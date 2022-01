Clôture Paris : le CAC40 retrouve les 7.200 pts

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après une fin de semaine sous pression, les marchés sont un peu remontés ce lundi, alors que les échanges étaient calmes en raison de la fermeture de Wall Street pour le Martin Luther King Day aux Etats-Unis. Le CAC40 reprend 0,82% à 7.201 pts.

L'économie chinoise a progressé plus rapidement que prévu au quatrième trimestre de 2021, alors que la Banque populaire de Chine a réduit les taux d'intérêts afin d'amortir le ralentissement de la deuxième plus grande économie du monde. Le PIB a ainsi grimpé de 4% en rythme annuel sur la période octobre-décembre, contre une hausse de 4,9% au trimestre précédent, selon les données publiées ce lundi par le Bureau national de la statistique. L'économie chinoise a ainsi progressé de 8,1% en 2021, une performance bien supérieure à l'objectif de "plus de 6%" du gouvernement.

ECO ET DEVISES

Les cours du brut ont enchaîné 4 semaines de hausse consécutive, l'offre mondiale de brut étant bridée par des problèmes dans de nombreux pays producteurs et la demande continuant de progresser malgré la vague d'Omicron. Les cours ont aussi été soutenus par les craintes que la Russie envahisse l'Ukraine. A plus de 86 dollars ce soir, le baril de Brent est au plus haut depuis octobre 2014.

L'euro revient sur les 1,14/$ entre banques.

VALEURS EN HAUSSE

CGG remonte de 8% dans le sillage du baril, suivi de Vallourec (+6%).

Atos rebondit de 6% avec Bastide, SergeFerrari

Metabolic Explorer : +5% avec Lysogène, Haulotte

IPSOS : +4,5% avec Claranova, Savencia

Eramet : +3,5% avec BigBen, Hermes, Virbac et Imerys

Remy Cointreau (+2,9%). Le groupe de spiritueux bénéficie d'une note de Bryan Garnier qui est passé de 'vendre' à 'neutre' sur la valeur avec un objectif relevé de 176 à 197 euros. L'action a été sous pression récemment (-13% depuis le premier janvier), en partie en raison de la rotation sectorielle, mais sans que cela soit spécifique à l'entreprise. Alors que la firme dévoilera ses résultats trimestriels le 25 janvier, la stratégie de premiumisation de Remy Cointreau devrait porter ses fruits dans les prochains mois, selon le courtier.

Capgemini : +2,5% avec Quadient, Balyo, Faurecia

Somfy : +2% avec Infotel, Essilor et Beneteau

Thales poursuit sa marche en avant... Le titre du spécialiste des équipements et systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité avance de 1,5%. Alors que le groupe dévoilera ses résultats annuels le 3 mars, Citi a rehaussé ses estimations de résultats et son cours cible de 104 à 108 euros. La banque ('achat') estime que Thales devrait continuer à bénéficier de son statut de "valeur refuge défensive" alors qu'elle s'attend à ce que le groupe réalise de solides flux de trésorerie en 2021 et 2022. Elle précise qu'environ les deux tiers des bénéfices de cette année proviendront de la défense et de la sécurité et seulement 15% de l'aérospatiale.

Renault (+1,5%) a fait état d'une troisième année consécutive de baisse de ses ventes mondiales en volume en 2021, à cause des pénuries de puces et de ses difficultés en Chine et en Corée du Sud. Le groupe a commercialisé l'an dernier 2.696.401 voitures et fourgons, en baisse de 4,5%, selon un communiqué.

VALEURS EN BAISSE

OSE Immuno recule de près de 5% ce lundi, alors que le groupe a annoncé le départ d'Alexis Peyroles en tant que Directeur général de la Société. Dominique Costantini, actuellement Présidente du Conseil d'administration d'OSE Immunotherapeutics et Directrice générale de 2012 à 2018, a été nommée Directrice générale intérimaire, avec effet immédiat. La recherche d'un nouveau Directeur général a démarré avec l'aide d'un cabinet de recrutement international de premier plan. Alexis Peyroles a démissionné pour des raisons de santé, il restera impliqué dans les avancées d'OSE Immunotherapeutics.

EDF ne parvient pas à redresser la tête. Encore en baisse de 4%, le titre de l'électricien reste chahuté après le double coup de bambou de vendredi. Les analystes sont logiquement nombreux à revoir leur copie sur le dossier après ces annonces. D'autant que le spectre d'un important appel au marché plane désormais clairement au-dessus du groupe détenu à hauteur de 83% par l'Etat. Le dernier en date est HSBC qui a dégradé la valeur à 'conserver' tout en ramenant son objectif de 15,1 à 10 euros.

SMCP : -4% avec Cibox (-3%) et Manitou (-2,5%) avec la FDJ

Séché : -2% avec Ubisoft, LNA

Saint-Gobain est la seule baisse significative parmi les valeurs du CAC40 sur un repli de 1,5%.

Navya : -1,5% avec Neurones, STEF, Carmila, FNAC Darty, TechnipFMC et Elior