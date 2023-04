Clôture Paris : le CAC40 retombe sous les 7.500 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après avoir limité son repli à -0,56% hier, la bourse de Paris a poursuivi son mouvement de consolidation, en baisse de presque 0,86% ce mercredi à 7.466 points en fin de journée. Ce sont encore les nombreuses publications trimestrielles qui ont guidé la tendance avec quelques poids lourds du CAC40 au rendez-vous : Vinci, Carrefour, Kering, Danone, Dassault Systèmes, Teleperformance ou Orange.

A Wall Street, plusieurs résultats d'entreprises décevants, dont ceux d'UPS, ont aussi alimenté les craintes sur la conjoncture, tandis que ceux de la First Republic Bank ont ravivé les inquiétudes dans le secteur bancaire régional américain. Les résultats meilleurs que prévu d'Alphabet et Microsoft apportent néanmoins un certain soulagement... L'euro remonte ce soir à 1,1050/$. Le pétrole campe sur les 80$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Orpea remonte de 11% avec Gensight (+9,5%) et Korian (+7%) après ses comptes

Casino reprend plus de 6% avec S30, Nacon et Nicox (+5%)

Claranova : +4% avec Cie des Alpes après ses résultats

Atos : +3% avec FNAC Darty, Quadient

Vinci gagne 2,5%. Le groupe de BTP et de concessions a vu son chiffre d'affaires atteindre 15 milliards d'euros au 1er trimestre 2023, en hausse de 17% par rapport à celui du 1er trimestre 2022 dont 14,2% de croissance organique. Vinci envisage toujours pour 2023 une nouvelle progression de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel, d'une ampleur plus modeste que celle observée en 2022. Aussi, malgré la hausse sensible des frais financiers, le résultat net devrait être légèrement supérieur à son niveau de 2022. Après un niveau exceptionnellement élevé d'encaissements clients en fin d'année 2022 et compte tenu d'une hausse sensible des investissements attendue en 2023 dans l'aéroportuaire ainsi que dans les énergies renouvelables, le groupe précise que son cash-flow libre pourrait s'établir - en première approche - dans une fourchette de 4 à 4,5 milliards d'euros en 2023.

Klepierre : +2,5% avec Sopra, Carmila, ALD, Manitou

Eurofins : +2% suivi de Bouygues et Alten

Carrefour (+2,1%) a déclaré être en capacité d'atteindre ses objectifs annuels après l'accélération de la croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre, malgré une inflation élevée. Le numéro un européen de la distribution alimentaire a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre de 22,071 milliards d'euros, en croissance de 12,3% en comparable, aidé par des résultats solides en France, où les hypermarchés, très surveillés, ont bénéficié de leur positionnement en matière de rabais. En comparaison, le chiffre d'affaires avait augmenté de 10,9% au quatrième trimestre 2022. Carrefour a également confirmé ses objectifs financiers pour 2023, à savoir la poursuite de la croissance de ses trois principaux indicateurs - le résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda), le résultat opérationnel courant et le cash-flow libre net.

Orange gagne aussi 2,1%. L'opérateur télécom a confirmé tous ses objectifs financiers et la proposition d'une augmentation du dividende de l'exercice 2023 à 72 centimes, incluant un acompte de 30 centimes versé en décembre 2023. Commentant la publication de ces résultats, Christel Heydemann, Directrice Générale du groupe Orange, a déclaré : "La poursuite de la hausse du chiffre d'affaires et de l'EBITDAaL ainsi que la baisse des eCapex par rapport au 1er trimestre 2022 sont en ligne avec nos objectifs pour 2023 et nous confortent dans notre ambition pour les années à venir. Nous avons commencé à exécuter notre plan stratégique "Lead the Future" avec une stratégie commerciale davantage orientée valeur grâce à la qualité de nos réseaux et de nos services qui, associée à la maîtrise de nos coûts, nous permet de compenser partiellement l'inflation. Notre performance est une nouvelle fois tirée par la remarquable croissance de la zone Afrique et Moyen-Orient et notre forte croissance en Europe, alimentée par la valeur. Ce trimestre marque aussi le retour à la croissance des services de détail en Espagne, où nous sommes en croissance pour le troisième trimestre consécutif, ainsi que la progression à deux chiffres des revenus de notre activité Orange Money en Afrique ; deux preuves de la solidité du Groupe et de notre capacité à répondre à une pression concurrentielle accrue. En France, les services de détail restent en progression et devraient réaccélérer à partir du second semestre grâce aux récentes hausses de prix. Enfin, sur le segment Entreprises, nous exécutons notre plan de transformation."

VALEURS EN BAISSE

Grosse opération de croissance externe en vue chez Teleperformance ! Une transaction pas très au goût du marché si l'on se réfère à la chute de plus de 14% du titre. A moins que ce décrochage soit davantage lié à l'avertissement sur revenus émis quelques heures plus tôt par le spécialiste de la relation client. Le géant des services aux entreprises a annoncé son intention de déposer une offre volontaire d'acquisition en cash et en titres sur l'intégralité des actions de Majorel, spécialiste des expériences client personnalisées. Le groupe français propose 30 euros par action, soit un montant total de 3 milliards d'euros, pour racheter la société basée au Luxembourg. Une offre qui matérialise une prime de 43% sur le dernier cours de clôture de Majorel. Les actionnaires de Majorel pourront choisir de recevoir des titres Teleperformance selon un ratio d'échange de 0,1382 action Teleperformance pour chaque action Majorel, dans la limite de 1 MdE d'actions Teleperformance.

Du côté de l'activité, Teleperformance a profité de sa publication trimestrielle pour revoir à la baisse sa guidance de croissance 2023 : il table désormais sur une hausse du chiffre d'affaires à données comparables (hors contrats Covid) entre 8% et +10%, contre environ +10% auparavant. La croissance du chiffre d'affaires à données comparables (contrats Covid inclus) serait de l'ordre de +7%. Le management a en revanche révisé à la hausse son objectif de marge d'EBITA à environ 16%, un niveau record, à comparer à un objectif initial de 15,7%. Une révision qui s'explique par l'impact relutif sur la profitabilité de l'offshore et d'un mix plus favorable (service spécialisé).

Nexans chute aussi de 8% après ses comptes, de même que Dassault Systèmes qui perd 6,8%, sa plus forte chute depuis mai 2022, après l'annonce d'une marge opérationnelle de 31% au premier trimestre, en baisse de 4 points sur un an, pour un chiffre d'affaires de 1,43 milliard d'euros, en hausse de 8% en données publiées et de 7% à taux de change constants. Le groupe a confirmé ses objectifs non-IFRS pour l'exercice 2023, à savoir un BNPA dilué non-IFRS compris entre 1,18 et 1,20 euro, avec une croissance du chiffre d'affaires de 8% à 9%. Les ventes de licences sont en revanche en baisse de 10% en raison de la faiblesse de la Chine et la marge opérationnelle est ressortie inférieure à ses attentes.

Rallye : -6% avec Valneva

Inventiva : -5% avec Waga et Valeo (-4%) après ses comptes

Lectra : -3% avec Esso, Sword, OVH, McPhy

Schneider : -2,5% avec Dior, M6, Thales, Rexel

Kering (-2%) continue à souffrir de la comparaison avec LVMH et Hermès après l'annonce d'une croissance organique de seulement 1% (+2,91% de consensus) au premier trimestre avec des revenus de 5,077 MdsE. La marque phare du groupe, Gucci, a réalisé des ventes de 2 616 millions d'euros, en hausse de 1% tant en données publiées que comparables, contre une hausse de 2,7% anticipée par le marché. "La performance de Kering au premier trimestre demeure contrastée, comme nous l'avions anticipé", a commenté le PDG de Kering, François-Henri Pinault, tout en jugeant que "l'amélioration progressive de l'activité tout au long de la période est encourageante". Si Yves Saint Laurent a vu ses ventes augmenter de 8% pendant les trois premiers mois de l'année, les autres marques de Kering ont souffert. C'est le cas en particulier de Balenciaga, dont les ventes ont baissé de 9% alors que la marque a subi le contre-coup d'une campagne de publicité qui a généré de fortes critiques aux Etats-Unis et au Royaume-uni parce qu'elle mettait en scène des enfants.

Bic : -2% après ses comptes, suivi de Legrand, Sanofi, GL Events

Airbus : -1,5% avec LVMH, Forvia, Safran

Danone (stable). Le géant de l'agroalimentaire a relevé sa prévision de croissance du chiffre d'affaires 2023 à la faveur d'une hausse à deux chiffres de ses ventes au premier trimestre, tirées notamment par les hausses de prix. Le groupe table désormais sur une hausse des ventes entre 4% et 6% en données comparables pour l'ensemble de l'année, contre une progression entre 3% et 5% attendue précédemment. L'objectif d'une "amélioration modérée" de la marge opérationnelle courante sur 2023 est de son côté confirmé. La demande des consommateurs a jusqu'à présent largement résisté aux plus fortes hausses de prix pratiquées dans le secteur de l'alimentaire depuis des décennies. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires a grimpé de 10,5% à données comparables, à 6,962 milliards d'euros, avec un effet prix de 10,3% et un effet volume/mix de 0,2%.