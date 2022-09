Clôture Paris : le CAC40 retrouve les 6.300 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a poursuivi sur sa lancée de la fin de semaine dernière en dépassant même les 6.300 points ce lundi, en hausse de 1,95% en clôture à 6.333 points. C'est la 5ème séance de hausse consécutive en bourse de Paris. Les marchés ont rapidement absorbé le relèvement de 75 points de base des taux directeurs annoncé par la BCE jeudi. La banque centrale a confirmé sa priorité à la lutte contre l'inflation malgré la perspective d'une récession dans la zone euro cet hiver. Aux Etats-Unis, une hausse des taux de même ampleur est attendue le 21 septembre prochain alors que l'Euro évolue de nouveau au-dessus de la parité face au Dollar.

Wall Street positive aussi ce lundi mais les opérateurs seront particulièrement attentifs, demain mardi, aux derniers chiffres de l'inflation américaine pour le mois d'août 2022. L'indice des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois d'août devrait marquer un nouveau ralentissement de l'inflation, avec des anticipations de 8,1% en glissement annuel contre 8,5% en juillet.

VALEURS EN HAUSSE

* Plusieurs valeurs cycliques retrouvent de la hauteur sur le CAC40 : Alstom, Renault ou ArcelorMittal reprennent ainsi de 3 à 4%.

* Le secteur bancaire reste bien orienté même s'il avait déjà bien profité en fin de semaine dernière de la hausse des taux directeurs. BNP Paribas gagne près de 4% au-dessus de 50 euros. Crédit Agricole et Société Générale gagnent entre 2% et 3%.

* Navya remonte de 9% à 0,26 euro. Le groupe vient de signer un contrat aux États-Unis avec le fournisseur de mobilité autonome Beep, portant sur la vente de 8 navettes autonomes. Cette nouvelle commande de Beep augmente considérablement la taille de sa flotte et porte à 22 le nombre total de navettes autonomes Navya exploitées. Elle permettra à l'entreprise basée à Lake Nona, en Floride, de faire face à la demande croissante des États-Unis pour les solutions de transport autonome qui répondent de manière pratique, flexible et rentable aux défis non seulement de la mobilité, du développement durable, mais également de la sécurité et de la pénurie de personnel.

* Atos poursuit son rebond de vendredi, en hausse de 5,8% à 9,82 euros, après avoir violemment décroché de plus de 15% jeudi. Sycomore Asset Management, qui détient une part minoritaire du groupe de services informatiques, a demandé haut et fort la démission du président du groupe, Bertrand Meunier. Cyril Charlot, associé fondateur de la société de gestion, a également indiqué à l'agence 'Reuters' demander le remplacement des membres les plus anciens du conseil d'administration par des spécialistes du secteur. Sycomore AM juge que le projet de scission d'Atos est "trop ambitieux et trop complexe"...

* Sopra Steria s'adjuge 2,9% à 145,5 euros. Oddo BHF a réitéré son avis 'surperformer' avec une cible ajustée de 218 à 214 euros.

VALEURS EN HAUSSE

* Orpea plonge de plus de 21% à 16,44 euros, sanctionné après l'annonce d'une baisse de sa rentabilité au premier semestre et l'avertissement d'une probable diminution de cette dernière au second semestre. Si le spécialiste de la prise en charge de la dépendance a vu son chiffre d'affaires augmenter de 10,9% à 2,295 MdsE sur les six premiers mois de l'année, son taux de marge d'EBITDAR a reculé à 18,5% (24,9% un an plus tôt). Ainsi, si l'activité du 1er semestre et des mois d'été est resté soutenue par le rythme d'ouverture de nouveaux lits et une amélioration progressive du niveau d'activité, la rentabilité opérationnelle du 1er semestre, tout comme celle de l'exercice 2022, est affectée par la réduction des mécanismes de compensation relatifs à la Covid-19, que la progression du taux d'occupation du Groupe ne permet pas de compenser, par un montant important de produits spécifiques à 2021 non reconduits, par un contexte inflationniste sur les achats (notamment l'énergie), mais également par une politique plus active de recrutement, plus particulièrement en France, dans un marché de l'emploi sous tension. Si le management confirme sa confiance dans sa capacité à maintenir une dynamique solide de croissance du chiffre d'affaires sur l'exercice 2022, le taux de marge d'EBITDAR du 2nd semestre 2022 pourrait être inférieur au niveau du 1er semestre 2022. Outre les problèmes internes à la société, la volatilité des marchés de l'énergie pénalise également Orpea.

* La chute d'Orpea influence Korian qui recule de 3,2% à 12,2 euros.

* Une seule baisse (peu significative) sur le CAC40 : Worldline cède 0,4% à 46,7 euros.