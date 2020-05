Clôture Paris : le CAC40 revient proche de l'équilibre

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Alors que le bras de fer sino-américain est de retour au premier plan, le marché parisien est resté hésitant ce vendredi après une ouverture en repli, un rebond et finalement un recul symbolique de 0,02% à 4.444 pts sur le CAC40. Des militants de Hong Kong ont appelé à manifester contre un projet de loi de sécurité nationale présenté par Pékin, qui soulève des inquiétudes sur les libertés et le statut de centre financier mondial de la ville semi-autonome... Ce projet laisse craindre une reprise des tensions entre les deux premières puissances mondiales qui ont déjà toutes les peines à s'entendre sur le front commercial. Donald Trump a d'ailleurs déjà déclaré que les Etats-Unis réagiraient "avec force" si Pékin allait au bout de ses intentions !...

ECO ET DEVISES

Ces annonces interviennent au moment même où Pékin s'est abstenu, pour la première fois, de fixer un objectif de croissance annuelle et a promis d'augmenter ses dépenses publiques alors que la crise sanitaire liée au coronavirus pèse lourdement sur l'économie chinoise. "Nous n'avons pas fixé d'objectif de croissance économique pour l'ensemble de l'année, principalement parce que la situation épidémique mondiale et la situation économique et commerciale sont très incertaines", a expliqué le Premier ministre Li Keqiang à l'ouverture de la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire, le Parlement chinois.

En attendant, les marchés financiers s'inquiètent du déclenchement d'une nouvelle guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, au moment où l'économie mondiale est déjà durement touchée par la crise du coronavirus.

Le ton est ainsi monté ces derniers jours entre les deux premières puissances économiques mondiales. Donald Trump a accusé mercredi la Chine d'incompétence" dans la gestion de la pandémie, qu'il a comparée à une "tuerie de masse mondiale". Jeudi, le président américain a poursuivi en affirmant que "l'attaque de désinformation et de propagande de la Chine contre les Etats-Unis est une honte".

La Chine a réagi jeudi, en affirmant qu'elle "protégera sa souveraineté, sa sécurité et ses intérêts" et menaçant Washington de mesures de rétorsion. Pékin réagissait notamment à l'adoption par le Sénat américain d'un projet de loi qui pourrait empêcher les entreprises chinoises de se faire coter et de lever des fonds à la Bourse de New York. Dans la foulée, des sources citées par Reuters ont indiqué que le géant chinois d'internet, Baidu, envisageait de quitter la bourse de New York. Le groupe chinois prépare en parallèle une cotation à Hong Kong, où son compatriote Alibaba est également inscrit depuis novembre 2019...

Les cours du brut subissent des prises de profits, le baril de brut WTI retombant de plus de 4% sous les 33$ sur le Nymex, contre un retrait de 5% sur le Brent de la mer du Nord à 34$. Le climat d'extrême prudence traduit les craintes persistantes sur la pandémie et le niveau de la reprise économique éventuelle.

Sur les devises, l'euro revient sous les 1,09/$ entre banques.

VALEURS EN HAUSSE

Ateme : +10% avec Showroomprivé (+8%) et Amoeba

Mauna Kea : +5% suivi de Archos, ALD

FDJ : +4% avec Natixis, P&V

SopraSteria : +3% avec Legrand, Crit, Interparfums

Worldline : +2,5% avec Casino, Nexans, Eutelsat, Ingenico, Capgemini, Atos, CNP, Vivendi, Iliad

Devoteam : +2% suivi de Schneider, Abivax, Bic, Nexity et Dassault Systemes

Groupe PSA (+1,2%) avec Faurecia (+1,6%). Les espoirs d'un plan de soutien massif de l'Etat continuent à soutenir le compartiment automobile. Par ailleurs, malgré la crise, le marché continue à miser sur un rapprochement entre le groupe au lion et Fiat Chrysler Automobiles au cours des prochains mois. La fusion entre les deux sociétés déboucher sur la création du quatrième constructeur automobile mondial en volumes et le troisième en chiffre d'affaires. La Commission européenne doit rendre au plus tard le 17 juin sa décision sur le projet, sachant qu'un éventuel feu vert pourrait être soumis à conditions.

VALEURS EN BAISSE

CGG (-5%) dans le sillage des cours du brut.

Voluntis : -4% avec Catana, Colas et Tarkett

Eramet : -3% suivi de Air France KLM et de Thales

Renault recule de 2,8%. L'actualité autour du constructeur au losange reste largement dominée par le plan de restructuration attendu la semaine prochaine ainsi que le plan de soutien de l'Etat au secteur, qui devrait également être dévoilé dans les jours à venir. Bercy, qui occupe une place centrale dans le dossier puisque l'Etat détient environ 15% du groupe, surveillera de très près les prochaines annonces de la société, d'autant qu'elle a demandé un prêt garanti par l'État de 5 milliards d'euros. Dans un entretien accordé au 'Figaro', Bruno Le Maire indique ce matin que Renault, "comme les autres acteurs du secteur automobile, doit prendre des engagements notamment sur le maintien en France de ses "activités technologiquement les plus avancées". "Sur la gravité de la crise, comme sur la situation des entreprises, je continuerai de tenir un discours de vérité : Renault joue sa survie", répond-il alors qu'on lui demande s'il peut accepter que des entreprises soutenues par l'Etat ferment des sites en France, comme Renault l'envisage...

AKKA : -2,5% avec Icade, BigBen

Vicat : -2% suivi de JC Decaux

Lagardere : -1,5% suivi de Transgene, Haulotte, Valeo

Vinci : -1% avec Airbus, LVMH et Suez

Sanofi : stable. Très actif dans la recherche d'un vaccin contre le Covid-19, le laboratoire subit quelques dégagements alors qu'il surperforme nettement le marché depuis le début de l'année. Bernstein a par ailleurs confirmé son avis 'acheter' et sa cible de 108 euros.