Clôture Paris : le CAC40 retrouve les 7.000 points en séance, Ubisoft décroche

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le marché parisien a retrouvé la barre des 7.000 points en séance ce jeudi pour culminer à 7.015 points, avant de clôturer à 6.975 points, en hausse de 0,74%.

Les chiffres très attendus de l'inflation US sont ressortis globalement "en ligne" avec les anticipations (favorables) des économistes, matérialisant une poursuite du ralentissement de l'inflation en rythme annuel. Ainsi, l'indice américain des prix à la consommation est ressorti en repli de 0,1% en décembre, en comparaison du mois antérieur, et en augmentation de 6,5% sur un an. Le consensus de place était celui d'une stabilité en comparaison du mois précédent... Hors alimentation et énergie, le CPI américain progresse de 0,3% en comparaison du mois de novembre, en ligne avec le consensus FactSet. L'indice des prix augmente de 5,7% sur un an, hors alimentaire et énergie.

Selon l'outil FedWatch du CME Group ce jeudi, la probabilité d'une hausse de taux de la Fed de 25 points de base le 1er février se situe à 93%, contre 7% de chances d'un mouvement de 50 points de base. Le taux des fonds fédéraux se situe actuellement entre 4,25 et 4,5%.

La paire euro / dollar grimpe du coup à plus de 1,08$. Le baril de Brent livraison mars se négocie aussi en hausse à 84$.

Côté valeurs, Ubisoft a chuté après un gros avertissement, entraînant le secteur des jeux vidéo avec lui et Orpea est retombé après l'euphorie des derniers jours...

VALEURS EN HAUSSE

Intrasense flambe de 31%. Le spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale a annoncé l'entrée à son capital du groupe Guerbet, à hauteur de 39%, par le biais d'une augmentation de capital réservée d'un montant total de 8,8 ME à un prix d'émission de 0,44 euro par action, soit une prime de 34,15% par rapport au dernier cours de bourse d'Intrasense. A la suite de cette prise de participation, Guerbet prévoit de déposer prochainement, sur une base volontaire, un projet d'offre publique d'achat portant sur le solde des actions Intrasense, au même prix.

Atos gagne encore 6%, toujours porté par le mouvement spéculatif autour de l'avenir du groupe.

TFF : +4% avec Teleperformance, Medincell

Air France KLM : +3,5% avec Capgemini, LFE, Alten

Accor : +3% en compagnie de Klepierre, Esso, JC Decaux, Virbac

M6 : +2,5% suivi de Gecina, Neoen

Renault poursuit son très bon début d'année en bourse avec un titre qui prend encore 1,6% ce jeudi. Avec un gain de près de 20% depuis le premier janvier, le constructeur automobile affiche la meilleure performance du CAC40 sur la période.

Sanofi remonte de 0,2%. A la traine depuis le début de l'année, le laboratoire bénéficie d'un coup de pouce de Citi qui a repris le suivi de la valeur avec une recommandation 'achat' et un objectif de 110 euros. Le groupe a par ailleurs annoncé hier soir avoir pris un engagement de capital pluriannuel supplémentaire pour Sanofi Ventures, qui portera le capital de son fonds d'investissement 'evergreen' à plus de 750 millions de dollars. En plus de son rôle de partenaire financier auprès d'entreprises au portefeuille de projets au stade précoce avancé à intermédiaire, le fonds permettra de soutenir les futures opérations de 'business development' et de fusion et acquisition de Sanofi.

VALEURS EN BAISSE

Orpea retombe de 17% après avoir flambé au cours des dernières séances et repris plus de 30% sur la séquence. Face à la spéculation autour de son action, le management du spécialiste de la prise en charge de la dépendance a rappelé hier soir être engagé dans une restructuration financière drastique impliquant une capitalisation de 3,8 milliards d'euros de dettes non sécurisées de la société Orpea SA et une augmentation de capital comprise entre 1,3 et 1,5 MdE. Des mesures qui entraineront une dilution massive pour les actionnaires existants qui décideraient de ne pas y participer. Cette réaction a provoqué un véritable tollé de la part des actionnaires de la société. Concert'O, le concert regroupant le groupe familial Mat Immo Beaune et le groupe Nextstone, s'est notamment insurgé contre ce communiqué de presse d'Orpea, "dont le but semble être d'impacter à la baisse son propre cours de bourse".

Ubisoft plonge de 14% après son (gros) avertissement sur résultats. Évoquant un environnement plus difficile qui s'est notamment traduit par une performance inférieure aux attentes de "Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope" et "Just Dance 2023", le groupe a revu en forte baisse ses objectifs financiers. Ubisoft a également décidé de décaler, pour la sixième fois, le lancement du jeu "Skull and Bones", désormais attendu en début d'exercice 2023-2024. Le management anticipe, sur l'exercice en cours, un net bookings en baisse de plus de 10% par rapport à l'année précédente, contre un objectif précédent d'une croissance de plus de 10%, tandis que le résultat opérationnel non-IFRS, reflétant la baisse du net bookings, le report de Skull and Bones et la dépréciation accélérée d'environ 500 MEUR de la R&D capitalisée, est maintenant attendu dans le rouge à hauteur de -500 ME, contre +400 ME visés précédemment.

Nacon (-9%) et Bigben (-8%) souffrent dans le sillage d'Ubisoft dans le secteurs des jeux vidéo.

Balyo : -6% avec Mauna Kea

Guillemot : -4% avec Sergeferrari (-3%)

Ipsen : -2,5% suivi de Neurones, Derichebourg, SII

Essilor : -1,5% avec Voltalia, DBV

Korian recule de 1,5%, alors que le groupe a annoncé la finalisation de l'acquisition en Espagne de l'opérateur spécialisé dans la santé mentale Grupo 5 après avoir obtenu les autorisations nécessaires en matière réglementaire et en droit de la concurrence. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement des activités Santé du Groupe, et marque une nouvelle étape dans la construction d'une plateforme de Santé Mentale de premier plan en Europe. Avec un chiffre d'affaires attendu à 330 millions d'euros en 2023, en France, en Espagne et en Italie, Korian est le 3ème acteur privé du secteur en Europe.