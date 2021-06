Clôture Paris : le CAC40 retombe vers les 6.500 pts

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La bourse de Paris corrige à nouveau après avoir fait une pause hier... Le CAC40 a perdu 0,91% à 6.507 points ce mercredi après être descendu jusqu'à 6.474 points dans la matinée. Les investisseurs se détournent à nouveau des valeurs liées au tourisme et à l'aérien avec les nouvelles inquiétudes sanitaires liées à la propagation du variant delta du coronavirus et les nouvelles restrictions adoptées dans plusieurs pays...

Wall Street évolue en ordre dispersé pour cette dernière séance du mois, du trimestre, et du semestre. Une première partie d'année très positive pour la place américaine puisque depuis le 1er janvier, le DJIA affiche un gain d'environ 12%, le S&P gagne plus de 14% (sa deuxième meilleure performance depuis 1998) et le Nasdaq progresse de près de 12,5%.

ECO ET DEVISES

Sur le front macro-économique, le rapport sur l'emploi privé aux Etats-Unis du cabinet ADP laisse présager de très bons chiffres mensuels de l'emploi vendredi, même s'ils ne sont pas toujours liés. Les créations de postes dans le privé aux États-Unis pour le mois de juin ont en effet nettement dépassé les attentes, puisqu'elles ressortent au nombre de 692.000, contre 600.000 de consensus de place et 886.000 pour la lecture révisée du mois de mai (978.000 en première estimation).

En juin, les petites entreprises ont créé 215.000 emplois, contre 236.000 pour les moyennes et 240.000 pour les grandes, montre le rapport d'ADP du jour. Les services représentent l'essentiel de la performance, avec 684.000 créations de postes, contre 68.000 pour le secteur de la production de biens. 332.000 postes ont été générés dans les secteurs des loisirs et de l'hospitalité.

L'indice manufacturier PMI de Chicago est retombé à 66,1 en juin après un niveau historique de 75,2 pour le mois de mai. Le consensus était positionné à 70. L'indice signale néanmoins toujours une très forte croissance de l'activité manufacturière dans la région.

Sur un marché immobilier américain de plus en plus tendu, l'indice des promesses de ventes de logements a affiché une forte hausse de 8% en mai en comparaison du mois antérieur, alors que le consensus tablait sur un repli de 1%. A 114,7, il ressort au plus haut depuis mai 2005. La lecture du mois précédent a été confirmée à -4,4%. Sur un an, l'indice progresse de 13%, selon la National Association of Realtors.

Sur le marché des changes, l'indice du dollar accélère et gagne désormais 0,3% à 92,3 points face à un panier de 6 devises de référence, tandis que l'euro rend 0,3% face au billet vert à 1,1855$ entre banques. Sur les marchés obligataires, les taux se détendent nettement avec un rendement du T-Bond à 30 ans pointe à 2,051% (-3,2 pb) et celui du T-Bond à 10 ans recule de 2,9 pb à 1,441%.

Sur le marché des cryptomonnaies, le Bitcoin cède environ 4,5% sur 24 heures, autour de 34.650$ sur la plateforme Bitfinex.

Enfin, les cours du pétrole repartent de l'avant, au plus haut depuis plus de deux ans et demi. Le baril de WTI progresse de 1,5% à 74,15$ sur le Nymex pour le contrat à terme d'août, alors que le baril de Brent de la mer du Nord (contrat d'août) avance de 0,9% à 75$. En hausse de près de 50% depuis le premier janvier, le WTI est sur le point de signer son meilleur semestre depuis 2009. Les opérateurs attendent la journée de jeudi et la réunion de l'Opep+ qui devrait déboucher sur une nouvelle petite augmentation des quotas de production du groupe de pays pétroliers. Les analystes sondés par 'Bloomberg' s'attendent en moyenne à ce que l'alliance de 23 pays producteurs d'or noir annonce une nouvelle hausse de 550.000 barils par jour en août, ce qui serait un geste modeste, et ne couvrirait pas le déficit d'offre mondiale, estimé par l'Opep à environ 2 millions de barils par jour. Les stocks de brut US ont fortement diminué la semaine passée. De quoi offrir un autre soutien aux cours de l'or noir. D'après le Département à l'Energie, les stocks domestiques de pétrole pour la semaine close le 25 juin ont en effet chuté de 6,7 millions de barils à 452,3 mb, contre une baisse de 3,9 mbj attendue par le consensus. Les réserves d'essence ont progressé de 1,5 mb (contre un recul de 0,9 mb anticipé par le marché), alors que les stocks de produits distillés ont reculé de 0,9 mbj par rapport à la précédente semaine, contre une augmentation de 1 mb attendue.

VALEURS EN HAUSSE

Solutions30 reprend 11%. Le groupe a notamment souligné ce matin lors de son Assemblée Générale que sa situation boursière ne reflète pas sa situation opérationnelle et son potentiel de croissance avec l'objectif de réaliser 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Les comptes 2020 ont été approuvés par les actionnaires.

Vallourec prend 6%. Le spécialiste des tubes sans soudure est porté par une note de Jefferies qui a rehaussé sa recommandation à l''achat' en visant 12,8 euros. L'analyste explique que la restructuration financière du groupe a répondu aux inquiétudes concernant son bilan, et il reste désormais des risques de révision à la hausse des prévisions d'Ebitda pour 2021.

Rallye : +6% avec Orpea (+4%) et Sodexo (+3%)

Korian : +2,5% avec Lisi, Elior, Airbus

M6 : +1,5% avec Verallia, Accor, Eutelsat, BioMerieux

VALEURS EN BAISSE

Gensight : -8% suivi de Innate (-5%) et de Valeo (-4,5%)

Nicox : -3% avec Beneteau, Believe, Atari, Alten, Synergie

ADP : -2,5% suivi de Dassault, Faurecia

Kering cède 2% malgré le broker Morgan Stanley qui a porté son objectif de cours de 620 à 750 euros avec un avis à 'pondération en ligne'.

Renault perd 2%. Le groupe a présenté son nouveau plan stratégique orienté vers les voitures électriques. Renault vise le mix le plus vert du marché européen en 2025, avec plus de 65% de véhicules électriques et électrifiés et jusqu'à 90% de véhicules électriques pour la marque Renault en 2030.

Michelin : -2% suivi de CGG, Atos, L'Oreal