Clôture Paris : le CAC40 s'accroche aux 7.200 pts

Le CAC40 qui glissait à nouveau sous les 7.200 points en fin de matinée a réussi à tenir le cap en terminant en hausse de 0,11% à 7.209 points. Les investisseurs sont globalement restés dans l'expectative faute de nouveaux éléments macroéconomiques à se mettre sous la dent. Les volumes d'échange étaient réduits et peu de variations significatives ont été observées parmi les valeurs du CAC40.

Christine Lagarde a répété hier que les prix en zone euro restaient sous "pressions fortes", faisant que l'inflation sous-jacente, en dehors de l'énergie et l'alimentaire, n'a peut-être pas atteint son pic. De quoi confirmer la nouvelle hausse attendue des taux directeurs de la zone euro le 15 juin.

Du côté des Etats-Unis, la Fed opterait toujours pour une pause dans la remontée de ses taux le 14 juin selon le baromètre Fedwatch mais les anticipations penchent vers une dernière hausse des taux directeurs le 26 juillet (entre 5,25% et 5,50%). Ce soir, l'euro campe sous les 1,07/$, tandis que le pétrole revient sur les 76$ le brent passé le sursaut de la veille après les annonces de l'OPEP.

VALEURS EN HAUSSE

Balyo : +7% avec Vantiva

Savencia : +3,5% suivi de Antin, Guillemot

Publicis (+3,5%) a annoncé l'acquisition de Corra, un leader du commerce électronique reconnu par Adobe comme l'une des meilleures entreprises de commerce en Amérique du Nord. Corra fera partie de Publicis Sapient, la société de transformation numérique de Publicis Groupe, et renforcera l'expertise existante de Publicis Sapient en matière de solutions commerciales, notamment les solutions de commerce composable Adobe Commerce et MACH Alliance, tout en étendant les offres de Publicis Sapient dans le commerce numérique et omnicanal.

Esi Group : +3% avec Casino, Medincell, BioMerieux, Ubisoft, Valneva, Remy Cointreau

Eurofins : +2,5% avec Worldline, SoiTec, Stedim

Genfit : +2% avec OVH, S30

Valeo : +1,5% avec Eramet, Neoen, Innate, Nexity

Pernod Ricard gagne 0,7% sur les 200 euros. Citi reste à l'achat mais avec un objectif de cours réduit de 244 à 235 euros.

VALEURS EN BAISSE

Rallye -10% suivi de Transgène qui redescend de 7,5% avec Erytech (-5%) et SergeFerrari (-3%)

Bic : -2% suivi de Catana, Coface, DBV

Seb : -1,5% avec Elior, Séché, Alten

TotalEnergies rend 1% alors que le baril de pétrole Brent est déjà retombé.

Orange : -1% suivi de Atos, Vallourec, Orpea, Manitou, Cie des Alpes

Safran (-0,2%) a confirmé être en discussion pour l'acquisition potentielle de certaines activités de commandes de vol et d'actionnement (ATA 27) de Raytheon Technologies, dans le cadre d'un processus compétitif. "A ce stade, il n'est pas possible d'évaluer la possibilité d'aboutissement de ces discussions ni de préciser les termes d'un éventuel accord", explique le motoriste français qui ajoute : "Le cas échéant, une information précise sur les éléments d'une éventuelle transaction serait communiquée en temps utile".

CGG (stable) a fait part d'une vente majeure de Sercel pour sa solution nodale de fond de mer GPR300 à Sinopec, la société chinoise d'exploration, de raffinage et de distribution de pétrole et de gaz. Plus de 6.000 noeuds seront déployés ce mois-ci dans la mer de Bohai, au large de la côte est de la Chine continentale.