit son Ebit ajusté bondir de 16% à 5,6 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires en hausse de 13% à 58,763 MdsE. Le bénéfice net ressort à 4,25 MdsE, en hausse de 1%.

SoiTec : +4% suivi de Kering, SG et Vallourec

Pernod Ricard avance de 3,5%. Le groupe de spiritueux a dévoilé des résultats intermédiaires nettement supérieurs aux attentes des analystes grâce à un effet prix très significatif. Le chiffre d'affaires (hors variations des taux de change et changements de périmètre) a progressé de 12% à 7,12 milliards d'euros tandis que le ROC s'établit à 2,423 MdsE, en croissance interne de +12%, avec une marge opérationnelle courante quasi-stable (-1 pdb). Le free Cash-Flow courant s'élève à environ 1 MdE, en retrait de 28% par rapport au S1 2021/22, reflétant une augmentation des besoins en fonds de roulement qui se normalisent post Covid et une augmentation des investissements en CAPEX et en stocks stratégiques pour soutenir la croissance future du portefeuille des produits à vieillissement. Au niveau des perspectives annuelles, Pernod Ricard, qui avait indiqué au premier trimestre cibler une croissance dynamique sur l'exercice en cours, a réitéré son objectif d'une croissance forte et diversifiée du chiffre d'affaires.

Assystem : +3% avec S30

BNP Paribas : +2,5% avec Casino, Worldline

Remy Cointreau : +2% avec Carrefour, Beneteau, Valeo

Renault (+1%) a publié une perte nette part du groupe de 338 millions d'euros sur l'exercice 2022 en raison de sa sortie du marché russe, mais fait part dans le même temps d'une amélioration de sa performance opérationnelle et du retour d'un dividende. La marge opérationnelle grimpe ainsi à 5,6% au titre de l'année écoulée, contre 2,8% en 2021, et Renault vise au moins 6% en 2023. Après trois exercices sans dividende, le constructeur automobile va également proposer le paiement d'un dividende de 25 centimes d'euro par action.

Schneider (+0,8%) a publié un chiffre d'affaires de 34 milliards d'euros en 2022, en croissance organique de 12% et en croissance publiée de 18%. La gestion de l'énergie ressort en croissance organique de +13% et les Automatismes industriels en croissance organique de +10%. L'EBITA ajusté ressort à 6 milliards d'euros en 2022, en croissance organique de 14% et en croissance publiée de 21%. La marge d'EBITA ajusté est de 17,6%, en croissance organique de +40 points de base (bp). Le résultat net ressort à 3,5 milliards d'euros, soit une croissance 9%. Le résultat net ajusté est de 4 milliards d'euros, en hausse de +16%. Le cash-flow libre s'inscrit à 3,3 milliards d'euros, en hausse de 19%, avec une forte contribution du S2.

VALEURS EN BAISSE

IPSOS recule de 5,6% après ses comptes, suivi de Orpea et de Genomic Vision

Groupe ADP (-5%) vise un retour dès 2023 à un EBITDA au moins égal à celui enregistré en 2019 (supérieur ou égal à 1.772 ME c'est-à-dire avec un an d'avance par comparaison avec les précédentes prévisions. ADP vise aussi une fourchette cible de marge d'EBITDA inchangée en 2023 (32% à 37%) et désormais attendue entre 35% et 38 % en 2024-2025 (contre 35% à 40% précédemment).

Groupe Crit : -4% avec Poxel, Waga

Ramsay : -2% suivi de TF1, Klepierre, Virbac, GTT

Tarkett (-1,6%) a publié un chiffre d'affaires net 2022 de 3.359 millions d'euros, en hausse de +20,3% par rapport à 2021. La croissance organique s'établit à 8,9%. L'EBITDA ajusté du leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives s'est élevé à 234,9 millions d'euros, soit 7% du chiffre d'affaires, par rapport à 229 millions d'euros et 8,2% du chiffre d'affaires en 2021. Tarkett parle d'une inflation des matières premières, de l'énergie et du transport sans précédent. Elle s'est élevée à 268 millions d'euros, et a été accompagnée de tensions sur l'approvisionnement de certaines matières premières dans la première partie de l'année. Tarkett a déployé avec succès des hausses de prix de vente tout au long de l'année atteignant un effet favorable de 327 millions d'euros par rapport à 2021, ce qui a permis d'atteindre une balance d'inflation positive de 59 millions d'euros, au-delà de l'objectif initial de neutralisation de l'inflation.

Bien que les volumes soient globalement constants, le mix des gammes de produits s'est cependant dégradé et a un effet négatif sur la rentabilité.

Boiron : -1,5% avec Manitou, Trigano, Vilmorin, Tikehau, Bonduelle, Spie