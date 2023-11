Clôture Paris : le CAC40 retrouve les 7.200 points, mais Alstom rechute !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Troisième séance positive pour la Bourse de Paris, avec un CAC40 qui a rejoint les 7.200 points, en hausse de 0,33% à 7.209 points en clôture, toujours porté par la détente de l'inflation qui renforce le scénario de la fin du cycle de hausse des taux directeurs des deux côtés de l'Atlantique. A noter que le CAC40 n'avait plus clôturé au-dessus de ce niveau symbolique des 7.200 points depuis le 21 septembre...

Le soulagement est donc venu de l'inflation américaine plus faible qu'attendu hier. L'indice des prix à la consommation a enregistré une croissance nulle le mois dernier après une progression de 0,4% en septembre, et une hausse de 3,2% sur un an, après une progression de 3,7% en septembre. Les investisseurs y ont vu l'oeuvre des hausses de taux d'intérêt de la Fed et donc un signe qu'il n'est plus nécessaire, pour l'institution américaine, de durcir à nouveau sa politique monétaire. En Europe aussi, la hausse des prix ralentit mais un peu moins vite... De quoi faire remonter l'euro sur les 1,0850/$. Le pétrole pointe à 81,50$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Orpea remonte de 24% suivi de Adocia (+10%) et de Ekinops (+9%)

STM grimpe de 5% avec Voltalia, Guillemot

Xilam : +4% suivi de McPhy, Verimatrix

Gerard Perrier : +3% suivi de Gl Events et Groupe ADP

Nacon : +2,5% avec LFE, Saint-Gobain, Derichebourg, Worldline, XFab, Forvia, Manitou

Air France KLM : +2% suivi de Stedim, Infotel, Neurones, Nexans, Rexel

Renault (+2%) a présenté aujourd'hui sa nouvelle entité "Ampère" dont l'Introduction en bourse est envisagée au 1er semestre 2024... Ampère vise à devenir un "pure player du véhicule électrique et du software, qui développe, fabrique et commercialise des véhicules particuliers électriques sous la marque Renault pour le marché européen". L'objectif est d'atteindre la parité des prix de vente entre les véhicules thermiques et électriques avant la concurrence grâce à une trajectoire claire de réduction des coûts de 40% d'ici à 2027/2028 entre la 1ère et la 2ème génération de véhicules électriques du segment C, avec une gamme de 7 véhicules en 2031 au coeur du marché européen : Megane E-Tech, Scenic E-Tech, Renault 5, Renault 4, "Legend" et deux véhicules complémentaires.

Teleperformance : +1,5% avec Capgemini, Innate

Le secteur du luxe est bien orienté avec LVMH en hausse de 1,5%, Kering (+0,5%) et Hermès d'environ 1%, alors que la Banque populaire chinoise a décidé de nouvelles injections massives de liquidités.

Plastivaloire monte de 1,5%, alors que le groupe a réalisé un 4e trimestre -de juillet à septembre 2023- très solide, avec un chiffre d'affaires de 191,5 millions d'euros, en hausse de +3,3% (+4,8% à taux de change constant) par rapport au 4e trimestre 2021-2022. Cette performance constitue un nouveau record d'activité pour un 4e trimestre.

VALEURS EN BAISSE

Alstom signe la chute du jour à Paris avec une action qui perd 15%. Plus que la publication de comptes intermédiaires sans grande surprise, le marché se focalise sur le gros plan d'économies de coûts annoncé par le géant du rail. Le groupe va en effet lancer un programme de cession d'actifs compris entre 500 et 1 milliard d'euros, supprimer 1.500 emplois et envisage une augmentation de capital. Alstom ne versera par ailleurs de dividende sur l'exercice fiscal en cours. Le groupe compte ainsi renforcer sa structure bilancielle et vise une réduction de sa position de dette nette d'un montant de 2 milliards d'euros d'ici mars 2025. Le Conseil d'Administration proposera par ailleurs au vote de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires, en juillet 2024, la nomination de Phillipe Petitcolin, ancien Directeur Général de Safran, en tant qu'administrateur, puis en tant que Président du Conseil d'administration. Par conséquent, les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général seront alors dissociées et Henri Poupart-Lafarge restera Directeur Général. Au niveau des perspectives, pour l'exercice fiscal 2023/24, la firme vise une croissance organique du chiffre d'affaires "au-delà de 5%", une marge d'exploitation ajustée à environ 6% et d'un cash-flow libre attendu dans une fourchette de -500 à -750 millions d'euros.

Coface (-7%) a réalisé sur 9 mois un résultat de 189,7 ME dans un contexte de ralentissement de l'inflation et de normalisation de la sinistralité. Le ROATE annualisé est ressorti à 14,1%. Le Chiffre d'affaires sur 9 mois est de 1.418 ME, en hausse de 7,1% à périmètre et taux de change constants et de 5,3% en données publiées. L'exposition aux risques en Israël est estimée à 4,6 MdsE.

DBV : -5% avec Genfit, Boiron (-4%), Lectra (-3%) et Necity avec Believe

Icade : -2,5% suivi de Bonduelle, Argan

Chargeurs recule de 2% suivi de Wendel, Esso, MdM, Ipsen, Valneva

Equasens : -1,5% avec Klepierre et Euronext, suivi de Sanofi (-1%)