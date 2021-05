Clôture Paris : le CAC40 retombe sous les 6.300 pts

Clôture Paris : le CAC40 retombe sous les 6.300 pts









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 est retombé de 1,43% ce mercredi à 6.262 pts, dans une ambiance volatile. La cote américaine est aussi orientée en forte baisse ce soir et le baril de brut WTI fléchit de 5% sur le Nymex sur les 62$. Le bitcoin a abandonné encore près de 15% sur 24 heures sur CoinMarketCap vers les 37.500$, accélérant ses pertes suite aux dernières annonces de Pékin, qui ne considère pas les cryptomonnaies comme de "réelles devises" et durcit encore sa réglementation...

ECO ET DEVISES

Dans l'actualité économique ce mercredi, le rapport hebdomadaire du Département américain à l'Energie concernant les stocks pétroliers domestiques pour la semaine close au 14 mai a été marqué par une progression de 1,3 million de barils des stocks de brut hors réserve stratégique, contre un consensus de +1,5 million. Les stocks d'essence ont baissé de 2 millions de barils. Les stocks de distillés ont régressé de 2,3 millions de barils.

Les Minutes de la dernière réunion monétaire de la Fed seront quant à elles publiées à 20 heures ce soir. Randal Quarles, Raphael Bostic et James Bullard de la Fed interviendront par ailleurs aussi ce soir.

Les opérateurs suivront donc attentivement les 'Minutes', à l'affût de commentaires concernant le risque de persistance de l'inflation et de hausse des anticipations d'inflation. Pour l'heure, la Fed de Jerome Powell a maintenu un discours modéré et très accommodant, se montrant peu inquiète des récents signes pourtant très préoccupants de poussée des prix. Pour l'instant, la banque centrale américaine n'entend pas toucher à ses rachats d'actifs mensuels de 120 milliards de dollars et encore moins, évidemment, à ses taux proches de zéro. Pourtant, l'équation viendrait à se compliquer considérablement en cas d'inflation durable.

Janet Yellen, Secrétaire américaine au Trésor, a pour sa part plaidé hier auprès des entreprises US afin d'obtenir leur soutien concernant la hausse des taxes nécessaire au financement du projet de relance de l'administration Biden. Yellen s'exprimait devant la Chambre de Commerce. Elle a donc demandé aux compagnies de supporter leur part de l'effort avec cette hausse de l'imposition qui devrait ultimement soutenir leur rentabilité... Ses arguments ont été évidemment accueillis avec certaines réticences.

L'euro campe au-dessus des 1,22/$ entre banques.

VALEURS EN HAUSSE

Focus Home Interactive (+5%) a finalement levé 70,35 ME dans le cadre de l'augmentation de capital annoncé hier pour laquelle un montant minimum de 60 ME était visé. Cette augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription a été réalisée sous la forme d'une offre réservée à catégories de bénéficiaires. Les fonds levés permettront notamment à Focus Home Interactive d'accélérer son développement en France et à l'étranger. Dans cette perspective, le produit net de l'Offre est destiné à fournir à la société et ses filiales des moyens supplémentaires pour financer ses opérations de croissance externe à moyen et long-terme, notamment via l'acquisition de studios qui viendront enrichir la fédération de talents du Groupe, et poursuivre la montée en gamme des jeux produits par le Groupe et ainsi investir davantage dans les budgets de développement.

JCDecaux (+4%) : Le chiffre d'affaires ajusté pour le premier trimestre 2021 est en baisse de -37,2% à 454,3 ME, comparé à 723,6 ME au premier trimestre 2020. En excluant l'impact négatif lié à la variation des taux de change et l'effet négatif des variations de périmètre, le chiffre d'affaires ajusté est en baisse de -34,6%. Le chiffre d'affaires publicitaire ajusté, hors ventes, locations et contrats d'entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires, est en baisse de -37,2% en organique au premier trimestre 2021. En ce qui concerne le deuxième trimestre 2021, et compte tenu du recul historique de -63,4 % du chiffre d'affaires organique l'an dernier, la société prévoit désormais une croissance du chiffre d'affaires organique ajusté supérieure à +60 % sous l'effet d'un fort rebond publicitaire en Mobilier Urbain et en Affichage.

Ramsay : +1,5% avec Poxel et FDJ

Argan : +1% suivi de Medincell, Interparfums, Ubisoft

Nicox : +0,5% avec Neurones, Oeneo, SoiTec

VALEURS EN BAISSE

Atari retombe de 12% suivi de DBV (-6%) avec Vallourec

Elior : -5% avec Orapi, Balyo

Iliad cède encore de 4% après la déception d'hier sur les prévisions remises en cause par le groupe

Guerbet : -4% avec Ose, Eramet, SES, Scor et Mauna Kea

Faurecia : -4% avec Renault, Figeac Aero

SMCP : -3,5% avec Publicis et Bouygues

TF1 : -2,7% suivi de M6, Schneider, Korian, Chargeurs et Crédit Agricole (-2,5%)