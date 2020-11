Clôture Paris : le CAC40 revient sous les 5.500 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après un rebond de 1.000 pts en ligne droite en l'espace d'une quinzaine de jours, la bourse de Paris a repris son souffle en reperdant 0,67% à 5.474 pts sur le CAC40 ce jeudi, après avoir dépassé hier les 5.500 points en clôture pour la première fois depuis la fin février.

Le besoin de consolider se fait donc sentir sur les marchés après la hausse fulgurante amorcée lundi 9 novembre avec l'annonce d'un candidat-vaccin pour lutter contre le Covid-19. L'espoir persiste d'ailleurs sur le front sanitaire, alors qu'AstraZeneca, le laboratoire britannique de Cambridge, associé à l'Université d'Oxford, affichent des résultats prometteurs. Ainsi, le candidat vaccin des deux partenaires aurait produit une forte réponse immunitaire chez les adultes les plus âgés, selon des données publiées ce jeudi. L'annonce n'est certes pas aussi impressionnante que celles de Pfizer/BioNTech ou de Moderna, mais elle a le mérite de montrer que de nombreux autres laboratoires majeurs attendent encore les résultats de leurs vaccins, qui pourraient se révéler également favorables.

ECO ET DEVISES

Sur le front économique ce jeudi, les inscriptions au chômage sont reparties à la hausse la semaine passée outre-Atlantique. Le Département américain au Travail vient en effet d'annoncer, pour la semaine close au 12 novembre, des inscriptions au chômage au nombre de 742.000, en progression de 31.000 par rapport à la lecture révisée de la semaine antérieure. Elles ressortent ainsi plus élevées qu'attendu puisque le consensus était positionné à 700.000. La moyenne à quatre semaines s'établit à 742.000, en repli de 13.750. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 5 novembre atteint 6,372 millions, en baisse de 429.000 sur sept jours (6,4 millions de consensus).

L'indice manufacturier régional de la Fed de Philadelphie pour le mois de novembre est ressorti pour sa part à 26,3, contre un consensus de 24,5 et un niveau de 32,3 pour le mois antérieur.

Selon la National Association of Realtors ce jeudi, les reventes de logements existants aux États-Unis pour le mois d'octobre sont ressorties sur un rythme de 6,85 millions d'unités, contre un consensus de marché de 6,47 millions et un niveau de 6,57 millions un mois avant.

L'indice des indicateurs avancés du Conference Board pour le mois d'octobre a pour sa part progressé de 0,7% en comparaison du mois antérieur, en ligne avec le consensus et la lecture du mois de septembre.

L'euro pointe stable à 1,1840/$ entre banques ce soir. Le pétrole revient sur les 44$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Genomic : +15% suivi de Pharmagest (+8%), Haulotte (+8%)

Catana : +5% avec Onxeo

Neoen : +4,5% avec Verimatrix

Lisi : +2,5% suivi de Xilam, Peugeot, EDF

Valneva : +2% avec BigBen, Iliad, Neurones

Wavestone : +1,5% suivi de Tessi

Schneider: +1% en compagnie de Tikehau, Argan, SQLI, Cegedim, FNAC Darty

Alstom reste en hausse de 0,5%. La période de souscription à l'augmentation de capital débute ce jeudi et sera ouverte jusqu'au 30 novembre 2020 inclus.

LVMH : +0,5% avec Vicat, STM, Infotel

VALEURS EN BAISSE

Vallourec chute de 10%. Le spécialiste des tubes sans soudure, qui cherche à obtenir un accord avec ses créanciers afin de réduire de moitié son endettement, a dévoilé hier soir une perte trimestrielle de 69 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en baisse de 32% (-22% à taux de change constants) à 716 ME, en raison principalement de la baisse globale de la demande du marché Pétrole & Gaz. L'Ebitda a atteint 71 ME (-15,5) contre un consensus de 42 ME. Le groupe est parvenu à générer un flux de trésorerie disponible positif de 35 ME contre 26 ME au trimestre précédent. Malgré de premiers signes récents d'amélioration dans l'onshore nord-américain, la société ne table pas sur un niveau d'activité matériellement différent au cours des prochains trimestres. Dans ce contexte, Vallourec lance un ensemble de mesures structurelles, qui inclut des réductions d'effectifs en France, en Allemagne et au Brésil, ainsi qu'une réduction permanente du temps de travail en Allemagne. Au total, plus de 1.000 postes seront éliminés.

Technicolor : -5% suivi de Gl Events, TechnipFMC et CGG

Air France (-4,5%) continue à perdre environ 10 millions d'euros par jour. Lors d'une visioconférence organisée avec l'association des journalistes économiques et financiers, Anne Rigail a précisé : "nous avons 'variabilisé' beaucoup de nos coûts ce qui permet de rester dans ces zones" (ndlr : des 10 ME). La directrice générale d'Air France a également indiqué que l'activité de la compagnie était à environ 40% de son niveau d'il y a un an en octobre, mais est passée sous la barre des 35% en novembre. Les voyages d'affaires ne reprendront pas avant le premier trimestre ou le milieu de l'année 2021, selon la dirigeante, qui estime plus globalement que le trafic retrouvera son niveau de l'an passé à horizon 2024.

Maurel & Prom : -4% avec Guerbet, Rallye, Atari

ALD : -3,5% suivi de Klepierre, Figeac, Innate, AKKA (-3%)

Scor -3% avec Sopra Steria

Casino : -2,5% suivi de Veolia, Natixis, SES, Bolloré

Bouygues (-0,7%) a fait état d'une forte amélioration de ses résultats au troisième trimestre, de quoi revoir à la hausse ses perspectives pour le second semestre. Au troisième trimestre, Bouygues a enregistré un résultat opérationnel courant de 813 millions d'euros, en hausse de 22%, et un chiffre d'affaires en progression de 1% à 10,19 milliards d'euros, ce qui fait ressortir un taux de marge opérationnelle courante de 8%. Le groupe prévoit désormais une marge opérationnelle courante très légèrement supérieure à celle du second semestre 2019 alors qu'il visait une "rentabilité significative" mais inférieure au niveau de l'an dernier. La branche télécoms a révisé à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires de l'activité services, attendue en croissance entre 5% et 6%, contre 4% auparavant.

Sanofi cède 0,5%. La Commission européenne a délivré une autorisation de mise sur le marché à Supemtek, vaccin quadrivalent (quatre souches virales) recombinant contre la grippe, pour la prévention de la grippe chez l'adulte à partir de 18 ans. Supemtek est le premier et seul vaccin antigrippal recombinant approuvé dans l'Union européenne à ce jour. Supemtek est produit à l'aide d'une technologie recombinante, qui permet une correspondance exacte avec le composant clé des souches de grippe recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, évitant ainsi le risque de mutations virales. Il contient aussi trois fois plus d'antigènes que les vaccins à dose standard produits au moyen de cultures de virus sur oeufs de poule et sur cultures cellulaires1. Cette plus grande quantité d'antigènes et le recours à la technologie recombinante confèrent une meilleure protection contre la grippe, en particulier chez les plus de 50 ans.

Soitec (-0,3%) au lendemain de son point intermédiaire. Le fabricant de plaques de silicium sur isolant a dévoilé des comptes globalement en ligne avec les attentes du marché et a confirmé ses objectifs annuels mais certains investisseurs pointent du doigt la relative faiblesse de la marge brute. Sur le premier semestre de l'exercice 2020/2021, Soitec a dégagé un chiffre d'affaires de 254 ME, stable à périmètre et taux de change constants. Le résultat opérationnel courant est passé sur un an de 51,3 ME à 37,2 ME, conséquence du recul de la marge brute (à 30,4%) et de l'augmentation des efforts de recherche et développement ainsi que de la hausse des effectifs en vue de soutenir la croissance à venir... La marge d'EBITDA de l'Électronique est en légère hausse, à 30,4% du chiffre d'affaires, en ligne avec les objectifs donnés. La direction confirme viser sur l'ensemble de l'exercice un chiffre d'affaires stable à périmètre et taux de change constants et une marge d'EBITDA de l'Électronique autour de 30%. Le chiffre d'affaires 2021-2022 est en revanche désormais attendu à plus de 900 M$, soit plus de 800 ME sur la base d'un taux de change EUR/$ à 1,13 (contre environ 800 ME précédemment).