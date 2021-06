Clôture Paris : le CAC40 retrouve les 6.600 pts !

Clôture Paris : le CAC40 retrouve les 6.600 pts !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

En baisse de près de 1% en début de matinée, le CAC40 a redressé la barre en séance pour gagner finalement 0,51% ce soir à 6.602 pts après les prises de bénéfices de vendredi (-1,46%) dans la foulée des déclarations moins accommodantes de James Bullard, le patron de la Fed de Saint-Louis. A noter que Tokyo a dévissé ce matin de 3,29% en clôture. Bullard a évoqué une première hausse de taux d'intérêt dès la fin de l'an prochain et une inflation plus "durable" aux Etats-Unis. Soit un discours à la connotation différente de celui de la Fed tablant toujours sur un scénario d'inflation conjoncturelle...

ECO ET DEVISES

Dans ce contexte, les investisseurs suivront les interventions attendues dans la semaine de plusieurs responsables de la Fed, dont celle du président Jerome Powell, auditionné demain par la commission de la Chambre des représentants sur la crise du coronavirus.

L'évolution du marché obligataire reste également scrutée de près alors que le rendement des titres du Trésor à 30 ans est passé ce matin sous la barre des 2% pour la première fois depuis février et celui du 10 ans a glissé sous la barre des 1,40%, au plus bas depuis février. Signe de l'incertitude ambiante et de la visibilité limitée sur l'avenir de la politique monétaire américaine, les taux sont repartis à la hausse cet après-midi avec un 10 ans US qui se tend de 4 pb à 1,477%.

La pandémie pèse encore sur l'économie de la zone euro mais la croissance pourrait rebondir plus rapidement que prévu avec la reprise de la consommation des ménages, a déclaré pour sa part Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne : "Si, à la baisse, la propagation des mutations du virus reste une source de risque, à la hausse, l'amélioration des perspectives de la demande mondiale et une augmentation plus rapide qu'anticipé des dépenses de consommation pourraient se traduire par une reprise plus forte encore", a-t-elle dit lors d'une audition au Parlement européen.

Elle a ajouté que le moment n'était pas encore venu de relever les taux d'intérêt car la BCE devait assurer le maintien de conditions de financement favorables...

"Une hausse soutenue des taux de marché pourrait se traduire plus largement par un resserrement des conditions de financement pour l'ensemble de l'économie", a-t-elle expliqué en reprenant le communiqué de politique monétaire du 10 juin.

"Un tel resserrement serait prématuré et constituerait un risque pour la reprise économique en cours et les perspectives d'inflation."

L'indice du dollar (qui mesure son évolution face à un panier de 6 devises de référence) recule de 0,3% à 91,8 points, alors que l'euro remonte timidement face au billet vert (+0,5%), à 1,19$ entre banques.

Le bitcoin poursuit sa correction autour des 32.600$.

Enfin, les cours du brut continuent leur ascension. Le baril de Brent de la mer du Nord (contrat d'août) progresse de 1,1% à 74,35$. L'or noir, qui vient d'aligner quatre semaines de hausse, reste soutenu par les espoirs d'une forte demande pendant la saison estivale mais également par l'absence d'accord entre l'Iran et les grandes puissances mondiales en vue de relancer l'accord sur le nucléaire iranien.

VALEURS EN HAUSSE

Cie des Alpes remonte de 10% suivi de McPhy (+6%)

Solutions30 : +4,7% avec Michelin, Stellantis et Plastivaloire dans le secteur automobile

TF1 : +3,5% avec M6 qui repartent en hausse

Air Liquide encouragé par une note de JP Morgan grimpe de 2,5% avec Guillemot, Rexel, Technip Energies

Bolloré : +1,5% suivi de Cegedim, Plastic Omnium

Gl Events : +2% avec Schneider, Bolloré, Scor

Valeo : +1,5% suivi de Publicis, Quadient, Eramet et Renault

Carrefour : +1% suivi de Total, Wendel, Faurecia

EssilorLuxottica (+0,6%) et Tory Burch ont annoncé le renouvellement de leur contrat de licence exclusif pour le développement, la production et la distribution mondiale de lunettes de soleil et de montures de prescription sous la marque Tory Burch. Ce renouvellement pour une période de dix ans prendra fin le 31 décembre 2030, selon les conditions prévues au contrat. Aucun détail financier a été dévoilé.

VALEURS EN BAISSE

Axway : -6,5% suivi de Groupe Crit, Genomic, Abionyx

Atari : -5% suivi de 2CRSI (-4,5%) avec Vallourec, Medincell

Robertet : (-3%) Atos, Neoen, Orpea

Danone : -2% avec Ubisoft, Savencia, CGG

Accor : -1,5% avec Alten et Sodexo