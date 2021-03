Clôture Paris : le CAC40 retrouve les 5.900 pts !

Clôture Paris : le CAC40 retrouve les 5.900 pts !









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 a accéléré le mouvement en ce début de semaine pour rejoindre la barre des 5.900 pts, au plus haut depuis plus d'un an, à 5.902 points en hausse de 2,08%. Les investisseurs jouent clairement les espoirs de reprise de la croissance mondiale, alimentés par le vote en cours d'un plan de relance historique aux Etats-Unis et par l'accélération de la campagne de vaccination internationale... Premières à en profiter, les valeurs industrielles cycliques, mais aussi les titres qui évoluent parmi les compartiments qui ont été les plus affectés par la crise sanitaire comme les foncières ou l'évènementiel...

ECO ET DEBISES

Les signes d'amélioration de l'état de santé de l'économie américaine se multiplient d'ailleurs déjà depuis quelques semaines, comme l'attestent les très bons chiffres de l'emploi de février et la poursuite de la campagne de vaccination qui permet une baisse des nouvelles contaminations au Covid-19.

Autre signe d'anticipation de sortie de crise, le retour du brut, en séance, à plus de 70 dollars le brent pour la première fois depuis le début de la pandémie, aidé aussi par l'effet des attaques des forces yéménites Houthi contre des installations pétrolières en Arabie Saoudite. Le baril consolide malgré tout ce soir à 68,5$. En attendant jeudi la réunion du comité de politique monétaires de la BCE, l'euro reflue encore à 1,1850/$.

VALEURS EN HAUSSE

GL Events : +8,8% suivi de Unibail (+8%) et de Klepierre (+7,5%)

AKKA : +8% avec Atari (+6,5%) et Stellantis (+6%) avec l'aide de nouvelles notes de brokers.

Société Générale (+4,5%) BNP Paribas (+3%) et Crédit Agricole (+3%) font partie des plus fortes hausses du CAC40.

CGG (+4,3%) et Vallourec (+1,2%) avec le baril, suivi de TechnipFMC (+5%) et de

Technip Energies (+5%) qui confirme son rebond. Après une hausse de 5,7% vendredi, le titre de la société d'ingénierie et de technologies pour la transition énergétique progresse de 3,5% à 12,05 euros en ce début de semaine. Outre la nouvelle hausse des cours du pétrole, l'action bénéficie encore du soutien d'un analyste puisque la SocGen a initié le suivi de la valeur avec un conseil 'acheter' et un objectif de 15,7 euros. Vendredi, C'est Kepler Cheuvreux qui avait débuté la couverture du dossier avec un conseil 'achat'.

Airbus : +5% après la détente du bras de fer entre américains et européens dans l'aéronautique.

Safran gagne aussi 5,5% avec Figeac (+4%)

Nexans : +5% suivi de FFP, Valeo

SMCP : +4% avec Michelin, Vilmorin, Saint-Gobain

Alten : +3% suivi de JC Decaux, Balyo, Scor et LafargeHolcim

VALEURS EN BAISSE

Abivax chute lourdement de plus de 25%, après avoir déclaré mettre fin à l'étude miR-AGE de phase 2b/3 chez les patients Covid-19 à risque élevé, conformément à la recommandation du Data Safety and Monitoring Board (DSMB)... Cette étude est arrêtée en raison d'un manque d'efficacité. L'étude internationale miR-AGE de phase 2b/3 (ABX464-401) avait d'ores et déjà recruté 500 patients Covid-19 à risque élevé, sur les 1.034 prévus et avait été désignée "Priorité Nationale de Recherche" par le gouvernement français en décembre 2020.

2CRSI : -5% avec Ipsen et Navya (-4%)

Ose : -3% avec Euronext

Nacon : -2% en compagnie de Chargeurs, McPhy et Eramet

Pernod Ricard (-1%) a annoncé la signature d'un accord en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire dans La Hechicera, marque de rhum colombien ultra-premium lancée en 2012.

BioMerieux : -1% avec Guerbet et Interparfums