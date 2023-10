Clôture Paris : le CAC40 retombe sous les 7.000 points, en baisse de 1,01%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La bourse de Paris s'est enfoncée dans le rouge ce mardi, le CAC40 retombant sous la barre des 7.000 points, en baisse de 1,01% à 6.997 points en clôture. L'engagement de la Banque centrale européenne de maintenir les coûts d'emprunt à un niveau élevé pendant une période prolongée n'exclut pas de nouvelles hausses des taux d'intérêt, selon le patron de la Banque centrale de Finlande... Une nouvelle déclaration qui a plombé l'ambiance déjà lourde ! "Sur la base de notre évaluation actuelle, nous, au sein du Conseil des gouverneurs de la BCE, considérons que les taux directeurs ont atteint des niveaux qui, maintenus pendant une durée suffisamment longue, apporteront une contribution substantielle au retour rapide de l'inflation vers notre objectif", a déclaré Tuomas Valimaki. "Mais compte tenu des risques entourant la trajectoire de l'inflation, cela ne signifie pas nécessairement qu'il n'y aura plus de hausse des taux d'intérêt", a souligné celui qui remplace le gouverneur Olli Rehn en campagne pour la présidence finlandaise.

Les commentaires du responsable finlandais vont cependant à l'encontre de ceux d'autres membres du Conseil des gouverneurs, comme le vice-président Luis de Guindos, qui a déclaré lundi que les taux d'intérêt, à leur niveau actuel de 4%, contribueraient à ramener l'inflation de la zone euro à l'objectif de 2%. Après 10 hausses consécutives des coûts d'emprunt, les marchés et les économistes continuent donc de s'interroger...

La fébrilité persiste aussi aux Etats-Unis, comme en témoigne l'indice "Fear and Greed" (peur et avidité) de CNN Business, qui vient de passer à 18, en territoire de "peur extrême"... Les opérateurs sanctionnent ce jour les bons chiffres des ouvertures de postes aux USA, alors qu'ils espéraient une faible du marché du travail qui aurait bien fait les affaires de la Fed...

Sur le Nymex, le baril de brut WTI se stabilise à 88,8$. L'indice dollar avance de 0,1% face à un panier de devises de référence. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à 5,13%, contre 4,75% sur le 10 ans et 4,87% pour le 30 ans...

VALEURS EN HAUSSE

Vantiva ex-Technicolor gagne plus de 21%. Vantiva a conclu un accord d'option d'achat avec CommScope, en vue d'acquérir sa division Réseaux Domestiques. Cette société américaine cotée au Nasdaq fournit des équipements offrant des solutions de connectivité résidentielle et de décodeurs vidéo. CommScope Home Networks a réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 milliard de dollars sur les 12 derniers mois clôturant au 30 juin 2023, tandis que Maison Connectée de Vantiva a réalisé 2,0 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur la même période. Aux termes de la transaction, CommScope recevrait une participation dans Vantiva à l'issue de l'opération, représentant 25 % sur une base entièrement diluée, par le biais d'une augmentation de capital réservée à CommScope en contrepartie du transfert de l'activité Home Networks à Vantiva et un montant cumulé maximum de complément de prix de 100 millions de dollars, soumis à l'atteinte par Vantiva (à périmètre constant) d'un EBITDA égal ou supérieur à 400 millions d'Euros dans une année fiscale donnée au cours des 5 ans suivant le premier exercice après la conclusion de l'acquisition. Le paiement annuel de ce complément de prix ne pourra excéder 50 millions de dollars.

Orpea : +4% suivi de Altamir (+3%), TFF (+1,6%) avec Vetoquinol et Pernod Ricard

Groupe Crit : +1% avec Beneteau, Nokia

Vivendi : +0,5% avec Neurones, Argan, Danone

Technip Energies (+0,2%). La société d'Ingénierie et de Technologies est dopée par une note de JP Morgan qui a relevé à 'surpondérer' sa recommandation sur la valeur en visant 28 euros. Le groupe devrait continuer à bénéficier de son important carnet de commandes pour le marché en forte croissance du gaz naturel liquéfié, en particulier au Moyen-Orient, affirme la banque.

VALEURS EN BAISSE

BigBen : -10% avec Xilam (-9%) et Elior (-8%), Forvia et Nacon

Exail : -6% suivi de Nanobiotix, Renault

Eiffage : -5,5% avec Lisi, S30

FNAC Darty : -4,5% suivi de Gl Events, Antin, Clariane

Nexity : -4% suivi de Solocal, Assystem, Ubisoft

Worldline (-3,8%). Le titre avait déjà perdu plus de 3% hier alors que le broker Jefferies avait réduit sa cible sur le dossier de 35,9 à 30,2 euros avec un avis à 'conserver'.

Eramet abandonne 3,6%. AlphaValue a dégradé le groupe minier à 'vendre' tout en coupant sa cible de 73 à 59,3 euros et Oddo BHF a ajusté son objectif de cours de 91 à 89 euros ('neutre').

Atos : -3,5% avec Getlink, Bonduelle, MdM, Sopra, Bastide, Vallourec, JC Decaux, Guillemot

Edenred (-1%) après son violent décrochage de lundi. Sur 'BFM Business', Ilan Ouanounou a déclaré que plafonner les frais perçus par les entreprises fournissant des chèques-repas aux salariés en France " n'a aucun sens " car le marché est compétitif. Le DG d'Edenred France a ainsi affirmé : "il n'est pas nécessaire de contrôler les frais... la concurrence dans le secteur est 'féroce'". Une réponse aux déclarations d'Olivia Grégoire hier sur 'France Info'. La ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, a en effet indiqué qu'un plafond pourrait être imposé pour limiter les frais perçus par les prestataires de services d'avantages sociaux sur les chèques-repas.

Sanofi (-0,2%) a conclu un accord avec Janssen Pharmaceuticals Inc (Janssen), une entreprise du groupe Johnson & Johnson, en vue du développement et de la commercialisation d'un candidat-vaccin à 9 valences contre les souches pathogènes extra-intestinales d'E. coli développé par Janssen. Ce candidat-vaccin fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase III. Cet accord associe le solide savoir-faire scientifique de Janssen à l'origine de ce produit potentiellement le premier de sa classe pharmacothérapeutique, et l'empreinte industrielle globale et l'expertise mondialement reconnue de Sanofi dans le lancement de vaccins innovants.