Clôture Paris : le CAC40 retombe sur les 6.500 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 est retombé sur les 6.500 points ce mardi en clôture, en recul de 0,74%, reperdant une grande partie de son avance d'hier. La nouvelle poussée des rendements obligataires, avec un '10 ans' américain se positionnant de nouveau au-dessus des 3% et un taux des OAT 10 ans à plus de 1,80% en France, rend plus fragile l'appétence au risque... Les préoccupations liées à l'inflation et au resserrement des politiques monétaires sont plus que jamais au centre des préoccupations. Le baril de pétrole reste d'ailleurs haut perché, autour de 120 dollars le WTI et le Brent, ce qui a fait remonter les prix de l'essence quasiment au plus haut ces derniers jours malgré la remise de 18 centimes par litre, encore en place jusqu'à cet été...

ECO ET DEVISES

A ce titre, la banque centrale d'Australie a relevé ce mardi son principal taux d'intérêt directeur d'un demi-point de pourcentage, une hausse plus forte qu'attendu, en expliquant que le resserrement de sa politique monétaire devrait se poursuivre dans les mois à venir afin de juguler l'inflation. En Europe, la Banque centrale européenne ne devrait pas toucher à ses taux jeudi mais elle pourrait donner aux marchés de nouvelles indications sur ses intentions pour les prochains mois. L'euro campe ce soir sur les 1,07/$ entre banques.

VALEURS EN HAUSSE

Les valeurs pétrolières sont globalement bien orientées et CGG monte de près de 7% à 1,20 euro. Le groupe a annoncé dernièrement l'acquisition par Sercel, sa division Sensing & Monitoring, de Geocomp Corporation spécialisée dans les services et produits à haute valeur ajoutée pour la gestion des risques géotechniques et la surveillance des infrastructures aux Etats-Unis... CGG accélère ainsi le développement de son portefeuille technologique vers de nouveaux marchés en forte croissance : cette acquisition donne à Sercel un accès au marché américain des infrastructures et favorise le déploiement de ses solutions de surveillance des infrastructures basées sur la plateforme S-lynks et S-scan.

Technip Energies (+5%) a remporté un contrat d'étude de faisabilité (Bankable Feasibility Study) auprès de Viridian Lithium pour la construction de la première usine de raffinage et de conversion du lithium en Europe. Située à Lauterbourg, en France, l'usine produira jusqu'à 100.000 tonnes de produits chimiques à base de lithium pour batteries - soit une quantité permettant d'alimenter 2 millions de véhicules électriques - pour permettre une chaîne d'approvisionnement de batteries sécurisée et durable pour la transition vers la mobilité électrique. Le contrat consiste en une étude de faisabilité (BFS), et un droit préférentiel sur la construction de l'usine et ses trois extensions prévues.

Vallourec gagne aussi 3% avec Tarkett, Mersen et Figeac Aero.

Lectra : +3% avec Covivio

LFE : +2,5% avec Plastivaloire, SII et Equasens

SII : +1,5% avec Saint-Gobain, Altarea, 2CRSI, Elior

Valneva : +1% suivi de Neurones, GTT, Balyo et Elis

FDJ : +0,5% avec Thales, Eiffage, Alstom

Valeo gagne 0,2%. Valeo Siemens eAutomotive a annoncé avoir d'ores et déjà dépassé l'objectif de plus de 4 MdsEUR de prises de commandes pour des technologies d'électrification haute tension, pour la période 2021-2022. Cela représente une avance de plus de sept mois par rapport à la feuille de route annoncée, signe du dynamisme de Valeo Siemens eAutomotive sur le marché en forte accélération de l'électrification haute tension.

VALEURS EN BAISSE

Nanobiotix : -6% avec Maison du Monde (-5%) et SES Imagotag et Forsee Power

Lysogène : -4% avec Casino et Parrot

BigBen : -3,5% suivi de Abivax et de Trigano avec Aramis et K&B

Dassault Systèmes recule de 2%. Jefferies est repassé à 'sousperformance', contre 'conserver' en ciblant un cours de 33 euros contre 40 euros auparavant...

Believe : -2% suivi de Rallye, DBV, JC Decaux, Altamir, Orpea

Bolloré : -1,5% avec SG, Eramet, L'Oreal, Publicis et Remy Cointreau

Sanofi (-0,2%) entend être le leader de l'immunologie, rapporte le quotidien économique allemand Handelsblatt, citant le directeur général du laboratoire français, Paul Hudson. Hudson s'attend désormais à ce que Sanofi soit en mesure de générer des ventes de plus de 22 milliards d'euros dans ce domaine, d'ici la fin de la décennie. Le principal produit Dupixent, un médicament contre la dermatite atopique, apporterait à lui seul plus de 13 milliards d'euros.