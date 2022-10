Clôture Paris : le CAC40 retrouve très largement les 6.000 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 a accéléré la cadence ce lundi après-midi en retrouvant très largement les 6.000 points au rythme d'une troisième séance positive. L'indice parisien gagne finalement 1,83% à 6.040 points pendant que Wall Street confirme un gros rebond avec plus de 3% de repris sur le Nasdaq. Le sursaut est aussi alimenté par la confirmation par le nouveau ministre britannique des Finances britannique de l'annulation de l'essentiel du projet budgétaire de son prédécesseur, qui avait précédemment secoué les places financières. Le rendement des obligations britanniques à 10 ans revient d'ailleurs sur les 4%. Le secteur automobile, en particulier, s'est démarqué en marge de l'ouverture du Mondial de l'automobile de Paris et des annonces du gouvernement pour renforcer l'aide à l'achat de voitures électriques.

Aux Etats-Unis, les interventions de responsables de la Fed seront encore nombreuses tout au long de la semaine. Suite aux derniers chiffres toujours alarmants de l'inflation américaine pour le mois de septembre (avec une inflation au plus haut de 40 ans hors alimentaire et énergie), l'outil FedWatch fait ressortir une probabilité de plus de 98% d'une nouvelle hausse de taux surdimensionnée de la Fed, de 75 points de base, le 2 novembre, à l'issue de la prochaine réunion monétaire. Le taux des fed funds serait alors porté entre 3,75 et 4%. Netflix, Tesla ou IBM comptent parmi les publications attendues cette semaine, alors que les colosses Alphabet, Amazon, Microsoft t Apple dévoileront quant à eux leurs chiffres la semaine prochaine.

VALEURS EN HAUSSE

* Renault pointe en tête du CAC40 à la faveur d'un gain de près de 4% à 31,95 euros. Du côté de l'actualité, tous les regards sont braqués vers le Salon de l'automobile de Paris qui a ouvert ses portes aujourd'hui. Renault a profité de l'occasion pour dévoiler sa nouvelle Renault 4 électrique qui sera fabriquée à Maubeuge (Nord) et commercialisée en 2025. Le groupe au losange a pour objectif de passer au tout électrique d'ici 2030 et devrait présenter lors d'une journée d'investisseurs le 8 novembre sa stratégie visant à créer une division dédiée à l'électrification et aux logiciels, le nerf de la guerre de l'industrie automobile. Une autre division serait consacrée à son activité historique de production de voitures à moteur à combustion interne. Un plan qui nécessite le feu vert de Nissan. A ce sujet, le président de Renault s'est dit optimiste quant à l'alliance avec le Japonais alors que les négociations s'intensifient sur la refonte du partenariat de deux décennies qui a été mis à rude épreuve par une structure de propriété déséquilibrée. "Nous parlons tous les jours", a déclaré Jean-Dominique Senard lors du salon de l'auto, ajoutant que des représentants de Nissan et de son partenaire plus petit Mitsubishi Motors sont actuellement en France. "Nous avons une relation incroyablement étroite", a-t-il ajouté, selon des propos repris par 'Bloomberg'.

* Stellantis (+2,8% à 12,8 euros) a annoncé que 3 nouveaux modèles électriques de la marque Peugeot seront produits à Mulhouse. Ces 3 futurs modèles électriques Peugeot sont les e-308 berline, e-308 SW et e-408. Ils renforceront la place de leader de Stellantis en matière de fabrication de véhicules électriques en France, en complément des futures Peugeot e-3008, e-5008 à Sochaux ainsi que du futur SUV électrique de Citroën à Rennes. Ces 6 futurs véhicules complèteront les productions actuelles en France de modèles électriques DS 3 E-Tense et Opel Mokka-e à Poissy, Peugeot e-Expert, Citroën e-Jumpy, Opel et Vauxhall Vivaro-e, Fiat e-Scudo et Toyota Proace Electric à Hordain.

* Vallourec bondit de presque 10% à 10,67 euros. Outre la hausse des prix de l'or noir, le fabricant de tubes sans soudure bénéficie d'une note de Jefferies qui a rehaussé son objectif de cours de 17 à 19 euros tout en restant à l''achat'. Le marché est clairement positif sur le dossier puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 8 analystes sont à l''achat', 1 à 'conserver' et aucun à la 'vente'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 18,2 euros.

* Faurecia (+5% à 12,85 euros) va fournir à Hyvia, co-entreprise entre Renault et Plug, des systèmes de stockage d'hydrogène de nouvelle génération pour la production en série du Renault master h2-tech. Ces systèmes seront produits dans l'usine d'Allenjoie (Doubs) qui dispose d'une capacité de production de plus de 100.000 réservoirs par an.

* ArcelorMittal remonte de 2,2% à 22,1 euros. Alors que le numéro un mondial de l'acier dévoilera ses comptes trimestriels le 10 novembre, Jefferies a abaissé son objectif de cours de 38 à 33 euros tout en restant à l''achat'. Citi a également réitéré son avis 'achat' avec une cible maintenue à 43 euros.

* Sodexo gagne 2% à 83,7 euros. JP Morgan a revalorisé Sodexo de 74 à 93 euros ('neutre').

VALEURS EN BAISSE

* Aucune baisse parmi les valeurs du CAC40.

* Rien de significatif non plus sur le SBF120 hormis Virbac en baisse de presque 3% à 284 euros.